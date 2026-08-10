Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний SKALE, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Текущее общее настроение на рынке SKL: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Нейтрально K ≈ D (±1%) Нет четкого краткосрочного направления, ожидайте. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот R1 < Цена ≤ R2 Между R1-R2 Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен. Группа МА 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

SKL_USDT в рамках 4-часового таймфрейма торгуется выше центральной зоны на уровне 0,003575. После пробоя уровня сопротивления R1 (0,003591) цена достигла области R2. Система ключевых уровней демонстрирует восходящую структуру, характеризующуюся последовательным распределением длинных позиций. Краткосрочные скользящие средние и EMA одновременно подают сигналы к покупке, а совпадение индикаторов подтверждает эффективность восходящего тренда. Текущая цена находится у верхнего предела торгового диапазона. MACD формирует «золотое пересечение», при этом расстояние между сигнальной и основной линиями увеличивается, что свидетельствует о концентрации и постепенной активизации бычьего импульса. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральной зоне, не показывая признаков перекупленности. Показатели KDJ и StochRSI также поддерживают направленность цены вверх. Волатильность сохраняется на стабильном уровне, а синхронное движение быстрых и медленных индикаторов подтверждает устойчивость покупательской активности. Отсутствие дивергенции не создаёт помех текущему тренду. Распределение рыночной энергии преимущественно смещено в пользу быков, однако экстремальных отклонений пока не наблюдается. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R2 — 0,003609. Это значение находится всего в 0,1% выше текущей цены. Ниже первым уровнем поддержки выступает точка R1, которая теперь играет роль опорного уровня: 0,003591. Следующий уровень поддержки находится в центральной зоне — 0,003575. Далее следует уровень S1 — 0,003557. Разница между нижним и верхним ценовым уровнем крайне мала, а торговый диапазон сжимается до интервала в 0,00005. Для дальнейшего роста необходимо закрепиться выше отметки 0,003609; в противном случае цена может вернуться в колеблющуюся центральную зону.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.