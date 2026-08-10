Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Reserve Rights, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Текущее общее настроение на рынке RSR: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

RSR_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется вблизи центральной точки 0,00126. Цена находится в узком диапазоне между уровнем сопротивления S1 — 0,001249 и уровнем сопротивления R1 — 0,001268. В краткосрочной перспективе скользящие средние формируют сигнал на покупку, при этом группа EMA остаётся в зоне вокруг нулевой линии, демонстрируя боковое движение. Индикатор MACD образовал «золотое пересечение», а показатель RSI находится в нейтральной зоне. Значения KDJ и StochRSI указывают на отсутствие экстремальных отклонений в динамике ценового движения. Сужение полос Боллинджера сигнализирует о снижении волатильности. На текущем уровне силы быков и медведей находятся в состоянии временного равновесия. Небольшой разрыв в направлении индикаторов быстрой и медленной линий свидетельствует об ограниченном тренде. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 0,001268, что примерно на 0,6% выше текущего курса. Прорыв этого уровня откроет путь к тестированию уровня сопротивления R2 — 0,001279. Ближайшая поддержка находится на отметке 0,001249, что примерно на 0,9% ниже текущего курса. Падение ниже этой отметки может привести к пробою уровня поддержки S2 — 0,001241. Ключевая центральная точка 0,00126 выступает в роли текущей границы между быками и медведями; время, которое цена проводит около данного уровня, существенно влияет на выбор дальнейшего направления движения. Диапазон возможных колебаний сверху и снизу практически симметричен. Трейдерам следует обратить внимание на объём торгов вблизи ключевых уровней.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.