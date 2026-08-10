Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Checkmate сегодня составляет 0,015812 RUB. Рыночная капитализация CHECK составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен CHECK в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Checkmate сегодня составляет 0,015812 RUB. Рыночная капитализация CHECK составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен CHECK в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о CHECK

Информация о цене CHECK

Что такое CHECK

Whitepaper CHECK

Официальный сайт CHECK

Токеномика CHECK

Прогноз цен CHECK

История CHECK

Руководство по покупке CHECK

Конвертер валют CHECK в фиат

CHECK на споте

Фьючерсы CHECK USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Checkmate

Checkmate Курс (CHECK)

Текущая цена 1 CHECK в RUB:

₽1,30554672
₽1,30554672₽1,30554672
-1,31%1D
RUB
График цены Checkmate (CHECK) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:11:44 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Checkmate

Текущая цена Checkmate (CHECK) сегодня составляет ₽ 0,015812 с изменением 1,31% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CHECK на RUB составляет ₽ 0,015812 за CHECK.

На данный момент Checkmate занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- CHECK. В течение последних 24 часов, CHECK торговался в диапазоне от ₽ 0,01547 (минимум) до ₽ 0,016066 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе CHECK изменился на +0,53% за последний час и на -15,62% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 75,46K.

Рыночная информация Checkmate (CHECK)

--
----

₽ 75,46K
₽ 75,46K₽ 75,46K

₽ 15,81M
₽ 15,81M₽ 15,81M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BASE

Текущая рыночная капитализация Checkmate составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 75,46K. Циркулируещее обращение CHECK составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 15,81M.

История цен Checkmate в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,01547
₽ 0,01547₽ 0,01547
Мин 24Ч
₽ 0,016066
₽ 0,016066₽ 0,016066
Макс 24Ч

₽ 0,01547
₽ 0,01547₽ 0,01547

₽ 0,016066
₽ 0,016066₽ 0,016066

--
----

--
----

+0,53%

-1,31%

-15,62%

-15,62%

История цен Checkmate (CHECK) в RUB

Отслеживайте изменения цены Checkmate за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,01732968-1,31%
30 дней₽ -0,013124-45,36%
60 дней₽ -0,041964-72,64%
90 дней₽ -0,028972-64,70%
Изменение цены Checkmate сегодня

Сегодня для CHECK зафиксировано изменение ₽ -0,01732968 (-1,31%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Checkmate за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,013124 (-45,36%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Checkmate за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CHECK изменился на ₽ -0,041964 (-72,64%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Checkmate за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,028972 (-64,70%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Checkmate (CHECK)?

Просмотеть страницу истории цен Checkmate.

Анализ по Checkmate

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Checkmate, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Checkmate: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке CHECK: Бычье, бычье 72% | медвежье 28%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотЦена < S2Ниже S2Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена < Нижняя полосаКасание или прорыв нижней полосыВходит в «дешевую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

**Рыночная структура** На 4-часовом таймфрейме CHECK_USDT текущая цена составляет 0,028248, находясь ниже центрального уровня 0,0288 на 1,1% и располагается в зоне поддержки, образованной уровнями S2 (0,02829) и S1 (0,02849). Все скользящие средние (MA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA) указывают на покупательную конфигурацию, при этом цена находится выше общей системы скользящих средних. **Состояние динамики** MACD зафиксировал сигнал пересечения быстрой и медленной линий вверх, что свидетельствует о совпадении направления движущей силы. Индекс относительной силы (RSI) сохраняет позиции в нейтральном диапазоне, а краткосрочная динамика пока не достигла зоны перекупленности. Система скользящих средних на различных временных интервалах и трендовые индикаторы демонстрируют согласованное направление. **Ключевые уровни цен** Верхний уровень сопротивления R1 расположен на отметке 0,029 (+2,7%), а R2 — на уровне 0,0293 (+3,8%), формируя ближайшую зону сопротивления. Нижний уровень поддержки S1 находится на отметке 0,02849 (+0,9%), а S2 — на уровне 0,02829 (+0,1%), создавая актуальный уровень поддержки. Центральный уровень 0,0288 (+1,9%) выступает ориентиром для возможного изменения рыночной структуры.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Checkmate?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена Checkmate (CHECK):

Настроения рынка: Общие тренды криптовалютного рынка и уровень доверия инвесторов напрямую сказываются на ценах CHECK.

