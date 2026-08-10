Сегодняшняя цена Vita Inu

Текущая цена Vita Inu (VINU) сегодня составляет ₽ 0.0000000009577 с изменением 3.52% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VINU на RUB составляет ₽ 0.0000000009577 за VINU.

На данный момент Vita Inu занимает #1926 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 856,82K, при оборотном предложении 894,66T VINU. В течение последних 24 часов, VINU торговался в диапазоне от ₽ 0.0000000009388 (минимум) до ₽ 0.0000000010267 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0.0000062702508341098, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.

В краткосрочной перспективе VINU изменился на +1.19% за последний час и на -8.77% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 60,42K.

Рыночная информация Vita Inu (VINU)

Место No.1926 Рыночная капитализация ₽ 856,82K₽ 856,82K ₽ 856,82K Объем (24Ч) ₽ 60,42K₽ 60,42K ₽ 60,42K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 861.54K₽ 861.54K ₽ 861.54K Оборотное предложение 894,66T 894,66T 894,66T Макс. предложение 899,597,342,616,479.2 899,597,342,616,479.2 899,597,342,616,479.2 Общее предложение 894,659,924,577,210 894,659,924,577,210 894,659,924,577,210 Коэффициент обращения 99.45% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Vita Inu составляет ₽ 856,82K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 60,42K. Циркулируещее обращение VINU составляет 894,66T, а общее предложение – 894659924577210. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 861.54K.