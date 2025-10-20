Текущая цена Black Mirror сегодня составляет 0.009245 USD. Следите за обновлениями цены MIRROR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MIRROR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Black Mirror сегодня составляет 0.009245 USD. Следите за обновлениями цены MIRROR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MIRROR прямо сейчас на MEXC.

$0,009247
$0,009247$0,009247
-5,64%1D
Страница обновлена: 2025-10-23 22:50:51 (UTC+8)

Информация о ценах Black Mirror (MIRROR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,008812
$ 0,008812$ 0,008812
Мин 24Ч
$ 0,010316
$ 0,010316$ 0,010316
Макс 24Ч

$ 0,008812
$ 0,008812$ 0,008812

$ 0,010316
$ 0,010316$ 0,010316

$ 0,08619121021102388
$ 0,08619121021102388$ 0,08619121021102388

$ 0,009267082984221365
$ 0,009267082984221365$ 0,009267082984221365

+1,04%

-5,64%

-4,89%

-4,89%

Текущая цена Black Mirror (MIRROR) составляет $ 0,009245. За последние 24 часа MIRROR торговался в диапазоне от $ 0,008812 до $ 0,010316, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MIRROR за все время составляет $ 0,08619121021102388, а минимальная – $ 0,009267082984221365.

Что касается краткосрочной динамики, MIRROR изменился на +1,04% за последний час, на -5,64% за 24 часа и на -4,89% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Black Mirror (MIRROR)

No.2218

$ 887,31K
$ 887,31K$ 887,31K

$ 109,90K
$ 109,90K$ 109,90K

$ 9,25M
$ 9,25M$ 9,25M

95,98M
95,98M 95,98M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

9,59%

BASE

Текущая рыночная капитализация Black Mirror составляет $ 887,31K, при 24-часовом объеме торгов $ 109,90K. Циркулируещее обращение MIRROR составляет 95,98M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 9,25M.

История цен Black Mirror (MIRROR) в USD

Отслеживайте изменения цены Black Mirror за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0005527-5,64%
30 дней$ -0,020195-68,60%
60 дней$ -0,010755-53,78%
90 дней$ -0,010755-53,78%
Изменение цены Black Mirror сегодня

Сегодня для MIRROR зафиксировано изменение $ -0,0005527 (-5,64%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Black Mirror за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,020195 (-68,60%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Black Mirror за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MIRROR изменился на $ -0,010755 (-53,78%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Black Mirror за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,010755 (-53,78%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Black Mirror (MIRROR)?

Просмотеть страницу истории цен Black Mirror.

Что такое Black Mirror (MIRROR)

Официальное ончейн-расширение вселенной «Черного зеркала» – превращение культового телесериала в интерактивную развлекательную экосистему, которой владеет, формирует и управляет сообщество.

Black Mirror доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Black Mirror. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга MIRROR, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Black Mirror в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Black Mirror простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Black Mirror (USD)

Сколько будет стоить Black Mirror (MIRROR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Black Mirror (MIRROR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Black Mirror.

Проверьте прогноз цены Black Mirror!

Токеномика Black Mirror (MIRROR)

Понимание токеномики Black Mirror (MIRROR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MIRROR прямо сейчас!

Как купить Black Mirror (MIRROR)

Ищете как купить Black Mirror? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Black Mirror на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