Полезность и внедрение: Реальные практические применения, рост платформы и широкое принятие пользователями стимулируют спрос.

Объём торгов: Более высокая ликвидность, как правило, приводит к более стабильным ценам.

Партнёрства: Стратегические альянсы и интеграции могут повысить стоимость токена.

Токеномика: Механизмы эмиссии, вознаграждения за стейкинг и сжигание токенов влияют на их дефицитность.

Регуляторные новости: Регулирование криптовалютных активов затрагивает все цифровые активы, включая CHECK.

Технические разработки: Обновления платформы, новые функции и прогресс в реализации дорожной карты оказывают влияние на интерес инвесторов.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Checkmate?

Люди хотят знать текущую цену CHECK (CHECK) по нескольким ключевым причинам:

Торговые решения — активным трейдерам необходимы актуальные цены, чтобы покупать или продавать в оптимальные моменты и максимизировать прибыль.

Отслеживание портфеля — инвесторы следят за стоимостью своих активов, чтобы оценивать результаты и вносить стратегические корректировки.

Анализ рынка — движение цен помогает выявлять тренды, уровни поддержки и сопротивления, а также потенциальные возможности.

Страх упустить выгоду/точное время — страх пропустить важную возможность побуждает людей проверять, стоит ли быстро входить или выходить из позиций.

Инвестиционное планирование — текущие цены служат основой для принятия решений относительно размера позиций и разработки стратегий управления рисками.

Прогноз цены Checkmate

Прогноз цены Checkmate (CHECK) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CHECK в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Checkmate (CHECK) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Checkmate потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Checkmate достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CHECK, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Checkmate».

Как купить и инвестировать Checkmate в Россия

Готовы приступить к работе с Checkmate? Покупка CHECK на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Checkmate. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Checkmate (CHECK).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Checkmate будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Checkmate (CHECK)

Что вы можете сделать с Checkmate

Владение Checkmate позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка Checkmate (CHECK) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое Checkmate (CHECK)

Экосистема Checkmate ставит перед собой задачу культивировать глобальное движение стратегически мыслящих и конкурентоспособных личностей. Мы поддерживаем игры нового поколения, принадлежащие сообществу, которые стимулируют интеллектуальный рост, креативность и конструктивную конкуренцию с помощью технологии блокчейн. CHECK – это нативная валюта экосистемы Checkmate. Она предлагает различные возможности внутри экосистемы, включая, помимо прочего, поддержку игровой экономики, покупку игровых активов, таких как косметические предметы, и участие в событиях управления.

Источники Checkmate

Для более глубокого понимания Checkmate рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Checkmate
Обозреватель блоков

Категория :

Base EcosystemBase NativeBinance Alpha Spotlight

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Checkmate

Страница обновлена: 2026-08-10 17:11:44 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Checkmate (CHECK)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Checkmate

CHECK USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по CHECK с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами CHECK USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Checkmate (CHECK) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Checkmate в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CHECK/USDT
₽1,30290224
₽1,30290224₽1,30290224
-1,51%
4.82M (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽0,00000
₽0,00000₽0,00000

0,00%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

₽0,9635824
₽0,9635824₽0,9635824

+21,83%

AurumX

AurumX

UMX

₽16,585848
₽16,585848₽16,585848

-14,52%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽220,35956
₽220,35956₽220,35956

+48,13%

JMDT

JMDT

JMDT

₽86,68936
₽86,68936₽86,68936

-2,76%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽21,56904
₽21,56904₽21,56904

+1 892,36%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2,28226888
₽2,28226888₽2,28226888

+49,53%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0,694176
₽0,694176₽0,694176

+40,00%

Test

Test

TST

₽1,71610224
₽1,71610224₽1,71610224

+28,09%

Grvt

Grvt

GRVT

₽32,989888
₽32,989888₽32,989888

+37,94%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор CHECK в RUB

Сумма

CHECK
CHECK
RUB
RUB

1 CHECK = 1,30670368 RUB