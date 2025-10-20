Текущая цена KGEN сегодня составляет 0.2426 USD. Следите за обновлениями цены KGEN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KGEN прямо сейчас на MEXC.Текущая цена KGEN сегодня составляет 0.2426 USD. Следите за обновлениями цены KGEN к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KGEN прямо сейчас на MEXC.

KGEN Курс (KGEN)

Текущая цена 1 KGEN в USD:

$0,2433
$0,2433$0,2433
+0,78%1D
USD
График цены KGEN (KGEN) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 04:03:32 (UTC+8)

Информация о ценах KGEN (KGEN) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,2245
$ 0,2245$ 0,2245
Мин 24Ч
$ 0,2794
$ 0,2794$ 0,2794
Макс 24Ч

$ 0,2245
$ 0,2245$ 0,2245

$ 0,2794
$ 0,2794$ 0,2794

--
----

--
----

+0,53%

+0,78%

-32,99%

-32,99%

Текущая цена KGEN (KGEN) составляет $ 0,2426. За последние 24 часа KGEN торговался в диапазоне от $ 0,2245 до $ 0,2794, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KGEN за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, KGEN изменился на +0,53% за последний час, на +0,78% за 24 часа и на -32,99% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация KGEN (KGEN)

--
----

$ 2,01M
$ 2,01M$ 2,01M

$ 242,60M
$ 242,60M$ 242,60M

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Текущая рыночная капитализация KGEN составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 2,01M. Циркулируещее обращение KGEN составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 242,60M.

История цен KGEN (KGEN) в USD

Отслеживайте изменения цены KGEN за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,001883+0,78%
30 дней$ +0,0426+21,30%
60 дней$ +0,0426+21,30%
90 дней$ +0,0426+21,30%
Изменение цены KGEN сегодня

Сегодня для KGEN зафиксировано изменение $ +0,001883 (+0,78%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены KGEN за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,0426 (+21,30%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены KGEN за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то KGEN изменился на $ +0,0426 (+21,30%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены KGEN за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,0426 (+21,30%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены KGEN (KGEN)?

Просмотеть страницу истории цен KGEN.

Что такое KGEN (KGEN)

Kratos Gamer Network (KGeN) – это децентрализованная глобальная игровая сеть, созданная для поддержки нового поколения игроков, начиная с развивающихся рынков Глобального Юга. В основе KGeN лежит децентрализованный уровень данных, доступный как игрокам, так и издателям, с прозрачным ончейн-механизмом репутации под названием Proof of Gamer (PoG). Эта технология гарантирует подлинность и проверяемость личности каждого игрока, его достижений и связей внутри сообщества.

KGEN доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в KGEN. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга KGEN, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о KGEN в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки KGEN простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены KGEN (USD)

Сколько будет стоить KGEN (KGEN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов KGEN (KGEN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для KGEN.

Проверьте прогноз цены KGEN!

Токеномика KGEN (KGEN)

Понимание токеномики KGEN (KGEN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KGEN прямо сейчас!

Как купить KGEN (KGEN)

Ищете как купить KGEN? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести KGEN на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

