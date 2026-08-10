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Текущая цена Maverick Protocol сегодня составляет 0.009117 RUB. Рыночная капитализация MAV составляет 8,468,532.01552067045577 RUB. Отслеживайте обновления цен MAV в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Maverick Protocol сегодня составляет 0.009117 RUB. Рыночная капитализация MAV составляет 8,468,532.01552067045577 RUB. Отслеживайте обновления цен MAV в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Maverick Protocol Курс (MAV)

Текущая цена 1 MAV в RUB:

₽0.75324654
₽0.75324654₽0.75324654
-2,48%1D
RUB
График цены Maverick Protocol (MAV) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:10:49 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Maverick Protocol

Текущая цена Maverick Protocol (MAV) сегодня составляет ₽ 0.009117 с изменением 2.48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MAV на RUB составляет ₽ 0.009117 за MAV.

На данный момент Maverick Protocol занимает #979 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 8,47M, при оборотном предложении 928,87M MAV. В течение последних 24 часов, MAV торговался в диапазоне от ₽ 0.008858 (минимум) до ₽ 0.010419 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 67.883683296543888096, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.8123738218272433908.

В краткосрочной перспективе MAV изменился на +0.68% за последний час и на +15.56% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 68,55K.

Рыночная информация Maverick Protocol (MAV)

No.979

₽ 8,47M
₽ 8,47M₽ 8,47M

₽ 68,55K
₽ 68,55K₽ 68,55K

₽ 18.23M
₽ 18.23M₽ 18.23M

928,87M
928,87M 928,87M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

46.44%

ETH

Текущая рыночная капитализация Maverick Protocol составляет ₽ 8,47M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 68,55K. Циркулируещее обращение MAV составляет 928,87M, а общее предложение – 2000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 18.23M.

История цен Maverick Protocol в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.008858
₽ 0.008858₽ 0.008858
Мин 24Ч
₽ 0.010419
₽ 0.010419₽ 0.010419
Макс 24Ч

₽ 0.008858
₽ 0.008858₽ 0.008858

₽ 0.010419
₽ 0.010419₽ 0.010419

₽ 67.883683296543888096
₽ 67.883683296543888096₽ 67.883683296543888096

₽ 0.8123738218272433908
₽ 0.8123738218272433908₽ 0.8123738218272433908

+0.68%

-2.48%

+15.56%

+15.56%

История цен Maverick Protocol (MAV) в RUB

Отслеживайте изменения цены Maverick Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.01915557-2.48%
30 дней₽ -0.00045-4.71%
60 дней₽ -0.001363-13.01%
90 дней₽ -0.007703-45.80%
Изменение цены Maverick Protocol сегодня

Сегодня для MAV зафиксировано изменение ₽ -0.01915557 (-2.48%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Maverick Protocol за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.00045 (-4.71%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Maverick Protocol за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MAV изменился на ₽ -0.001363 (-13.01%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Maverick Protocol за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.007703 (-45.80%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Maverick Protocol (MAV)?

Просмотеть страницу истории цен Maverick Protocol.

Анализ по Maverick Protocol

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Maverick Protocol, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Maverick Protocol: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке MAV: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI> 80Зона перекупленностиКраткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

MAV_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,008838; цена пробила центральный уровень 0,00852 и закрепилась выше уровня сопротивления R1 — 0,00862. Текущая структура находится в зоне выше ключевой системы уровней, при этом краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал покупки, тогда как долгосрочная EMA-группа сохраняет баланс около нулевой оси. Отклонение цены от центрального уровня указывает на то, что быки временно взяли верх, а рынок находится в фазе коррекции после прорыва. Индикатор MACD сформировал «золотой пересечение», столбики индикатора энергии изменили направление с отрицательного на положительное, что свидетельствует о накоплении силы покупателей. Показатель RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных уровней перекупленности или перепроданности, что подчеркивает отсутствие чрезмерной спекулятивной активности на фоне текущего роста. Курсы KDJ и StochRSI одновременно демонстрируют восходящее расхождение, а быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, подтверждая концентрацию краткосрочной динамики. Диапазон полос Боллинджера расширяется, цена движется вдоль верхней границы, волатильность увеличивается, а общая активность рынка повышается. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R2 на отметке 0,00872, что примерно на 1,3% выше текущей цены и представляет собой цель для немедленного тестирования. Первый поддерживаемый уровень расположен в зоне пересечения R1 и центрального уровня — 0,00862–0,00852, что соответствует расстоянию примерно 2,5–3,5% от текущей цены. Дальний опорный уровень поддержки S1 находится на отметке 0,00842, что составляет около 4,7% от текущей цены и служит стратегической точкой защиты.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Maverick Protocol?

Цены на MAV зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Объём торгов и ликвидность на DEX-платформах
2. Общие настроения и тенденции на рынке DeFi
3. Уровень принятия протокола и общий объём замороженных активов (TVL)
4. Использование функции концентрированной ликвидности
5. Анонсы партнёрств и интеграций
6. Токеномика и динамика предложения
7. Широкие условия на криптовалютном рынке
8. Регуляторные изменения, влияющие на DeFi
9. Конкуренция со стороны других DEX-протоколов
10. Технические разработки и обновления

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Maverick Protocol?

Люди хотят знать текущую цену MAV по нескольким ключевым причинам: принятие активных торговых решений, управление портфелем, определение оптимального момента для покупки/продажи, отслеживание эффективности инвестиций, сравнение с другими DeFi-токенами, оценка возможностей ликвидных пулов, а также мониторинг волатильности для управления рисками.

Прогноз цены Maverick Protocol

Прогноз цены Maverick Protocol (MAV) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MAV в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Maverick Protocol (MAV) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Maverick Protocol потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Maverick Protocol достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены MAV, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Maverick Protocol».

Как купить и инвестировать Maverick Protocol в Россия

Готовы приступить к работе с Maverick Protocol? Покупка MAV на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Maverick Protocol. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Maverick Protocol (MAV).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Maverick Protocol будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Maverick Protocol (MAV)

Что вы можете сделать с Maverick Protocol

Владение Maverick Protocol позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Maverick Protocol (MAV)

Maverick is a composable decentralized finance infrastructure that enables builders and liquidity providers to achieve high capital efficiency and execute their desired Liquidity Providing (LP) strategy.

Источники Maverick Protocol

Для более глубокого понимания Maverick Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Maverick Protocol
Обозреватель блоков

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Base EcosystemBase NativeBinance Launchpool

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Страница обновлена: 2026-08-10 20:10:49 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Maverick Protocol (MAV)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Maverick Protocol

MAV USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по MAV с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами MAV USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Maverick Protocol (MAV) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Maverick Protocol в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MAV/USDT
₽0.75291606
₽0.75291606₽0.75291606
-2.54%
7.39M (USDT)

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