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Текущая цена EverValue Coin сегодня составляет 34,15 RUB. Рыночная капитализация EVA составляет 0 RUB. Отслеживайте обновления цен EVA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена EverValue Coin сегодня составляет 34,15 RUB. Рыночная капитализация EVA составляет 0 RUB. Отслеживайте обновления цен EVA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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EverValue Coin Курс (EVA)

Текущая цена 1 EVA в RUB:

₽2 823,1805
₽2 823,1805₽2 823,1805
0,00%1D
RUB
График цены EverValue Coin (EVA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 18:15:15 (UTC+8)

Сегодняшняя цена EverValue Coin

Текущая цена EverValue Coin (EVA) сегодня составляет ₽ 34,15 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EVA на RUB составляет ₽ 34,15 за EVA.

На данный момент EverValue Coin занимает #3869 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 EVA. В течение последних 24 часов, EVA торговался в диапазоне от ₽ 33,63 (минимум) до ₽ 34,31 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3 542,41480241886233528, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,016521368208362367.

В краткосрочной перспективе EVA изменился на +0,14% за последний час и на +2,30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 248,94K.

Рыночная информация EverValue Coin (EVA)

No.3869

₽ 0,00
₽ 0,00₽ 0,00

₽ 248,94K
₽ 248,94K₽ 248,94K

₽ 717,15M
₽ 717,15M₽ 717,15M

0,00
0,00 0,00

21 000 000
21 000 000 21 000 000

18 763 122,83
18 763 122,83 18 763 122,83

0,00%

ARB

Текущая рыночная капитализация EverValue Coin составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 248,94K. Циркулируещее обращение EVA составляет 0,00, а общее предложение – 18763122.83. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 717,15M.

История цен EverValue Coin в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 33,63
₽ 33,63₽ 33,63
Мин 24Ч
₽ 34,31
₽ 34,31₽ 34,31
Макс 24Ч

₽ 33,63
₽ 33,63₽ 33,63

₽ 34,31
₽ 34,31₽ 34,31

₽ 3 542,41480241886233528
₽ 3 542,41480241886233528₽ 3 542,41480241886233528

₽ 0,016521368208362367
₽ 0,016521368208362367₽ 0,016521368208362367

+0,14%

0,00%

+2,30%

+2,30%

История цен EverValue Coin (EVA) в RUB

Отслеживайте изменения цены EverValue Coin за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ 00,00%
30 дней₽ +0,58+1,72%
60 дней₽ +1,42+4,33%
90 дней₽ -6,65-16,30%
Изменение цены EverValue Coin сегодня

Сегодня для EVA зафиксировано изменение ₽ 0 (0,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены EverValue Coin за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,58 (+1,72%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены EverValue Coin за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то EVA изменился на ₽ +1,42 (+4,33%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены EverValue Coin за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -6,65 (-16,30%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены EverValue Coin (EVA)?

Просмотеть страницу истории цен EverValue Coin.

Прогноз цены EverValue Coin

Прогноз цены EverValue Coin (EVA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена EVA в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены EverValue Coin (EVA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена EverValue Coin потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену EverValue Coin достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены EVA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены EverValue Coin».

Как купить и инвестировать EverValue Coin в Россия

Готовы приступить к работе с EverValue Coin? Покупка EVA на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить EverValue Coin. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке EverValue Coin (EVA).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и EverValue Coin будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке EverValue Coin (EVA)

Что вы можете сделать с EverValue Coin

Владение EverValue Coin позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое EverValue Coin (EVA)

EverValue (EVA) – это дефляционный актив, полностью обеспеченный Bitcoin через прозрачное хранилище ончейн. Каждый день часть Bitcoin, добытых майнинговой инфраструктурой EverValue в Парагвае, депонируется в хранилище Burn Vault, увеличивая коэффициент обеспечения токена BTC. Благодаря фиксированному предложению и постоянно растущим резервам BTC, EVA обеспечивает рост минимальной цены, обеспеченной BTC, и самоподдерживающуюся экосистему, поддерживаемую реальной добычей Bitcoin.

Источники EverValue Coin

Для более глубокого понимания EverValue Coin рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт EverValue Coin
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 18:15:15 (UTC+8)

Важные обновления индустрии EverValue Coin (EVA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о EverValue Coin

EVA USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по EVA с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами EVA USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

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Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы EverValue Coin в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
EVA/USDT
₽2 820,7004
₽2 820,7004₽2 820,7004
-0,08%
7.30K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 EVA = 2 823,1805 RUB