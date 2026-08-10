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Текущая цена Katana Inu сегодня составляет 0,00001603 RUB. Рыночная капитализация KATA составляет 597 902,55201775 RUB. Отслеживайте обновления цен KATA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Katana Inu сегодня составляет 0,00001603 RUB. Рыночная капитализация KATA составляет 597 902,55201775 RUB. Отслеживайте обновления цен KATA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Katana Inu Курс (KATA)

Текущая цена 1 KATA в RUB:

₽0,0013243986
₽0,0013243986₽0,0013243986
+0,75%1D
RUB
График цены Katana Inu (KATA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:37:10 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Katana Inu

Текущая цена Katana Inu (KATA) сегодня составляет ₽ 0,00001603 с изменением 0,75% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KATA на RUB составляет ₽ 0,00001603 за KATA.

На данный момент Katana Inu занимает #1901 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 597,90K, при оборотном предложении 37,30B KATA. В течение последних 24 часов, KATA торговался в диапазоне от ₽ 0,0000155 (минимум) до ₽ 0,00001749 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0,6856491625200752688, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0016675770747975732.

В краткосрочной перспективе KATA изменился на -2,38% за последний час и на +0,81% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 68,31K.

Рыночная информация Katana Inu (KATA)

No.1901

₽ 597,90K
₽ 597,90K₽ 597,90K

₽ 68,31K
₽ 68,31K₽ 68,31K

₽ 801,50K
₽ 801,50K₽ 801,50K

37,30B
37,30B 37,30B

50 000 000 000
50 000 000 000 50 000 000 000

50 000 000 000
50 000 000 000 50 000 000 000

74,59%

BSC

Текущая рыночная капитализация Katana Inu составляет ₽ 597,90K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 68,31K. Циркулируещее обращение KATA составляет 37,30B, а общее предложение – 50000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 801,50K.

История цен Katana Inu в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0000155
₽ 0,0000155₽ 0,0000155
Мин 24Ч
₽ 0,00001749
₽ 0,00001749₽ 0,00001749
Макс 24Ч

₽ 0,0000155
₽ 0,0000155₽ 0,0000155

₽ 0,00001749
₽ 0,00001749₽ 0,00001749

₽ 0,6856491625200752688
₽ 0,6856491625200752688₽ 0,6856491625200752688

₽ 0,0016675770747975732
₽ 0,0016675770747975732₽ 0,0016675770747975732

-2,38%

+0,75%

+0,81%

+0,81%

История цен Katana Inu (KATA) в RUB

Отслеживайте изменения цены Katana Inu за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,000009859+0,75%
30 дней₽ +0,0000001+0,62%
60 дней₽ -0,0000092-36,47%
90 дней₽ -0,00002247-58,37%
Изменение цены Katana Inu сегодня

Сегодня для KATA зафиксировано изменение ₽ +0,000009859 (+0,75%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Katana Inu за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0000001 (+0,62%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Katana Inu за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то KATA изменился на ₽ -0,0000092 (-36,47%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Katana Inu за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00002247 (-58,37%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Katana Inu (KATA)?

Просмотеть страницу истории цен Katana Inu.

Анализ по Katana Inu

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Katana Inu, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Katana Inu?

На цены Katana Inu (KATA) влияют несколько факторов:

1. Настроения на рынке и общие тенденции в сфере криптовалют.
2. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах.
3. Вовлечённость сообщества и популярность в социальных сетях.
4. Обновления разработки и прогресс реализации дорожной карты.
5. Объявления о партнёрствах.
6. Движения крупных инвесторов и крупные транзакции.
7. Циклы рынка мем-токенов.
8. Развитие интеграции с игровой индустрией и NFT.
9. Сжигание токенов или изменения в предложении.
10. Более широкие экономические условия, влияющие на рисковые активы.

Как мем-токен, KATA особенно чувствителен к социальным настроениям и спекулятивным операциям, а не к фундаментальным факторам стоимости.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Katana Inu?

Люди хотят знать текущую цену Katana Inu (KATA) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, отслеживание портфеля, определение рыночного времени, расчет прибыли и убытков, а также планирование инвестиций. Данные о цене в режиме реального времени помогают трейдерам определять точки входа и выхода из сделок, а также анализировать рыночные тенденции этого мем-токена.

Прогноз цены Katana Inu

Прогноз цены Katana Inu (KATA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена KATA в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Katana Inu (KATA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Katana Inu потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Katana Inu достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены KATA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Katana Inu».

Как купить и инвестировать Katana Inu в Россия

Готовы приступить к работе с Katana Inu? Покупка KATA на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Katana Inu. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Katana Inu (KATA).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Katana Inu будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Katana Inu (KATA)

Что вы можете сделать с Katana Inu

Владение Katana Inu позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Katana Inu (KATA)

Katana Inu — это метавселенная NFT-игра формата play2earn в интерактивном открытом мире. Все скины и оружие являются NFT. Проект, который фокусируется на внедрении криптоинноваций в играх и NFT с помощью своих прогрессивных игровых предложений с автоматическим стейкингом внутриигрового вознаграждения.

Источники Katana Inu

Для более глубокого понимания Katana Inu рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Katana Inu
Обозреватель блоков

Категория :

Action GamesBase EcosystemBase Native

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:37:10 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Katana Inu (KATA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Katana Inu

KATA USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Katana Inu (KATA) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Katana Inu в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
KATA/USDT
₽0,001326051
₽0,001326051₽0,001326051
+0,87%
4.22B (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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