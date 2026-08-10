Текущее общее настроение на рынке MAV: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI > 80 Зона перекупленности Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката. Точка пивот Цена > R2 Выше R2 Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

MAV_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,008838; цена пробила центральный уровень 0,00852 и закрепилась выше уровня сопротивления R1 — 0,00862. Текущая структура находится в зоне выше ключевой системы уровней, при этом краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал покупки, тогда как долгосрочная EMA-группа сохраняет баланс около нулевой оси. Отклонение цены от центрального уровня указывает на то, что быки временно взяли верх, а рынок находится в фазе коррекции после прорыва. Индикатор MACD сформировал «золотой пересечение», столбики индикатора энергии изменили направление с отрицательного на положительное, что свидетельствует о накоплении силы покупателей. Показатель RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных уровней перекупленности или перепроданности, что подчеркивает отсутствие чрезмерной спекулятивной активности на фоне текущего роста. Курсы KDJ и StochRSI одновременно демонстрируют восходящее расхождение, а быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, подтверждая концентрацию краткосрочной динамики. Диапазон полос Боллинджера расширяется, цена движется вдоль верхней границы, волатильность увеличивается, а общая активность рынка повышается. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R2 на отметке 0,00872, что примерно на 1,3% выше текущей цены и представляет собой цель для немедленного тестирования. Первый поддерживаемый уровень расположен в зоне пересечения R1 и центрального уровня — 0,00862–0,00852, что соответствует расстоянию примерно 2,5–3,5% от текущей цены. Дальний опорный уровень поддержки S1 находится на отметке 0,00842, что составляет около 4,7% от текущей цены и служит стратегической точкой защиты.

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