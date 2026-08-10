Сегодняшняя цена Warden

Текущая цена Warden (WARD) сегодня составляет ₽ 0.00357 с изменением 18.93% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WARD на RUB составляет ₽ 0.00357 за WARD.

На данный момент Warden занимает #1567 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 893,64K, при оборотном предложении 250,32M WARD. В течение последних 24 часов, WARD торговался в диапазоне от ₽ 0.002998 (минимум) до ₽ 0.003954 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 13.263042496827514875, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.18264883775243655.

В краткосрочной перспективе WARD изменился на +3.62% за последний час и на +15.04% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 97,67K.

Рыночная информация Warden (WARD)

Место No.1567 Рыночная капитализация ₽ 893,64K₽ 893,64K ₽ 893,64K Объем (24Ч) ₽ 97,67K₽ 97,67K ₽ 97,67K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 3.57M₽ 3.57M ₽ 3.57M Оборотное предложение 250,32M 250,32M 250,32M Макс. предложение ---- -- Общее предложение 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Публичный блокчейн WARDEN

Текущая рыночная капитализация Warden составляет ₽ 893,64K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 97,67K. Циркулируещее обращение WARD составляет 250,32M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3.57M.