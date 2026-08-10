Сегодняшняя цена CKUSDT

Текущая цена CKUSDT (CKUSDT) сегодня составляет ₽ 1 с изменением 0,01% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CKUSDT на RUB составляет ₽ 1 за CKUSDT.

На данный момент CKUSDT занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- CKUSDT. В течение последних 24 часов, CKUSDT торговался в диапазоне от ₽ 0,9989 (минимум) до ₽ 1,0009 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе CKUSDT изменился на 0,00% за последний час и на +0,02% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,44K.

Рыночная информация CKUSDT (CKUSDT)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 54,44K₽ 54,44K ₽ 54,44K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Оборотное предложение ---- -- Общее предложение ---- -- Публичный блокчейн CKUSDT

Текущая рыночная капитализация CKUSDT составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,44K. Циркулируещее обращение CKUSDT составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.