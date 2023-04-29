Протокол Open Campus Protocol - это децентрализованное решение для педагогов, создателей контента, родителей, студентов и со-издателей, призванное решить основные проблемы современного образования. По своей сути, протокол Open Campus Protocol - это инициатива, управляемая сообществом, которая использует силу технологии блокчейн для создания более справедливой системы образования. Децентрализуя создание и распространение образовательного контента, протокол Open Campus Protocol предоставляет учащимся доступ к более разнообразному образовательному контенту, а педагогам - новые возможности для получения дохода и признания их вклада.