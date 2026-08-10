Reserve Rights Курс (RSR)
Текущая цена Reserve Rights (RSR) сегодня составляет ₽ 0,00126 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации RSR на RUB составляет ₽ 0,00126 за RSR.
На данный момент Reserve Rights занимает #194 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 78,82M, при оборотном предложении 62,55B RSR. В течение последних 24 часов, RSR торговался в диапазоне от ₽ 0,001225 (минимум) до ₽ 0,001266 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 9,8332699535, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,103117043696058.
В краткосрочной перспективе RSR изменился на -0,40% за последний час и на -0,08% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 57,89K.
No.194
62,55%
0,01%
ETH
Текущая рыночная капитализация Reserve Rights составляет ₽ 78,82M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 57,89K. Циркулируещее обращение RSR составляет 62,55B, а общее предложение – 100000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 126,00M.
-0,40%
0,00%
-0,08%
-0,08%
Отслеживайте изменения цены Reserve Rights за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ 0
|0,00%
|30 дней
|₽ -0,000042
|-3,23%
|60 дней
|₽ -0,0001
|-7,36%
|90 дней
|₽ -0,00069
|-35,39%
Сегодня для RSR зафиксировано изменение ₽ 0 (0,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000042 (-3,23%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то RSR изменился на ₽ -0,0001 (-7,36%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,00069 (-35,39%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Reserve Rights.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Reserve Rights, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке RSR: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
RSR_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется вблизи центральной точки 0,00126. Цена находится в узком диапазоне между уровнем сопротивления S1 — 0,001249 и уровнем сопротивления R1 — 0,001268. В краткосрочной перспективе скользящие средние формируют сигнал на покупку, при этом группа EMA остаётся в зоне вокруг нулевой линии, демонстрируя боковое движение. Индикатор MACD образовал «золотое пересечение», а показатель RSI находится в нейтральной зоне. Значения KDJ и StochRSI указывают на отсутствие экстремальных отклонений в динамике ценового движения. Сужение полос Боллинджера сигнализирует о снижении волатильности. На текущем уровне силы быков и медведей находятся в состоянии временного равновесия. Небольшой разрыв в направлении индикаторов быстрой и медленной линий свидетельствует об ограниченном тренде. Ближайшее сопротивление расположено на уровне 0,001268, что примерно на 0,6% выше текущего курса. Прорыв этого уровня откроет путь к тестированию уровня сопротивления R2 — 0,001279. Ближайшая поддержка находится на отметке 0,001249, что примерно на 0,9% ниже текущего курса. Падение ниже этой отметки может привести к пробою уровня поддержки S2 — 0,001241. Ключевая центральная точка 0,00126 выступает в роли текущей границы между быками и медведями; время, которое цена проводит около данного уровня, существенно влияет на выбор дальнейшего направления движения. Диапазон возможных колебаний сверху и снизу практически симметричен. Трейдерам следует обратить внимание на объём торгов вблизи ключевых уровней.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Reserve Rights потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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