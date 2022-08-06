Одно из самых громких имен в мировом футболе. Португалия является действующим чемпионом Европы, а также выиграла первую Лигу наций УЕФА в 2019 году. Шесть из 26 сборных Португалии на Евро в настоящее время играют за клубы из списка Socios.com, включая капитана Криштиану. Роналду ("Ювентус"), Бернарду Силва и Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Данило Перейра ("ПСЖ"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия") и Жоау Феликс ("Атлетико"). Токен болельщика сборной Португалии (POR) — это криптовалюта, работающая на платформе Chiliz.