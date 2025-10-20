Текущая цена yieldbasis сегодня составляет 0.4646 USD. Следите за обновлениями цены YB к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены YB прямо сейчас на MEXC.Текущая цена yieldbasis сегодня составляет 0.4646 USD. Следите за обновлениями цены YB к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены YB прямо сейчас на MEXC.

yieldbasis Курс (YB)

$0,4646
-3,50%1D
График цены yieldbasis (YB) в реальном времени
Информация о ценах yieldbasis (YB) (USD)

$ 0,3859
Мин 24Ч
$ 0,5213
Макс 24Ч

$ 0,3859
$ 0,5213
$ 0,9394352030918264
$ 0,35919482061601
-1,95%

-3,50%

-16,16%

-16,16%

Текущая цена yieldbasis (YB) составляет $ 0,4646. За последние 24 часа YB торговался в диапазоне от $ 0,3859 до $ 0,5213, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена YB за все время составляет $ 0,9394352030918264, а минимальная – $ 0,35919482061601.

Что касается краткосрочной динамики, YB изменился на -1,95% за последний час, на -3,50% за 24 часа и на -16,16% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация yieldbasis (YB)

$ 40,85M
$ 2,07M
$ 464,60M
87,92M
1 000 000 000
700 000 000
8,79%

Текущая рыночная капитализация yieldbasis составляет $ 40,85M, при 24-часовом объеме торгов $ 2,07M. Циркулируещее обращение YB составляет 87,92M, а общее предложение – 700000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 464,60M.

История цен yieldbasis (YB) в USD

Отслеживайте изменения цены yieldbasis за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,016851-3,50%
30 дней$ +0,0646+16,15%
60 дней$ +0,0646+16,15%
90 дней$ +0,0646+16,15%
Изменение цены yieldbasis сегодня

Сегодня для YB зафиксировано изменение $ -0,016851 (-3,50%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены yieldbasis за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,0646 (+16,15%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены yieldbasis за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то YB изменился на $ +0,0646 (+16,15%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены yieldbasis за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,0646 (+16,15%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены yieldbasis (YB)?

Просмотеть страницу истории цен yieldbasis.

Что такое yieldbasis (YB)

YieldBasis – это DeFi-протокол, который позволяет пользователям предоставлять ликвидность в пулы автоматизированного маркет-мейкера (AMM) без риска непостоянных потерь. Протокол реализует это с помощью механизма двойного компаундного плеча (2×), построенного на инфраструктуре Curve Finance. Пользователи вносят криптоактивы и получают токены YieldBasis LP, которые представляют их долю в пуле ликвидности.

yieldbasis доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в yieldbasis. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга YB, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о yieldbasis в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки yieldbasis простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены yieldbasis (USD)

Сколько будет стоить yieldbasis (YB) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов yieldbasis (YB) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для yieldbasis.

Проверьте прогноз цены yieldbasis!

Токеномика yieldbasis (YB)

Понимание токеномики yieldbasis (YB) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена YB прямо сейчас!

Как купить yieldbasis (YB)

Ищете как купить yieldbasis? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести yieldbasis на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

