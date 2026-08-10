Maverick Protocol Курс (MAV)
Текущая цена Maverick Protocol (MAV) сегодня составляет ₽ 0.009117 с изменением 2.48% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MAV на RUB составляет ₽ 0.009117 за MAV.
На данный момент Maverick Protocol занимает #979 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 8,47M, при оборотном предложении 928,87M MAV. В течение последних 24 часов, MAV торговался в диапазоне от ₽ 0.008858 (минимум) до ₽ 0.010419 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 67.883683296543888096, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.8123738218272433908.
В краткосрочной перспективе MAV изменился на +0.68% за последний час и на +15.56% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 68,55K.
No.979
46.44%
ETH
Текущая рыночная капитализация Maverick Protocol составляет ₽ 8,47M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 68,55K. Циркулируещее обращение MAV составляет 928,87M, а общее предложение – 2000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 18.23M.
+0.68%
-2.48%
+15.56%
+15.56%
Отслеживайте изменения цены Maverick Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0.01915557
|-2.48%
|30 дней
|₽ -0.00045
|-4.71%
|60 дней
|₽ -0.001363
|-13.01%
|90 дней
|₽ -0.007703
|-45.80%
Сегодня для MAV зафиксировано изменение ₽ -0.01915557 (-2.48%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.00045 (-4.71%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то MAV изменился на ₽ -0.001363 (-13.01%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.007703 (-45.80%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Maverick Protocol.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Maverick Protocol, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке MAV: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|> 80
|Зона перекупленности
|Краткосрочный рост слишком быстрый, следите за риском отката.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
MAV_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,008838; цена пробила центральный уровень 0,00852 и закрепилась выше уровня сопротивления R1 — 0,00862. Текущая структура находится в зоне выше ключевой системы уровней, при этом краткосрочная группа скользящих средних формирует сигнал покупки, тогда как долгосрочная EMA-группа сохраняет баланс около нулевой оси. Отклонение цены от центрального уровня указывает на то, что быки временно взяли верх, а рынок находится в фазе коррекции после прорыва. Индикатор MACD сформировал «золотой пересечение», столбики индикатора энергии изменили направление с отрицательного на положительное, что свидетельствует о накоплении силы покупателей. Показатель RSI находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных уровней перекупленности или перепроданности, что подчеркивает отсутствие чрезмерной спекулятивной активности на фоне текущего роста. Курсы KDJ и StochRSI одновременно демонстрируют восходящее расхождение, а быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, подтверждая концентрацию краткосрочной динамики. Диапазон полос Боллинджера расширяется, цена движется вдоль верхней границы, волатильность увеличивается, а общая активность рынка повышается. Ближайший ключевой уровень сопротивления — R2 на отметке 0,00872, что примерно на 1,3% выше текущей цены и представляет собой цель для немедленного тестирования. Первый поддерживаемый уровень расположен в зоне пересечения R1 и центрального уровня — 0,00862–0,00852, что соответствует расстоянию примерно 2,5–3,5% от текущей цены. Дальний опорный уровень поддержки S1 находится на отметке 0,00842, что составляет около 4,7% от текущей цены и служит стратегической точкой защиты.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Maverick Protocol потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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|Время (UTC+8)
|Тип
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