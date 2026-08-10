Текущее общее настроение на рынке HFT: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот Цена < S2 Ниже S2 Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории. Группа МА 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

HFT_USDT на 4-часовом таймфрейме находится на уровне 0,009233, что соответствует слабому уровню ниже ключевого уровня центра 0,01015. Цена торгуется между уровнем S2 и основным ценовым диапазоном, отклоняясь от зоны высокой концентрации сделок. Система скользящих средних демонстрирует восходящую структуру: все семь MA/EMA указывают на сигналы покупки, что создает расхождение с текущей ситуацией, когда цена остается ниже уровня центра. Такое несоответствие индикаторов свидетельствует о том, что краткосрочная восходящая динамика ограничена давлением со стороны позиций, находящихся в убытке выше текущего уровня, а рыночная структура пока не завершила процесс восстановления. MACD зафиксировал гибельный перекрест, подчеркнув преобладание нисходящего импульса. RSI находится в нейтральной зоне, не предоставляя четких направляющих для дальнейшего движения. Показатели KDJ и StochRSI указывают на необходимость коррекции после перепроданности, однако резонансного «золотого перекрестия» пока не наблюдается. Расширение полос Боллинджера свидетельствует о сохранении низкой волатильности, при этом цена колеблется вблизи нижней границы диапазона. Разделение быстрых и медленных индикаторов явно выражено, что говорит о рассредоточении краткосрочной динамики и отсутствии единого усилия, способного обеспечить продолжительный прорыв цены. Ближайший уровень сопротивления расположен на отметке S2 — 0,00954, что примерно на 3,3% выше текущей цены. Ключевой ориентир выше — уровень центра 0,01015, который находится примерно на 9,9% выше текущего значения. В качестве ближайшей поддержки следует обратить внимание на предыдущий минимум, тогда как дальний уровень опоры — отметка S1 (0,00981) — выступает в роли обратного сопротивления. Если цена не сумеет закрепиться выше уровня 0,00954, то тестирование нижнего уровня ликвидности будет продолжаться.

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