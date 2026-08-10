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Текущая цена Vita Inu сегодня составляет 0.0000000009577 RUB. Рыночная капитализация VINU составляет 856,815.809767594017 RUB. Отслеживайте обновления цен VINU в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Vita Inu сегодня составляет 0.0000000009577 RUB. Рыночная капитализация VINU составляет 856,815.809767594017 RUB. Отслеживайте обновления цен VINU в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Vita Inu Курс (VINU)

Текущая цена 1 VINU в RUB:

₽0.000000079000673
₽0.000000079000673₽0.000000079000673
-3,52%1D
RUB
График цены Vita Inu (VINU) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:52:06 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Vita Inu

Текущая цена Vita Inu (VINU) сегодня составляет ₽ 0.0000000009577 с изменением 3.52% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VINU на RUB составляет ₽ 0.0000000009577 за VINU.

На данный момент Vita Inu занимает #1926 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 856,82K, при оборотном предложении 894,66T VINU. В течение последних 24 часов, VINU торговался в диапазоне от ₽ 0.0000000009388 (минимум) до ₽ 0.0000000010267 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0.0000062702508341098, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.

В краткосрочной перспективе VINU изменился на +1.19% за последний час и на -8.77% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,42K.

Рыночная информация Vita Inu (VINU)

No.1926

₽ 856,82K
₽ 856,82K₽ 856,82K

₽ 60,42K
₽ 60,42K₽ 60,42K

₽ 861.54K
₽ 861.54K₽ 861.54K

894,66T
894,66T 894,66T

899,597,342,616,479.2
899,597,342,616,479.2 899,597,342,616,479.2

894,659,924,577,210
894,659,924,577,210 894,659,924,577,210

99.45%

BSC

Текущая рыночная капитализация Vita Inu составляет ₽ 856,82K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,42K. Циркулируещее обращение VINU составляет 894,66T, а общее предложение – 894659924577210. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 861.54K.

История цен Vita Inu в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.0000000009388
₽ 0.0000000009388₽ 0.0000000009388
Мин 24Ч
₽ 0.0000000010267
₽ 0.0000000010267₽ 0.0000000010267
Макс 24Ч

₽ 0.0000000009388
₽ 0.0000000009388₽ 0.0000000009388

₽ 0.0000000010267
₽ 0.0000000010267₽ 0.0000000010267

₽ 0.0000062702508341098
₽ 0.0000062702508341098₽ 0.0000062702508341098

₽ 0
₽ 0₽ 0

+1.19%

-3.52%

-8.77%

-8.77%

История цен Vita Inu (VINU) в RUB

Отслеживайте изменения цены Vita Inu за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.00000000288228-3.52%
30 дней₽ -0.0000000001385-12.64%
60 дней₽ -0.0000000001013-9.57%
90 дней₽ -0.0000000008783-47.84%
Изменение цены Vita Inu сегодня

Сегодня для VINU зафиксировано изменение ₽ -0.00000000288228 (-3.52%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Vita Inu за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.0000000001385 (-12.64%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Vita Inu за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то VINU изменился на ₽ -0.0000000001013 (-9.57%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Vita Inu за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.0000000008783 (-47.84%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Vita Inu (VINU)?

Просмотеть страницу истории цен Vita Inu.

Анализ по Vita Inu

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Vita Inu, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Vita Inu?

Несколько ключевых факторов влияют на цены Vita Inu (VINU):

1. Настроения рынка и общие тенденции в сфере криптовалют.
2. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах.
3. Вовлечённость сообщества и активность в социальных сетях.
4. Обновления разработок и прогресс в реализации проектной дорожной карты.
5. Партнёрские отношения и листинги на биржах.
6. Движения цен биткоина и крупных альткоинов.
7. Циклы рынка мем-коинов и уровень ажиотажа.
8. Полезность токена и его применение в рамках экосистемы.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Vita Inu?

Люди хотят знать текущую цену Vita Inu (VINU) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, отслеживание эффективности портфеля, определение оптимальных моментов входа/выхода на рынок, оценка прибыльных и убыточных позиций, а также постоянное информирование о волатильности рынка для эффективного управления инвестиционным риском.

Прогноз цены Vita Inu

Прогноз цены Vita Inu (VINU) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена VINU в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Vita Inu (VINU) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Vita Inu потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Vita Inu достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены VINU, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Vita Inu».

Как купить и инвестировать Vita Inu в Россия

Готовы приступить к работе с Vita Inu? Покупка VINU на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Vita Inu. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Vita Inu (VINU).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Vita Inu будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Vita Inu (VINU)

Что вы можете сделать с Vita Inu

Владение Vita Inu позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Vita Inu (VINU)

Vita Inu ($VINU) является OG мемом в сети BNB с 2021 года. VINU – один из первых собачьих мемкоинов на BSC. Поддерживаемый сильным сообществом и готовый расти вместе с экосистемой BSC.

Источники Vita Inu

Для более глубокого понимания Vita Inu рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Vita Inu
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 23:52:06 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Vita Inu (VINU)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Vita Inu

VINU USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по VINU с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами VINU USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Vita Inu (VINU) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
VINU/USDT
₽0.000000078645966
₽0.000000078645966₽0.000000078645966
-3.91%
61966.31B (USDT)

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