MIRROR на местную валюту

1 Black Mirror (MIRROR) в VND
243,282175
1 Black Mirror (MIRROR) в AUD
A$0,01414485
1 Black Mirror (MIRROR) в GBP
0,00693375
1 Black Mirror (MIRROR) в EUR
0,0079507
1 Black Mirror (MIRROR) в USD
$0,009245
1 Black Mirror (MIRROR) в MYR
RM0,0390139
1 Black Mirror (MIRROR) в TRY
0,3881051
1 Black Mirror (MIRROR) в JPY
¥1,40524
1 Black Mirror (MIRROR) в ARS
ARS$12,4763124
1 Black Mirror (MIRROR) в RUB
0,75263545
1 Black Mirror (MIRROR) в INR
0,81180345
1 Black Mirror (MIRROR) в IDR
Rp154,0832717
1 Black Mirror (MIRROR) в PHP
0,5413872
1 Black Mirror (MIRROR) в EGP
￡E.0,4398771
1 Black Mirror (MIRROR) в BRL
R$0,0497381
1 Black Mirror (MIRROR) в CAD
C$0,01285055
1 Black Mirror (MIRROR) в BDT
1,1286296
1 Black Mirror (MIRROR) в NGN
13,5160051
1 Black Mirror (MIRROR) в COP
$36,11328125
1 Black Mirror (MIRROR) в ZAR
R.0,1599385
1 Black Mirror (MIRROR) в UAH
0,3873655
1 Black Mirror (MIRROR) в TZS
T.Sh.22,9403581
1 Black Mirror (MIRROR) в VES
Bs1,94145
1 Black Mirror (MIRROR) в CLP
$8,74577
1 Black Mirror (MIRROR) в PKR
Rs2,6167048
1 Black Mirror (MIRROR) в KZT
4,97575145
1 Black Mirror (MIRROR) в THB
฿0,3024964
1 Black Mirror (MIRROR) в TWD
NT$0,2843762
1 Black Mirror (MIRROR) в AED
د.إ0,03392915
1 Black Mirror (MIRROR) в CHF
Fr0,00730355
1 Black Mirror (MIRROR) в HKD
HK$0,07183365
1 Black Mirror (MIRROR) в AMD
֏3,53667475
1 Black Mirror (MIRROR) в MAD
.د.م0,0856087
1 Black Mirror (MIRROR) в MXN
$0,17001555
1 Black Mirror (MIRROR) в SAR
ريال0,03466875
1 Black Mirror (MIRROR) в ETB
Br1,3998779
1 Black Mirror (MIRROR) в KES
KSh1,1938993
1 Black Mirror (MIRROR) в JOD
د.أ0,006554705
1 Black Mirror (MIRROR) в PLN
0,03355935
1 Black Mirror (MIRROR) в RON
лв0,04040065
1 Black Mirror (MIRROR) в SEK
kr0,0867181
1 Black Mirror (MIRROR) в BGN
лв0,0155316
1 Black Mirror (MIRROR) в HUF
Ft3,10123525
1 Black Mirror (MIRROR) в CZK
0,1935903
1 Black Mirror (MIRROR) в KWD
د.ك0,00282897
1 Black Mirror (MIRROR) в ILS
0,03041605
1 Black Mirror (MIRROR) в BOB
Bs0,06388295
1 Black Mirror (MIRROR) в AZN
0,0157165
1 Black Mirror (MIRROR) в TJS
SM0,0856087
1 Black Mirror (MIRROR) в GEL
0,0249615
1 Black Mirror (MIRROR) в AOA
Kz8,42746465
1 Black Mirror (MIRROR) в BHD
.د.ب0,00347612
1 Black Mirror (MIRROR) в BMD
$0,009245
1 Black Mirror (MIRROR) в DKK
kr0,05944535
1 Black Mirror (MIRROR) в HNL
L0,2427737
1 Black Mirror (MIRROR) в MUR
0,4208324
1 Black Mirror (MIRROR) в NAD
$0,1604932
1 Black Mirror (MIRROR) в NOK
kr0,09217265
1 Black Mirror (MIRROR) в NZD
$0,01599385
1 Black Mirror (MIRROR) в PAB
B/.0,009245
1 Black Mirror (MIRROR) в PGK
K0,038829
1 Black Mirror (MIRROR) в QAR
ر.ق0,0336518
1 Black Mirror (MIRROR) в RSD
дин.0,9330054
1 Black Mirror (MIRROR) в UZS
soʻm111,38551655
1 Black Mirror (MIRROR) в ALL
L0,77094055
1 Black Mirror (MIRROR) в ANG
ƒ0,01654855
1 Black Mirror (MIRROR) в AWG
ƒ0,016641
1 Black Mirror (MIRROR) в BBD
$0,01849
1 Black Mirror (MIRROR) в BAM
