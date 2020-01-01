Pepe надоело смотреть, как все играют в "горячую картошку" с бесконечными производными монетами ShibaCumGMElonKishuTurboAssFlokiMoon Inu. Inu уже отжили свой век. Пришло время самому узнаваемому мему в мире вступить в права короля мемов. Пепе здесь, чтобы сделать мемекоины снова великими. Запущенная без предварительной продажи, без комиссии, сожженная LP и отказавшаяся от контракта, $PEPE - это монета для людей, навсегда. Подпитываемая чистой меметической силой, $PEPE покажет вам путь. Мы верим в Лорда Кека.