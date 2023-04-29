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EDU Coin

EDU/USDT
0.97000--
$0.00
Макс 24ч
0.99300
Мин 24ч
0.94000
Объем 24ч (EDU)
404.01K
Сумма за 24ч (USDT)
431.87K
Макс 24ч
0.99300
Мин 24ч
0.94000
Объем 24ч (EDU)
404.01K
Сумма за 24ч (USDT)
431.87K
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EDU
Протокол Open Campus Protocol - это децентрализованное решение для педагогов, создателей контента, родителей, студентов и со-издателей, призванное решить основные проблемы современного образования. По своей сути, протокол Open Campus Protocol - это инициатива, управляемая сообществом, которая использует силу технологии блокчейн для создания более справедливой системы образования. Децентрализуя создание и распространение образовательного контента, протокол Open Campus Protocol предоставляет учащимся доступ к более разнообразному образовательному контенту, а педагогам - новые возможности для получения дохода и признания их вклада.
Обзор
Название криптовалюты
EDU
Время выпуска
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Цена выпуска
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Макс. предложение
1,000,000,000
Книга ордеров
0.00001
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Цена(USDT)

(EDU)

(USDT)

0.97000$0.00
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