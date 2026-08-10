Сегодняшняя цена EverValue Coin

Текущая цена EverValue Coin (EVA) сегодня составляет ₽ 34,15 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации EVA на RUB составляет ₽ 34,15 за EVA.

На данный момент EverValue Coin занимает #3869 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 EVA. В течение последних 24 часов, EVA торговался в диапазоне от ₽ 33,63 (минимум) до ₽ 34,31 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3 542,41480241886233528, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,016521368208362367.

В краткосрочной перспективе EVA изменился на +0,14% за последний час и на +2,30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 248,94K.

Рыночная информация EverValue Coin (EVA)

Место No.3869 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 248,94K₽ 248,94K ₽ 248,94K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 717,15M₽ 717,15M ₽ 717,15M Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Макс. предложение 21 000 000 21 000 000 21 000 000 Общее предложение 18 763 122,83 18 763 122,83 18 763 122,83 Коэффициент обращения 0,00% Публичный блокчейн ARB

Текущая рыночная капитализация EverValue Coin составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 248,94K. Циркулируещее обращение EVA составляет 0,00, а общее предложение – 18763122.83. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 717,15M.