Katana Inu Курс (KATA)
Текущая цена Katana Inu (KATA) сегодня составляет ₽ 0,00001603 с изменением 0,75% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KATA на RUB составляет ₽ 0,00001603 за KATA.
На данный момент Katana Inu занимает #1901 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 597,90K, при оборотном предложении 37,30B KATA. В течение последних 24 часов, KATA торговался в диапазоне от ₽ 0,0000155 (минимум) до ₽ 0,00001749 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0,6856491625200752688, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0016675770747975732.
В краткосрочной перспективе KATA изменился на -2,38% за последний час и на +0,81% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 68,31K.
No.1901
74,59%
BSC
Текущая рыночная капитализация Katana Inu составляет ₽ 597,90K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 68,31K. Циркулируещее обращение KATA составляет 37,30B, а общее предложение – 50000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 801,50K.
-2,38%
+0,75%
+0,81%
+0,81%
Отслеживайте изменения цены Katana Inu за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,000009859
|+0,75%
|30 дней
|₽ +0,0000001
|+0,62%
|60 дней
|₽ -0,0000092
|-36,47%
|90 дней
|₽ -0,00002247
|-58,37%
Сегодня для KATA зафиксировано изменение ₽ +0,000009859 (+0,75%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0000001 (+0,62%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то KATA изменился на ₽ -0,0000092 (-36,47%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00002247 (-58,37%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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В 2040 году цена Katana Inu потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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|Время (UTC+8)
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