MYX

MYX – это некастодиальная деривативная биржа, позволяющая торговать бессрочными контрактами в ончейне практически на любой токен, для которого существует AMM-рынок. Протокол был создан с целью снизить капитальные затраты на обеспечение ликвидности, устранить сетевые барьеры для трейдеров и упростить процесс торговли, сделав доступ к продвинутым деривативам таким же простым, как спотовые свопы.

Название криптовалютыMYX

МестоNo.1246

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)10,21%

Оборотное предложение92 067 374

Макс. предложение1 000 000 000

Общее предложение1 000 000 000

Коэффициент обращения0.092%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.1192442282953195,2025-05-06

Наименьшая цена0.06361973139704283,2025-05-22

Публичный блокчейнBSC

ВведениеMYX – это некастодиальная деривативная биржа, позволяющая торговать бессрочными контрактами в ончейне практически на любой токен, для которого существует AMM-рынок. Протокол был создан с целью снизить капитальные затраты на обеспечение ликвидности, устранить сетевые барьеры для трейдеров и упростить процесс торговли, сделав доступ к продвинутым деривативам таким же простым, как спотовые свопы.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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