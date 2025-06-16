Что такое METANIA GAMES (METANIA)

Metania Games – это основанная на блокчейне платформа GameFi, призванная совершить революцию в игровой индустрии, интегрировав криптовалютные вознаграждения и истинное право собственности на внутриигровые активы. Созданная на основе Binance Smart Chain (BSC), Metania Games обеспечивает децентрализованный и выгодный игровой опыт.

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METANIA GAMES Прогноз Цены

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Токеномика METANIA GAMES (METANIA)

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METANIA на местную валюту

1 METANIA к VND ₫ 872,6054 1 METANIA к AUD A$ 0,0504032 1 METANIA к GBP ￡ 0,0242068 1 METANIA к EUR € 0,0285176 1 METANIA к USD $ 0,03316 1 METANIA к MYR RM 0,1405984 1 METANIA к TRY ₺ 1,3051776 1 METANIA к JPY ¥ 4,7647604 1 METANIA к RUB ₽ 2,6070392 1 METANIA к INR ₹ 2,8447964 1 METANIA к IDR Rp 543,6064704 1 METANIA к KRW ₩ 44,9321316 1 METANIA к PHP ₱ 1,863592 1 METANIA к EGP ￡E. 1,6666216 1 METANIA к BRL R$ 0,18238 1 METANIA к CAD C$ 0,044766 1 METANIA к BDT ৳ 4,0534784 1 METANIA к NGN ₦ 51,2517644 1 METANIA к UAH ₴ 1,377798 1 METANIA к VES Bs 3,316 1 METANIA к PKR Rs 9,3829536 1 METANIA к KZT ₸ 16,996158 1 METANIA к THB ฿ 1,0753788 1 METANIA к TWD NT$ 0,9752356 1 METANIA к AED د.إ 0,1216972 1 METANIA к CHF Fr 0,026528 1 METANIA к HKD HK$ 0,2599744 1 METANIA к MAD .د.م 0,301756 1 METANIA к MXN $ 0,6244028

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