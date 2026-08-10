Сегодняшняя цена Katana Inu

Текущая цена Katana Inu (KATA) сегодня составляет ₽ 0,00001603 с изменением 0,75% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KATA на RUB составляет ₽ 0,00001603 за KATA.

На данный момент Katana Inu занимает #1901 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 597,90K, при оборотном предложении 37,30B KATA. В течение последних 24 часов, KATA торговался в диапазоне от ₽ 0,0000155 (минимум) до ₽ 0,00001749 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0,6856491625200752688, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0016675770747975732.

В краткосрочной перспективе KATA изменился на -2,38% за последний час и на +0,81% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 68,31K.

Рыночная информация Katana Inu (KATA)

Место No.1901 Рыночная капитализация ₽ 597,90K₽ 597,90K ₽ 597,90K Объем (24Ч) ₽ 68,31K₽ 68,31K ₽ 68,31K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 801,50K₽ 801,50K ₽ 801,50K Оборотное предложение 37,30B 37,30B 37,30B Макс. предложение 50 000 000 000 50 000 000 000 50 000 000 000 Общее предложение 50 000 000 000 50 000 000 000 50 000 000 000 Коэффициент обращения 74,59% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Katana Inu составляет ₽ 597,90K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 68,31K. Циркулируещее обращение KATA составляет 37,30B, а общее предложение – 50000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 801,50K.