YB на местную валюту

1 yieldbasis (YB) в VND
12 225,949
1 yieldbasis (YB) в AUD
A$0,710838
1 yieldbasis (YB) в GBP
0,34845
1 yieldbasis (YB) в EUR
0,399556
1 yieldbasis (YB) в USD
$0,4646
1 yieldbasis (YB) в MYR
RM1,965258
1 yieldbasis (YB) в TRY
19,53643
1 yieldbasis (YB) в JPY
¥70,6192
1 yieldbasis (YB) в ARS
ARS$689,313082
1 yieldbasis (YB) в RUB
37,832378
1 yieldbasis (YB) в INR
40,782588
1 yieldbasis (YB) в IDR
Rp7 743,330236
1 yieldbasis (YB) в PHP
27,220914
1 yieldbasis (YB) в EGP
￡E.22,110314
1 yieldbasis (YB) в BRL
R$2,494902
1 yieldbasis (YB) в CAD
C$0,645794
1 yieldbasis (YB) в BDT
56,829872
1 yieldbasis (YB) в NGN
679,235908
1 yieldbasis (YB) в COP
$1 814,84375
1 yieldbasis (YB) в ZAR
R.8,051518
1 yieldbasis (YB) в UAH
19,434218
1 yieldbasis (YB) в TZS
T.Sh.1 155,720376
1 yieldbasis (YB) в VES
Bs98,4952
1 yieldbasis (YB) в CLP
$439,9762
1 yieldbasis (YB) в PKR
Rs130,980032
1 yieldbasis (YB) в KZT
249,648164
1 yieldbasis (YB) в THB
฿15,234234
1 yieldbasis (YB) в TWD
NT$14,291096
1 yieldbasis (YB) в AED
د.إ1,705082
1 yieldbasis (YB) в CHF
Fr0,367034
1 yieldbasis (YB) в HKD
HK$3,609942
1 yieldbasis (YB) в AMD
֏177,463262
1 yieldbasis (YB) в MAD
.د.م4,292904
1 yieldbasis (YB) в MXN
$8,54864
1 yieldbasis (YB) в SAR
ريال1,74225
1 yieldbasis (YB) в ETB
Br70,233582
1 yieldbasis (YB) в KES
KSh59,924108
1 yieldbasis (YB) в JOD
د.أ0,3294014
1 yieldbasis (YB) в PLN
1,691144
1 yieldbasis (YB) в RON
лв2,030302
1 yieldbasis (YB) в SEK
kr4,357948
1 yieldbasis (YB) в BGN
лв0,780528
1 yieldbasis (YB) в HUF
Ft156,217104
1 yieldbasis (YB) в CZK
9,724078
1 yieldbasis (YB) в KWD
د.ك0,1421676
1 yieldbasis (YB) в ILS
1,528534
1 yieldbasis (YB) в BOB
Bs3,201094
1 yieldbasis (YB) в AZN
0,78982
1 yieldbasis (YB) в TJS
SM4,292904
1 yieldbasis (YB) в GEL
1,259066
1 yieldbasis (YB) в AOA
Kz425,067186
1 yieldbasis (YB) в BHD
.د.ب0,1746896
1 yieldbasis (YB) в BMD
$0,4646
1 yieldbasis (YB) в DKK
kr2,982732
1 yieldbasis (YB) в HNL
L12,153936
1 yieldbasis (YB) в MUR
21,148592
1 yieldbasis (YB) в NAD
$8,056164
1 yieldbasis (YB) в NOK
kr4,632062
1 yieldbasis (YB) в NZD
$0,803758
1 yieldbasis (YB) в PAB
B/.0,4646
1 yieldbasis (YB) в PGK
K1,95132
1 yieldbasis (YB) в QAR
ر.ق1,691144
1 yieldbasis (YB) в RSD
дин.46,85491
1 yieldbasis (YB) в UZS
soʻm5 597,589074
1 yieldbasis (YB) в ALL
L38,67795
1 yieldbasis (YB) в ANG
ƒ0,831634
1 yieldbasis (YB) в AWG
ƒ0,83628
1 yieldbasis (YB) в BBD
$0,9292
1 yieldbasis (YB) в BAM
KM0,780528
1 yieldbasis (YB) в BIF
Fr1 366,3886
1 yieldbasis (YB) в BND
$0,599334
1 yieldbasis (YB) в BSD
$0,4646
1 yieldbasis (YB) в JMD
$74,42892
1 yieldbasis (YB) в KHR
1 873,38335
1 yieldbasis (YB) в KMF
Fr196,9904
1 yieldbasis (YB) в LAK
10 099,999798
1 yieldbasis (YB) в LKR
රු140,787738
1 yieldbasis (YB) в MDL
L7,87497
1 yieldbasis (YB) в MGA
Ar2 083,40578
1 yieldbasis (YB) в MOP
P3,712154
1 yieldbasis (YB) в MVR
7,10838
1 yieldbasis (YB) в MWK
MK805,19826
1 yieldbasis (YB) в MZN
MT29,692586
1 yieldbasis (YB) в NPR
रु65,178734
1 yieldbasis (YB) в PYG
3 271,7132
1 yieldbasis (YB) в RWF
Fr673,2054
1 yieldbasis (YB) в SBD
$3,819012
1 yieldbasis (YB) в SCR
6,499754
1 yieldbasis (YB) в SRD
$18,439974
1 yieldbasis (YB) в SVC
$4,055958
1 yieldbasis (YB) в SZL
L8,056164
1 yieldbasis (YB) в TMT
m1,6261
1 yieldbasis (YB) в TND
د.ت1,3640656
1 yieldbasis (YB) в TTD
$3,145342
1 yieldbasis (YB) в UGX
Sh1 618,6664
1 yieldbasis (YB) в XAF
Fr262,0344
1 yieldbasis (YB) в XCD
$1,25442
1 yieldbasis (YB) в XOF
Fr262,0344
1 yieldbasis (YB) в XPF
Fr47,3892
1 yieldbasis (YB) в BWP
P6,216348
1 yieldbasis (YB) в BZD
$0,9292
1 yieldbasis (YB) в CVE
$44,137
1 yieldbasis (YB) в DJF
Fr82,2342
1 yieldbasis (YB) в DOP
$29,613604
1 yieldbasis (YB) в DZD
د.ج60,546672
1 yieldbasis (YB) в FJD
$1,063934
1 yieldbasis (YB) в GNF
Fr4 039,697
1 yieldbasis (YB) в GTQ
Q3,549544
1 yieldbasis (YB) в GYD
$97,03171
1 yieldbasis (YB) в ISK
kr56,6812

Источники yieldbasis

Для более глубокого понимания yieldbasis рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт yieldbasis
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о yieldbasis

Сколько стоит yieldbasis (YB) на сегодня?
Актуальная цена YB в USD – 0,4646 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена YB в USD?
Текущая цена YB в USD составляет $ 0,4646. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация yieldbasis?
Рыночная капитализация YB составляет $ 40,85M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение YB?
Циркулирующее предложение YB составляет 87,92M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) YB?
YB достиг максимальной цены (ATH) в 0,9394352030918264 USD.
Какова была минимальная цена YB за все время (ATL)?
YB достиг минимальной цены (ATL) в 0,35919482061601 USD.
Каков объем торгов YB?
Объем торгов за последние 24 часа для YB составляет $ 2,07M USD.
Вырастет ли YB в цене в этом году?
YB может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены YB для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии yieldbasis (YB)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
