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Текущая цена Concordium сегодня составляет 0.003217 RUB. Рыночная капитализация CCD составляет 40,576,908.311504182126 RUB. Отслеживайте обновления цен CCD в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Concordium сегодня составляет 0.003217 RUB. Рыночная капитализация CCD составляет 40,576,908.311504182126 RUB. Отслеживайте обновления цен CCD в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Concordium Курс (CCD)

Текущая цена 1 CCD в RUB:

₽0.26585288
₽0.26585288₽0.26585288
+1,57%1D
RUB
График цены Concordium (CCD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:06:39 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Concordium

Текущая цена Concordium (CCD) сегодня составляет ₽ 0.003217 с изменением 1.57% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CCD на RUB составляет ₽ 0.003217 за CCD.

На данный момент Concordium занимает #373 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 40,58M, при оборотном предложении 12,61B CCD. В течение последних 24 часов, CCD торговался в диапазоне от ₽ 0.003147 (минимум) до ₽ 0.003361 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 7.2267622064947085792, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.2123295708230616624.

В краткосрочной перспективе CCD изменился на 0.00% за последний час и на -9.23% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 90,12K.

Рыночная информация Concordium (CCD)

No.373

₽ 40,58M
₽ 40,58M₽ 40,58M

₽ 90,12K
₽ 90,12K₽ 90,12K

₽ 46.70M
₽ 46.70M₽ 46.70M

12,61B
12,61B 12,61B

14,518,117,595.418181
14,518,117,595.418181 14,518,117,595.418181

CCD

Текущая рыночная капитализация Concordium составляет ₽ 40,58M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 90,12K. Циркулируещее обращение CCD составляет 12,61B, а общее предложение – 14518117595.418181. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 46.70M.

История цен Concordium в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.003147
₽ 0.003147₽ 0.003147
Мин 24Ч
₽ 0.003361
₽ 0.003361₽ 0.003361
Макс 24Ч

₽ 0.003147
₽ 0.003147₽ 0.003147

₽ 0.003361
₽ 0.003361₽ 0.003361

₽ 7.2267622064947085792
₽ 7.2267622064947085792₽ 7.2267622064947085792

₽ 0.2123295708230616624
₽ 0.2123295708230616624₽ 0.2123295708230616624

0.00%

+1.57%

-9.23%

-9.23%

История цен Concordium (CCD) в RUB

Отслеживайте изменения цены Concordium за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0.00410937+1.57%
30 дней₽ +0.000002+0.06%
60 дней₽ -0.001334-29.32%
90 дней₽ -0.002384-42.57%
Изменение цены Concordium сегодня

Сегодня для CCD зафиксировано изменение ₽ +0.00410937 (+1.57%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Concordium за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.000002 (+0.06%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Concordium за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CCD изменился на ₽ -0.001334 (-29.32%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Concordium за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.002384 (-42.57%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Concordium (CCD)?

Просмотеть страницу истории цен Concordium.

Анализ по Concordium

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Concordium, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Concordium?

Несколько ключевых факторов влияют на цены Concordium (CCD):

1. Настроения рынка и общие тенденции криптовалютного рынка
2. Принятие и внедрение блокчейн-технологии Concordium, ориентированной на конфиденциальность
3. Регуляторные изменения, затрагивающие монеты с функцией конфиденциальности
4. Объявления о партнёрствах и интеграциях с корпоративными клиентами
5. Обновления сети и технические разработки
6. Объём торгов и ликвидность на биржах
7. Конкуренция со сторонними блокчейнами, ориентированными на конфиденциальность
8. Вознаграждения за стейкинг и токеномика
9. Активность разработчиков и рост экосистемы
10. Макроэкономические факторы, влияющие на рисковые активы

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Concordium?

Люди хотят знать текущую цену Concordium (CCD) по нескольким ключевым причинам: принятие обоснованных торговых решений, управление портфелем, определение подходящего момента для покупки/продажи, отслеживание эффективности инвестиций, а также оставаться в курсе рыночных тенденций. Данные о цене в режиме реального времени помогают инвесторам оценивать волатильность, сравнивать с другими криптовалютами и определять оптимальные точки входа/выхода для своих позиций по CCD.

Прогноз цены Concordium

Прогноз цены Concordium (CCD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена CCD в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Concordium (CCD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Concordium потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Concordium достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены CCD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Concordium».

О Concordium

Concordium — это инфраструктура ИИ для агентной экономики (Agentic Economy), основанная на специализированном блокчейне корпоративного уровня с встроенными механизмами идентификации и доверия на уровне протокола. Когда ИИ-агент действует автономно, контрагенту необходимо быть уверенным, что его действия были санкционированы проверенным человеком. Concordium обеспечивает такую гарантию на уровне инфраструктуры и является единственной платформой, где проверенные пользователи и проверенные ИИ-агенты работают в едином уровне идентификации. Инфраструктура Concordium включает совместимый с ERC-8004 реестр агентов (Agent Registry), Protocol-Level Locks для бесдоверительного хранения активов между агентами, платежную систему x402 с оплатой за вызов, Sponsored Transactions для работы агентов без оплаты газа, а также кроссчейн-проверку личности через MCP и A2A. Платформа разработана всемирно известными криптографами и пользуется доверием компаний, агентных сетей и разработчиков по

Как купить и инвестировать Concordium в Россия

Готовы приступить к работе с Concordium? Покупка CCD на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Concordium. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Concordium (CCD).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Concordium будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Concordium (CCD)

Что вы можете сделать с Concordium

Владение Concordium позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Concordium (CCD)

Concordium — это инфраструктура ИИ для агентной экономики (Agentic Economy), основанная на специализированном блокчейне корпоративного уровня с встроенными механизмами идентификации и доверия на уровне протокола. Когда ИИ-агент действует автономно, контрагенту необходимо быть уверенным, что его действия были санкционированы проверенным человеком. Concordium обеспечивает такую гарантию на уровне инфраструктуры и является единственной платформой, где проверенные пользователи и проверенные ИИ-агенты работают в едином уровне идентификации. Инфраструктура Concordium включает совместимый с ERC-8004 реестр агентов (Agent Registry), Protocol-Level Locks для бесдоверительного хранения активов между агентами, платежную систему x402 с оплатой за вызов, Sponsored Transactions для работы агентов без оплаты газа, а также кроссчейн-проверку личности через MCP и A2A. Платформа разработана всемирно известными криптографами и пользуется доверием компаний, агентных сетей и разработчиков по

Источники Concordium

Для более глубокого понимания Concordium рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Concordium
Обозреватель блоков

Категория :

AI AgentsAI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:06:39 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Concordium (CCD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Concordium

CCD USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Concordium (CCD) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
CCD/USDT
₽0.26577024
₽0.26577024₽0.26577024
+1.57%
27.85M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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