KGEN на местную валюту

1 KGEN (KGEN) в VND
6 384,019
1 KGEN (KGEN) в AUD
A$0,371178
1 KGEN (KGEN) в GBP
0,18195
1 KGEN (KGEN) в EUR
0,208636
1 KGEN (KGEN) в USD
$0,2426
1 KGEN (KGEN) в MYR
RM1,026198
1 KGEN (KGEN) в TRY
10,179496
1 KGEN (KGEN) в JPY
¥36,8752
1 KGEN (KGEN) в ARS
ARS$359,938342
1 KGEN (KGEN) в RUB
19,752492
1 KGEN (KGEN) в INR
21,30028
1 KGEN (KGEN) в IDR
Rp4 043,331716
1 KGEN (KGEN) в PHP
14,213934
1 KGEN (KGEN) в EGP
￡E.11,542908
1 KGEN (KGEN) в BRL
R$1,305188
1 KGEN (KGEN) в CAD
C$0,337214
1 KGEN (KGEN) в BDT
29,674832
1 KGEN (KGEN) в NGN
354,676348
1 KGEN (KGEN) в COP
$947,65625
1 KGEN (KGEN) в ZAR
R.4,204258
1 KGEN (KGEN) в UAH
10,147958
1 KGEN (KGEN) в TZS
T.Sh.603,482056
1 KGEN (KGEN) в VES
Bs51,4312
1 KGEN (KGEN) в CLP
$229,4996
1 KGEN (KGEN) в PKR
Rs68,163322
1 KGEN (KGEN) в KZT
130,358684
1 KGEN (KGEN) в THB
฿7,954854
1 KGEN (KGEN) в TWD
NT$7,467228
1 KGEN (KGEN) в AED
د.إ0,890342
1 KGEN (KGEN) в CHF
Fr0,191654
1 KGEN (KGEN) в HKD
HK$1,885002
1 KGEN (KGEN) в AMD
֏92,629532
1 KGEN (KGEN) в MAD
.د.م2,239198
1 KGEN (KGEN) в MXN
$4,461414
1 KGEN (KGEN) в SAR
ريال0,90975
1 KGEN (KGEN) в ETB
Br36,673842
1 KGEN (KGEN) в KES
KSh31,290548
1 KGEN (KGEN) в JOD
د.أ0,1720034
1 KGEN (KGEN) в PLN
0,880638
1 KGEN (KGEN) в RON
лв1,060162
1 KGEN (KGEN) в SEK
kr2,275588
1 KGEN (KGEN) в BGN
лв0,407568
1 KGEN (KGEN) в HUF
Ft81,48934
1 KGEN (KGEN) в CZK
5,077618
1 KGEN (KGEN) в KWD
د.ك0,0742356
1 KGEN (KGEN) в ILS
0,798154
1 KGEN (KGEN) в BOB
Bs1,671514
1 KGEN (KGEN) в AZN
0,41242
1 KGEN (KGEN) в TJS
SM2,241624
1 KGEN (KGEN) в GEL
0,657446
1 KGEN (KGEN) в AOA
Kz222,364734
1 KGEN (KGEN) в BHD
.د.ب0,0912176
1 KGEN (KGEN) в BMD
$0,2426
1 KGEN (KGEN) в DKK
kr1,557492
1 KGEN (KGEN) в HNL
L6,341564
1 KGEN (KGEN) в MUR
11,043152
1 KGEN (KGEN) в NAD
$4,206684
1 KGEN (KGEN) в NOK
kr2,418722
1 KGEN (KGEN) в NZD
$0,419698
1 KGEN (KGEN) в PAB
B/.0,2426
1 KGEN (KGEN) в PGK
K1,01892
1 KGEN (KGEN) в QAR
ر.ق0,883064
1 KGEN (KGEN) в RSD
дин.24,471062
1 KGEN (KGEN) в UZS
soʻm2 958,536112
1 KGEN (KGEN) в ALL
L20,19645
1 KGEN (KGEN) в ANG
ƒ0,434254
1 KGEN (KGEN) в AWG
ƒ0,43668
1 KGEN (KGEN) в BBD
$0,4852
1 KGEN (KGEN) в BAM
KM0,407568
1 KGEN (KGEN) в BIF
Fr713,4866
1 KGEN (KGEN) в BND
$0,312954
1 KGEN (KGEN) в BSD
$0,2426
1 KGEN (KGEN) в JMD
$38,86452
1 KGEN (KGEN) в KHR
978,22385
1 KGEN (KGEN) в KMF
Fr102,8624
1 KGEN (KGEN) в LAK
5 273,912938
1 KGEN (KGEN) в LKR
රු73,515078
1 KGEN (KGEN) в MDL
L4,109644
1 KGEN (KGEN) в MGA
Ar1 097,735888
1 KGEN (KGEN) в MOP
P1,938374
1 KGEN (KGEN) в MVR
3,71178
1 KGEN (KGEN) в MWK
MK421,180286
1 KGEN (KGEN) в MZN
MT15,504566
1 KGEN (KGEN) в NPR
रु34,034354
1 KGEN (KGEN) в PYG
1 708,3892
1 KGEN (KGEN) в RWF
Fr351,5274
1 KGEN (KGEN) в SBD
$1,994172
1 KGEN (KGEN) в SCR
3,393974
1 KGEN (KGEN) в SRD
$9,628794
1 KGEN (KGEN) в SVC
$2,117898
1 KGEN (KGEN) в SZL
L4,206684
1 KGEN (KGEN) в TMT
m0,8491
1 KGEN (KGEN) в TND
د.ت0,7125162
1 KGEN (KGEN) в TTD
$1,642402
1 KGEN (KGEN) в UGX
Sh845,2184
1 KGEN (KGEN) в XAF
Fr136,8264
1 KGEN (KGEN) в XCD
$0,65502
1 KGEN (KGEN) в XOF
Fr136,8264
1 KGEN (KGEN) в XPF
Fr24,7452
1 KGEN (KGEN) в BWP
P3,245988
1 KGEN (KGEN) в BZD
$0,4852
1 KGEN (KGEN) в CVE
$23,047
1 KGEN (KGEN) в DJF
Fr42,9402
1 KGEN (KGEN) в DOP
$15,463324
1 KGEN (KGEN) в DZD
د.ج31,620484
1 KGEN (KGEN) в FJD
$0,55798
1 KGEN (KGEN) в GNF
Fr2 109,407
1 KGEN (KGEN) в GTQ
Q1,853464
1 KGEN (KGEN) в GYD
$50,66701
1 KGEN (KGEN) в ISK
kr29,5972

Источники KGEN

Для более глубокого понимания KGEN рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт KGEN
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о KGEN

Сколько стоит KGEN (KGEN) на сегодня?
Актуальная цена KGEN в USD – 0,2426 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена KGEN в USD?
Текущая цена KGEN в USD составляет $ 0,2426. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация KGEN?
Рыночная капитализация KGEN составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение KGEN?
Циркулирующее предложение KGEN составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) KGEN?
KGEN достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена KGEN за все время (ATL)?
KGEN достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов KGEN?
Объем торгов за последние 24 часа для KGEN составляет $ 2,01M USD.
Вырастет ли KGEN в цене в этом году?
KGEN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KGEN для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 04:03:32 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор KGEN в USD

Сумма

KGEN
KGEN
USD
USD

1 KGEN = 0,2426 USD

