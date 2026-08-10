Сегодняшняя цена Concordium

Текущая цена Concordium (CCD) сегодня составляет ₽ 0.003217 с изменением 1.57% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CCD на RUB составляет ₽ 0.003217 за CCD.

На данный момент Concordium занимает #373 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 40,58M, при оборотном предложении 12,61B CCD. В течение последних 24 часов, CCD торговался в диапазоне от ₽ 0.003147 (минимум) до ₽ 0.003361 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 7.2267622064947085792, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.2123295708230616624.

В краткосрочной перспективе CCD изменился на 0.00% за последний час и на -9.23% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 90,12K.

Рыночная информация Concordium (CCD)

Место No.373 Рыночная капитализация ₽ 40,58M₽ 40,58M ₽ 40,58M Объем (24Ч) ₽ 90,12K₽ 90,12K ₽ 90,12K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 46.70M₽ 46.70M ₽ 46.70M Оборотное предложение 12,61B 12,61B 12,61B Общее предложение 14,518,117,595.418181 14,518,117,595.418181 14,518,117,595.418181 Публичный блокчейн CCD

Текущая рыночная капитализация Concordium составляет ₽ 40,58M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 90,12K. Циркулируещее обращение CCD составляет 12,61B, а общее предложение – 14518117595.418181. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 46.70M.