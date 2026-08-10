Сегодняшняя цена Checkmate

Текущая цена Checkmate (CHECK) сегодня составляет ₽ 0,015812 с изменением 1,31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CHECK на RUB составляет ₽ 0,015812 за CHECK.

На данный момент Checkmate занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- CHECK. В течение последних 24 часов, CHECK торговался в диапазоне от ₽ 0,01547 (минимум) до ₽ 0,016066 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе CHECK изменился на +0,53% за последний час и на -15,62% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 75,46K.

Рыночная информация Checkmate (CHECK)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 75,46K₽ 75,46K ₽ 75,46K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 15,81M₽ 15,81M ₽ 15,81M Оборотное предложение ---- -- Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн BASE

Текущая рыночная капитализация Checkmate составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 75,46K. Циркулируещее обращение CHECK составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 15,81M.