Сегодняшняя цена Capybobo

Текущая цена Capybobo (PYBOBO) сегодня составляет ₽ 0,0007386 с изменением 0,06% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PYBOBO на RUB составляет ₽ 0,0007386 за PYBOBO.

На данный момент Capybobo занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- PYBOBO. В течение последних 24 часов, PYBOBO торговался в диапазоне от ₽ 0,0007333 (минимум) до ₽ 0,0007464 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе PYBOBO изменился на +0,27% за последний час и на +6,50% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 51,27K.

Рыночная информация Capybobo (PYBOBO)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 51,27K₽ 51,27K ₽ 51,27K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 73,86M₽ 73,86M ₽ 73,86M Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 100 000 000 000 100 000 000 000 100 000 000 000 Публичный блокчейн TONCOIN

Текущая рыночная капитализация Capybobo составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 51,27K. Циркулируещее обращение PYBOBO составляет --, а общее предложение – 100000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 73,86M.