KM0,0155316
1 Black Mirror (MIRROR) в BIF
Fr27,263505
1 Black Mirror (MIRROR) в BND
$0,0120185
1 Black Mirror (MIRROR) в BSD
$0,009245
1 Black Mirror (MIRROR) в JMD
$1,4836376
1 Black Mirror (MIRROR) в KHR
37,27815125
1 Black Mirror (MIRROR) в KMF
Fr3,91988
1 Black Mirror (MIRROR) в LAK
200,97825685
1 Black Mirror (MIRROR) в LKR
රු2,80576505
1 Black Mirror (MIRROR) в MDL
L0,15688765
1 Black Mirror (MIRROR) в MGA
Ar41,4573535
1 Black Mirror (MIRROR) в MOP
P0,07396
1 Black Mirror (MIRROR) в MVR
0,1414485
1 Black Mirror (MIRROR) в MWK
MK16,0225095
1 Black Mirror (MIRROR) в MZN
MT0,5907555
1 Black Mirror (MIRROR) в NPR
रु1,2992923
1 Black Mirror (MIRROR) в PYG
65,56554
1 Black Mirror (MIRROR) в RWF
Fr13,414495
1 Black Mirror (MIRROR) в SBD
$0,07608635
1 Black Mirror (MIRROR) в SCR
0,12637915
1 Black Mirror (MIRROR) в SRD
$0,36693405
1 Black Mirror (MIRROR) в SVC
$0,08089375
1 Black Mirror (MIRROR) в SZL
L0,1604932
1 Black Mirror (MIRROR) в TMT
m0,03244995
1 Black Mirror (MIRROR) в TND
د.ت0,02716181
1 Black Mirror (MIRROR) в TTD
$0,0626811
1 Black Mirror (MIRROR) в UGX
Sh32,20958
1 Black Mirror (MIRROR) в XAF
Fr5,21418
1 Black Mirror (MIRROR) в XCD
$0,0249615
1 Black Mirror (MIRROR) в XOF
Fr5,21418
1 Black Mirror (MIRROR) в XPF
Fr0,94299
1 Black Mirror (MIRROR) в BWP
P0,123883
1 Black Mirror (MIRROR) в BZD
$0,01858245
1 Black Mirror (MIRROR) в CVE
$0,8797542
1 Black Mirror (MIRROR) в DJF
Fr1,64561
1 Black Mirror (MIRROR) в DOP
$0,58659525
1 Black Mirror (MIRROR) в DZD
د.ج1,2061027
1 Black Mirror (MIRROR) в FJD
$0,0212635
1 Black Mirror (MIRROR) в GNF
Fr80,385275
1 Black Mirror (MIRROR) в GTQ
Q0,0708167
1 Black Mirror (MIRROR) в GYD
$1,934054
1 Black Mirror (MIRROR) в ISK
kr1,12789

Источники Black Mirror

Для более глубокого понимания Black Mirror рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Black Mirror
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Black Mirror

Сколько стоит Black Mirror (MIRROR) на сегодня?
Актуальная цена MIRROR в USD – 0,009245 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MIRROR в USD?
Текущая цена MIRROR в USD составляет $ 0,009245. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Black Mirror?
Рыночная капитализация MIRROR составляет $ 887,31K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MIRROR?
Циркулирующее предложение MIRROR составляет 95,98M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MIRROR?
MIRROR достиг максимальной цены (ATH) в 0,08619121021102388 USD.
Какова была минимальная цена MIRROR за все время (ATL)?
MIRROR достиг минимальной цены (ATL) в 0,009267082984221365 USD.
Каков объем торгов MIRROR?
Объем торгов за последние 24 часа для MIRROR составляет $ 109,90K USD.
Вырастет ли MIRROR в цене в этом году?
MIRROR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MIRROR для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:50:51 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

