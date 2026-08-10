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Текущая цена Warden сегодня составляет 0.00357 RUB. Рыночная капитализация WARD составляет 893,642.4 RUB. Отслеживайте обновления цен WARD в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Warden сегодня составляет 0.00357 RUB. Рыночная капитализация WARD составляет 893,642.4 RUB. Отслеживайте обновления цен WARD в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Warden Курс (WARD)

Текущая цена 1 WARD в RUB:

₽0.2954325
₽0.2954325₽0.2954325
+18,93%1D
RUB
График цены Warden (WARD) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:59:57 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Warden

Текущая цена Warden (WARD) сегодня составляет ₽ 0.00357 с изменением 18.93% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WARD на RUB составляет ₽ 0.00357 за WARD.

На данный момент Warden занимает #1567 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 893,64K, при оборотном предложении 250,32M WARD. В течение последних 24 часов, WARD торговался в диапазоне от ₽ 0.002998 (минимум) до ₽ 0.003954 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 13.263042496827514875, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.18264883775243655.

В краткосрочной перспективе WARD изменился на +3.62% за последний час и на +15.04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 97,67K.

Рыночная информация Warden (WARD)

No.1567

₽ 893,64K
₽ 893,64K₽ 893,64K

₽ 97,67K
₽ 97,67K₽ 97,67K

₽ 3.57M
₽ 3.57M₽ 3.57M

250,32M
250,32M 250,32M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

WARDEN

Текущая рыночная капитализация Warden составляет ₽ 893,64K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 97,67K. Циркулируещее обращение WARD составляет 250,32M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3.57M.

История цен Warden в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.002998
₽ 0.002998₽ 0.002998
Мин 24Ч
₽ 0.003954
₽ 0.003954₽ 0.003954
Макс 24Ч

₽ 0.002998
₽ 0.002998₽ 0.002998

₽ 0.003954
₽ 0.003954₽ 0.003954

₽ 13.263042496827514875
₽ 13.263042496827514875₽ 13.263042496827514875

₽ 0.18264883775243655
₽ 0.18264883775243655₽ 0.18264883775243655

+3.62%

+18.93%

+15.04%

+15.04%

История цен Warden (WARD) в RUB

Отслеживайте изменения цены Warden за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0.04702377+18.93%
30 дней₽ -0.000917-20.44%
60 дней₽ -0.003651-50.57%
90 дней₽ -0.004058-53.20%
Изменение цены Warden сегодня

Сегодня для WARD зафиксировано изменение ₽ +0.04702377 (+18.93%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Warden за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.000917 (-20.44%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Warden за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то WARD изменился на ₽ -0.003651 (-50.57%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Warden за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.004058 (-53.20%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Warden (WARD)?

Просмотеть страницу истории цен Warden.

Анализ по Warden

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Warden, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Warden: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке WARD: Бычье, бычье 75% | медвежье 25%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

【Рыночная структура】 На таймфрейме 4 часа WARD_USDT торгуется на уровне 0,005135, что находится в пределах 0,7% ниже центральной оси хаба — 0,00517. Цена движется в рамках структуры, где сигналы покупки по MA и EMA совпадают, формируя единый бычий тренд. В настоящее время актив находится ближе к нижней границе центрального диапазона, при этом расстояние до верхнего уровня сопротивления относительно невелико. 【Состояние импульса】 MACD сохраняет положительное пересечение («золотой крест»), а показатели быстрых и медленных скользящих средних демонстрируют концентрированную бычью позицию: 7 сигналов «покупать» против 0 сигналов «продавать». Индекс RSI находится на нейтральном уровне, что не указывает на перегрев рынка. Краткосрочные и средне-долгосрочные индикаторы продолжают двигаться в одном направлении, а уровень волатильности остаётся относительно сжатым. 【Ключевые уровни цен】 Верхнее сопротивление R1 расположено на отметке 0,00526 (+2,4% от текущего уровня), а R2 — на уровне 0,00537 (+4,6%), образуя зону дальнего целевого уровня. Нижняя поддержка S1 установлена на уровне 0,00506 (+1,4% от текущей цены), а S2 — на отметке 0,00497 (+3,2%), формируя ближнюю защитную зону.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены Warden

Прогноз цены Warden (WARD) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена WARD в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Warden (WARD) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Warden потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Warden достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены WARD, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Warden».

Как купить и инвестировать Warden в Россия

Готовы приступить к работе с Warden? Покупка WARD на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Warden. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Warden (WARD).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Warden будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Warden (WARD)

Что вы можете сделать с Warden

Владение Warden позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Warden (WARD)

Warden создает стек для агентного интернета: глобальную сеть агентов, в которой ИИ-агенты живут, зарабатывают и сотрудничают, а также кошелек нового поколения.

Источники Warden

Для более глубокого понимания Warden рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Warden
Обозреватель блоков

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AI Agent LaunchpadAI AgentsArtificial Intelligence (AI)

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Страница обновлена: 2026-08-10 23:59:57 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Warden (WARD)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Warden

WARD USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по WARD с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами WARD USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Warden (WARD) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Warden в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
WARD/USDT
₽0.2954325
₽0.2954325₽0.2954325
+18.93%
30.80M (USDT)

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1 WARD = 0.294525 RUB