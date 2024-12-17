STOOS

STO Chain стремится стать первой децентрализованной глобальной площадкой для токенизированных альтернативных инвестиций и обеспечить доступ к цифровым активам по всему миру.

Название криптовалютыSTOOS

МестоNo.3247

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.6446905680231442,2025-04-11

Наименьшая цена0.001199788248221579,2024-12-17

Публичный блокчейнKLAY

ВведениеSTO Chain стремится стать первой децентрализованной глобальной площадкой для токенизированных альтернативных инвестиций и обеспечить доступ к цифровым активам по всему миру.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.