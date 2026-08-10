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Текущая цена Reserve Rights сегодня составляет 0,00126 RUB. Рыночная капитализация RSR составляет 78 816 999,35466 RUB. Отслеживайте обновления цен RSR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Reserve Rights сегодня составляет 0,00126 RUB. Рыночная капитализация RSR составляет 78 816 999,35466 RUB. Отслеживайте обновления цен RSR в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Reserve Rights Курс (RSR)

Текущая цена 1 RSR в RUB:

₽0,10408153
₽0,10408153₽0,10408153
0,00%1D
RUB
График цены Reserve Rights (RSR) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:08:18 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Reserve Rights

Текущая цена Reserve Rights (RSR) сегодня составляет ₽ 0,00126 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RSR на RUB составляет ₽ 0,00126 за RSR.

На данный момент Reserve Rights занимает #194 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 78,82M, при оборотном предложении 62,55B RSR. В течение последних 24 часов, RSR торговался в диапазоне от ₽ 0,001225 (минимум) до ₽ 0,001266 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 9,8332699535, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,103117043696058.

В краткосрочной перспективе RSR изменился на -0,40% за последний час и на -0,08% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 57,89K.

Рыночная информация Reserve Rights (RSR)

No.194

₽ 78,82M
₽ 78,82M₽ 78,82M

₽ 57,89K
₽ 57,89K₽ 57,89K

₽ 126,00M
₽ 126,00M₽ 126,00M

62,55B
62,55B 62,55B

100 000 000 000
100 000 000 000 100 000 000 000

100 000 000 000
100 000 000 000 100 000 000 000

62,55%

0,01%

ETH

Текущая рыночная капитализация Reserve Rights составляет ₽ 78,82M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 57,89K. Циркулируещее обращение RSR составляет 62,55B, а общее предложение – 100000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 126,00M.

История цен Reserve Rights в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,001225
₽ 0,001225₽ 0,001225
Мин 24Ч
₽ 0,001266
₽ 0,001266₽ 0,001266
Макс 24Ч

₽ 0,001225
₽ 0,001225₽ 0,001225

₽ 0,001266
₽ 0,001266₽ 0,001266

₽ 9,8332699535
₽ 9,8332699535₽ 9,8332699535

₽ 0,103117043696058
₽ 0,103117043696058₽ 0,103117043696058

-0,40%

0,00%

-0,08%

-0,08%

История цен Reserve Rights (RSR) в RUB

Отслеживайте изменения цены Reserve Rights за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ 00,00%
30 дней₽ -0,000042-3,23%
60 дней₽ -0,0001-7,36%
90 дней₽ -0,00069-35,39%
Изменение цены Reserve Rights сегодня

Сегодня для RSR зафиксировано изменение ₽ 0 (0,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Reserve Rights за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000042 (-3,23%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Reserve Rights за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то RSR изменился на ₽ -0,0001 (-7,36%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Reserve Rights за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00069 (-35,39%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Reserve Rights (RSR)?

Просмотеть страницу истории цен Reserve Rights.

Анализ по Reserve Rights

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Reserve Rights, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Reserve Rights: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке RSR: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

RSR_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется вблизи центральной точки 0,00126. Цена находится в узком диапазоне между уровнем сопротивления S1 — 0,001249 и уровнем сопротивления R1 — 0,001268. В краткосрочной перспективе скользящие средние формируют сигнал на покупку, при этом группа EMA остаётся в зоне вокруг нулевой линии, демонстрируя боковое движение. Индикатор MACD образовал «золотое пересечение», а показатель RSI находится в нейтральной зоне. Значения KDJ и StochRSI указывают на отсутствие экстремальных отклонений в динамике ценового движения. Сужение полос Боллинджера сигнализирует о снижении волатильности. На текущем уровне силы быков и медведей находятся в состоянии временного равновесия. Небольшой разрыв в направлении индикаторов быстрой и медленной линий свидетельствует об ограниченном тренде. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 0,001268, что примерно на 0,6% выше текущего курса. Прорыв этого уровня откроет путь к тестированию уровня сопротивления R2 — 0,001279. Ближайшая поддержка находится на отметке 0,001249, что примерно на 0,9% ниже текущего курса. Падение ниже этой отметки может привести к пробою уровня поддержки S2 — 0,001241. Ключевая центральная точка 0,00126 выступает в роли текущей границы между быками и медведями; время, которое цена проводит около данного уровня, существенно влияет на выбор дальнейшего направления движения. Диапазон возможных колебаний сверху и снизу практически симметричен. Трейдерам следует обратить внимание на объём торгов вблизи ключевых уровней.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Reserve Rights?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена Reserve Rights (RSR):

1. Принятие протокола Reserve — использование экосистемы стейблкоина Reserve напрямую сказывается на спросе на RSR.
2. Награды за стейкинг — владельцы RSR стейкируют токены, чтобы получать доход, что влияет на количество находящихся в обращении токенов.
3. Рыночный настрой — общие тенденции крипторынка и уровень доверия инвесторов.
4. Регуляторные новости — нормативные требования к стейблкоинам оказывают влияние на всю экосистему Reserve.
5. Объявления о партнёрствах — новые интеграции и сотрудничества способствуют расширению принятия проекта.
6. Расширение использования токена — появление новых сценариев применения RSR внутри протокола.
7. Конкуренция — сравнительная эффективность по отношению к другим проектам стейблкоинов.
8. Технические разработки — обновления и улучшения протокола.
9. Объём торгов — уровень ликвидности и активность на биржах.
10. Макроэкономические факторы — глобальные финансовые условия, влияющие на крипторынки.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Reserve Rights?

Люди хотят знать текущую цену RSR по нескольким причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение оптимального момента для покупки/продажи, отслеживание результатов инвестирования, анализ ценовых тенденций и волатильности, оценка рыночных настроений, а также обоснованное принятие решений о входе или выходе из позиций в токене Reserve Rights.

Прогноз цены Reserve Rights

Прогноз цены Reserve Rights (RSR) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена RSR в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Reserve Rights (RSR) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Reserve Rights потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Reserve Rights достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены RSR, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Reserve Rights».

Как купить и инвестировать Reserve Rights в Россия

Готовы приступить к работе с Reserve Rights? Покупка RSR на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Reserve Rights. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Reserve Rights (RSR).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Reserve Rights будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Reserve Rights (RSR)

Что вы можете сделать с Reserve Rights

Владение Reserve Rights позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Reserve Rights (RSR)

Reserve is a flexible pool of stablecoins designed to reduce risk through diversification and decentralized governance.

Whitepaper

Источники Reserve Rights

Для более глубокого понимания Reserve Rights рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Reserve Rights
Обозреватель блоков

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Reserve Rights

Страница обновлена: 2026-08-10 22:08:18 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Reserve Rights (RSR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Reserve Rights

RSR USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по RSR с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами RSR USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Reserve Rights (RSR) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Reserve Rights в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
RSR/USDT
₽0,10408153
₽0,10408153₽0,10408153
-0,06%
46.51M (USDT)
RSR/USDC
₽0,1041642
₽0,1041642₽0,1041642
+0,07%
42.61M (USDT)

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1 RSR = 0,1041642 RUB