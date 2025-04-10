PROMPT

Wayfinder – это платформа для создания ИИ-агентов для кроссчейн транзакций, написания и публикации смарт-контрактов, а также выполнения автономных задач.

Название криптовалютыPROMPT

МестоNo.3181

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0.00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение1,000,000,000

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.6176829015165045,2025-04-12

Наименьшая цена0.10718787546655689,2025-04-10

Публичный блокчейнETH

ВведениеWayfinder – это платформа для создания ИИ-агентов для кроссчейн транзакций, написания и публикации смарт-контрактов, а также выполнения автономных задач.

Сектор

Соцсети

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