Сегодняшняя цена ELYSIA

Текущая цена ELYSIA (EL) сегодня составляет ₽ 0,001067 с изменением 3,08% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EL на RUB составляет ₽ 0,001067 за EL.

На данный момент ELYSIA занимает #1107 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 5,22M, при оборотном предложении 4,89B EL. В течение последних 24 часов, EL торговался в диапазоне от ₽ 0,001067 (минимум) до ₽ 0,001101 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 5,7440306448, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0566430039.

В краткосрочной перспективе EL изменился на -0,19% за последний час и на -0,84% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 348,43.

Рыночная информация ELYSIA (EL)

Место No.1107 Рыночная капитализация ₽ 5,22M₽ 5,22M ₽ 5,22M Объем (24Ч) ₽ 348,43₽ 348,43 ₽ 348,43 Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 7,47M₽ 7,47M ₽ 7,47M Оборотное предложение 4,89B 4,89B 4,89B Макс. предложение 7 000 000 000 7 000 000 000 7 000 000 000 Общее предложение 6 803 300 704,688 6 803 300 704,688 6 803 300 704,688 Коэффициент обращения 69,90% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация ELYSIA составляет ₽ 5,22M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 348,43. Циркулируещее обращение EL составляет 4,89B, а общее предложение – 6803300704.688. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 7,47M.