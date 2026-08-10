Сегодняшняя цена Rainbow

Текущая цена Rainbow (RNBW) сегодня составляет ₽ 0.01522 с изменением 2.90% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RNBW на RUB составляет ₽ 0.01522 за RNBW.

На данный момент Rainbow занимает #1444 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 3,20M, при оборотном предложении 210,00M RNBW. В течение последних 24 часов, RNBW торговался в диапазоне от ₽ 0.01473 (минимум) до ₽ 0.0158 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 9.2672220141998088585, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.8954543975743960062.

В краткосрочной перспективе RNBW изменился на +2.35% за последний час и на +5.11% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,03K.

Рыночная информация Rainbow (RNBW)

Место No.1444 Рыночная капитализация ₽ 3,20M₽ 3,20M ₽ 3,20M Объем (24Ч) ₽ 56,03K₽ 56,03K ₽ 56,03K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 15.22M₽ 15.22M ₽ 15.22M Оборотное предложение 210,00M 210,00M 210,00M Макс. предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Общее предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Коэффициент обращения 21.00% Публичный блокчейн BASE

Текущая рыночная капитализация Rainbow составляет ₽ 3,20M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,03K. Циркулируещее обращение RNBW составляет 210,00M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 15.22M.