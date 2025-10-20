Текущая цена ZKWASM сегодня составляет 0.0377 USD. Следите за обновлениями цены ZKWASM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ZKWASM прямо сейчас на MEXC.Текущая цена ZKWASM сегодня составляет 0.0377 USD. Следите за обновлениями цены ZKWASM к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ZKWASM прямо сейчас на MEXC.

$0,0377
+0,82%1D
График цены ZKWASM (ZKWASM) в реальном времени
Информация о ценах ZKWASM (ZKWASM) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,03576
Мин 24Ч
$ 0,03976
Макс 24Ч

$ 0,03576
$ 0,03976
--
--
+3,45%

+0,82%

-15,15%

-15,15%

Текущая цена ZKWASM (ZKWASM) составляет $ 0,0377. За последние 24 часа ZKWASM торговался в диапазоне от $ 0,03576 до $ 0,03976, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ZKWASM за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, ZKWASM изменился на +3,45% за последний час, на +0,82% за 24 часа и на -15,15% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация ZKWASM (ZKWASM)

--
$ 161,07K
$ 37,70M
--
1 000 000 000
BSC

Текущая рыночная капитализация ZKWASM составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 161,07K. Циркулируещее обращение ZKWASM составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 37,70M.

История цен ZKWASM (ZKWASM) в USD

Отслеживайте изменения цены ZKWASM за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0003066+0,82%
30 дней$ -0,01428-27,48%
60 дней$ -0,04893-56,49%
90 дней$ +0,00919+32,23%
Изменение цены ZKWASM сегодня

Сегодня для ZKWASM зафиксировано изменение $ +0,0003066 (+0,82%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены ZKWASM за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,01428 (-27,48%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены ZKWASM за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то ZKWASM изменился на $ -0,04893 (-56,49%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены ZKWASM за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,00919 (+32,23%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены ZKWASM (ZKWASM)?

Просмотеть страницу истории цен ZKWASM.

Что такое ZKWASM (ZKWASM)

ZKWASM – это высокопроизводительная среда выполнения доказательств с нулевым разглашением (zero-knowledge), основанная на WebAssembly (WASM). Она обеспечивает масштабируемость и конфиденциальность для приложений, таких как роллап-решения, zkDApps и проверяемые ИИ-программы.

ZKWASM доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в ZKWASM. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга ZKWASM, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о ZKWASM в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки ZKWASM простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены ZKWASM (USD)

Сколько будет стоить ZKWASM (ZKWASM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ZKWASM (ZKWASM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ZKWASM.

Проверьте прогноз цены ZKWASM!

Токеномика ZKWASM (ZKWASM)

Понимание токеномики ZKWASM (ZKWASM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ZKWASM прямо сейчас!

Как купить ZKWASM (ZKWASM)

Ищете как купить ZKWASM? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести ZKWASM на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

Для более глубокого понимания ZKWASM рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт ZKWASM
Обозреватель блоков

Whitepaper
Официальный сайт ZKWASM
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ZKWASM

Сколько стоит ZKWASM (ZKWASM) на сегодня?
Актуальная цена ZKWASM в USD – 0,0377 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ZKWASM в USD?
Текущая цена ZKWASM в USD составляет $ 0,0377. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация ZKWASM?
Рыночная капитализация ZKWASM составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ZKWASM?
Циркулирующее предложение ZKWASM составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ZKWASM?
ZKWASM достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена ZKWASM за все время (ATL)?
ZKWASM достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов ZKWASM?
Объем торгов за последние 24 часа для ZKWASM составляет $ 161,07K USD.
Вырастет ли ZKWASM в цене в этом году?
ZKWASM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ZKWASM для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии ZKWASM (ZKWASM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
