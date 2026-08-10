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Текущая цена Hashflow сегодня составляет 0,009218 RUB. Рыночная капитализация HFT составляет 7 679 867,5013559928 RUB. Отслеживайте обновления цен HFT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Hashflow сегодня составляет 0,009218 RUB. Рыночная капитализация HFT составляет 7 679 867,5013559928 RUB. Отслеживайте обновления цен HFT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Hashflow Курс (HFT)

Текущая цена 1 HFT в RUB:

₽0,76205206
₽0,76205206₽0,76205206
-7,86%1D
RUB
График цены Hashflow (HFT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:01:57 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Hashflow

Текущая цена Hashflow (HFT) сегодня составляет ₽ 0,009218 с изменением 7,86% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HFT на RUB составляет ₽ 0,009218 за HFT.

На данный момент Hashflow занимает #1030 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 7,68M, при оборотном предложении 833,14M HFT. В течение последних 24 часов, HFT торговался в диапазоне от ₽ 0,008952 (минимум) до ₽ 0,010649 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 213,36466870910988573, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,7619143400840006119.

В краткосрочной перспективе HFT изменился на -0,94% за последний час и на +29,15% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 88,39K.

Рыночная информация Hashflow (HFT)

No.1030

₽ 7,68M
₽ 7,68M₽ 7,68M

₽ 88,39K
₽ 88,39K₽ 88,39K

₽ 9,19M
₽ 9,19M₽ 9,19M

833,14M
833,14M 833,14M

997 353 568,2839
997 353 568,2839 997 353 568,2839

ETH

Текущая рыночная капитализация Hashflow составляет ₽ 7,68M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 88,39K. Циркулируещее обращение HFT составляет 833,14M, а общее предложение – 997353568.2839. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 9,19M.

История цен Hashflow в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,008952
₽ 0,008952₽ 0,008952
Мин 24Ч
₽ 0,010649
₽ 0,010649₽ 0,010649
Макс 24Ч

₽ 0,008952
₽ 0,008952₽ 0,008952

₽ 0,010649
₽ 0,010649₽ 0,010649

₽ 213,36466870910988573
₽ 213,36466870910988573₽ 213,36466870910988573

₽ 0,7619143400840006119
₽ 0,7619143400840006119₽ 0,7619143400840006119

-0,94%

-7,86%

+29,15%

+29,15%

История цен Hashflow (HFT) в RUB

Отслеживайте изменения цены Hashflow за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,06500683-7,86%
30 дней₽ +0,000197+2,18%
60 дней₽ -0,000969-9,52%
90 дней₽ -0,007342-44,34%
Изменение цены Hashflow сегодня

Сегодня для HFT зафиксировано изменение ₽ -0,06500683 (-7,86%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Hashflow за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,000197 (+2,18%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Hashflow за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то HFT изменился на ₽ -0,000969 (-9,52%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Hashflow за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,007342 (-44,34%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Hashflow (HFT)?

Просмотеть страницу истории цен Hashflow.

Анализ по Hashflow

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Hashflow, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Hashflow: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке HFT: Медвежье, бычье 35% | медвежье 65%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотЦена < S2Ниже S2Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

HFT_USDT на 4-часовом таймфрейме находится на уровне 0,009233, что соответствует слабому уровню ниже ключевого уровня центра 0,01015. Цена торгуется между уровнем S2 и основным ценовым диапазоном, отклоняясь от зоны высокой концентрации сделок. Система скользящих средних демонстрирует восходящую структуру: все семь MA/EMA указывают на сигналы покупки, что создает расхождение с текущей ситуацией, когда цена остается ниже уровня центра. Такое несоответствие индикаторов свидетельствует о том, что краткосрочная восходящая динамика ограничена давлением со стороны позиций, находящихся в убытке выше текущего уровня, а рыночная структура пока не завершила процесс восстановления. MACD зафиксировал гибельный перекрест, подчеркнув преобладание нисходящего импульса. RSI находится в нейтральной зоне, не предоставляя четких направляющих для дальнейшего движения. Показатели KDJ и StochRSI указывают на необходимость коррекции после перепроданности, однако резонансного «золотого перекрестия» пока не наблюдается. Расширение полос Боллинджера свидетельствует о сохранении низкой волатильности, при этом цена колеблется вблизи нижней границы диапазона. Разделение быстрых и медленных индикаторов явно выражено, что говорит о рассредоточении краткосрочной динамики и отсутствии единого усилия, способного обеспечить продолжительный прорыв цены. Ближайший уровень сопротивления расположен на отметке S2 — 0,00954, что примерно на 3,3% выше текущей цены. Ключевой ориентир выше — уровень центра 0,01015, который находится примерно на 9,9% выше текущего значения. В качестве ближайшей поддержки следует обратить внимание на предыдущий минимум, тогда как дальний уровень опоры — отметка S1 (0,00981) — выступает в роли обратного сопротивления. Если цена не сумеет закрепиться выше уровня 0,00954, то тестирование нижнего уровня ликвидности будет продолжаться.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Hashflow?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена Hashflow (HFT):

1. Объём торгов на платформе DEX Hashflow — более высокое использование способствует росту спроса на токен.
2. Участие маркет-мейкеров и стимулы для предоставления ликвидности.
3. Полезность токена для голосования по вопросам управления и получения скидок на протокольные комиссии.
4. Общее настроение рынка DeFi, а также конкуренция со стороны других DEX.
5. Анонсы партнёрств и интеграции протокола.
6. Токеномика, включая вознаграждения за стейкинг и механизмы эмиссии.
7. Регуляторные изменения, затрагивающие протоколы DeFi.
8. Общие условия криптовалютного рынка и динамика цен на Bitcoin и Ethereum.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Hashflow?

Люди хотят знать текущую цену Hashflow (HFT) по нескольким причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, анализ рынка и определение оптимального времени для инвестирования. Трейдерам необходимы актуальные цены, чтобы эффективно исполнять ордера на покупку или продажу. Инвесторы отслеживают динамику цен, чтобы оценить результаты своих инвестиций и принимать стратегические решения относительно хранения или торговли токенами HFT.

Прогноз цены Hashflow

Прогноз цены Hashflow (HFT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HFT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Hashflow (HFT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Hashflow потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Hashflow достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены HFT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Hashflow».

Как купить и инвестировать Hashflow в Россия

Готовы приступить к работе с Hashflow? Покупка HFT на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Hashflow. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Hashflow (HFT).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Hashflow будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Hashflow (HFT)

Что вы можете сделать с Hashflow

Владение Hashflow позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Hashflow (HFT)

Hashflow - это децентрализованная биржа, разработанная для обеспечения совместимости, нулевого проскальзывания и MEV-защищенных сделок.

Источники Hashflow

Для более глубокого понимания Hashflow рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Hashflow
Обозреватель блоков

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Binance LaunchpoolBNB Chain EcosystemDecentralized Exchange (DEX)

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:01:57 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Hashflow (HFT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Hashflow

HFT USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по HFT с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами HFT USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Hashflow (HFT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Hashflow в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
HFT/USDT
₽0,76039866
₽0,76039866₽0,76039866
-8,00%
9.01M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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