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Текущая цена SKALE сегодня составляет 0,003638 RUB. Рыночная капитализация SKL составляет 22 527 021,098006 RUB. Отслеживайте обновления цен SKL в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена SKALE сегодня составляет 0,003638 RUB. Рыночная капитализация SKL составляет 22 527 021,098006 RUB. Отслеживайте обновления цен SKL в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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SKALE Курс (SKL)

Текущая цена 1 SKL в RUB:

₽0,30058812
₽0,30058812₽0,30058812
-0,24%1D
RUB
График цены SKALE (SKL) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 22:28:50 (UTC+8)

Сегодняшняя цена SKALE

Текущая цена SKALE (SKL) сегодня составляет ₽ 0,003638 с изменением 0,24% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации SKL на RUB составляет ₽ 0,003638 за SKL.

На данный момент SKALE занимает #628 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 22,53M, при оборотном предложении 6,19B SKL. В течение последних 24 часов, SKL торговался в диапазоне от ₽ 0,003613 (минимум) до ₽ 0,003753 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 101,2284221333, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,3387984380670915515.

В краткосрочной перспективе SKL изменился на +0,44% за последний час и на -0,42% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 65,61K.

Рыночная информация SKALE (SKL)

No.628

₽ 22,53M
₽ 22,53M₽ 22,53M

₽ 65,61K
₽ 65,61K₽ 65,61K

₽ 25,47M
₽ 25,47M₽ 25,47M

6,19B
6,19B 6,19B

7 000 000 000
7 000 000 000 7 000 000 000

6 342 291 667
6 342 291 667 6 342 291 667

88,45%

ETH

Текущая рыночная капитализация SKALE составляет ₽ 22,53M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 65,61K. Циркулируещее обращение SKL составляет 6,19B, а общее предложение – 6342291667. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 25,47M.

История цен SKALE в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,003613
₽ 0,003613₽ 0,003613
Мин 24Ч
₽ 0,003753
₽ 0,003753₽ 0,003753
Макс 24Ч

₽ 0,003613
₽ 0,003613₽ 0,003613

₽ 0,003753
₽ 0,003753₽ 0,003753

₽ 101,2284221333
₽ 101,2284221333₽ 101,2284221333

₽ 0,3387984380670915515
₽ 0,3387984380670915515₽ 0,3387984380670915515

+0,44%

-0,24%

-0,42%

-0,42%

История цен SKALE (SKL) в RUB

Отслеживайте изменения цены SKALE за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,00072315-0,24%
30 дней₽ -0,001133-23,75%
60 дней₽ -0,000566-13,47%
90 дней₽ -0,003457-48,73%
Изменение цены SKALE сегодня

Сегодня для SKL зафиксировано изменение ₽ -0,00072315 (-0,24%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены SKALE за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,001133 (-23,75%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены SKALE за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то SKL изменился на ₽ -0,000566 (-13,47%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены SKALE за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,003457 (-48,73%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены SKALE (SKL)?

Просмотеть страницу истории цен SKALE.

Анализ по SKALE

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний SKALE, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке SKALE: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке SKL: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJНейтральноK ≈ D (±1%)Нет четкого краткосрочного направления, ожидайте.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

SKL_USDT в рамках 4-часового таймфрейма торгуется выше центральной зоны на уровне 0,003575. После пробоя уровня сопротивления R1 (0,003591) цена достигла области R2. Система ключевых уровней демонстрирует восходящую структуру, характеризующуюся последовательным распределением длинных позиций. Краткосрочные скользящие средние и EMA одновременно подают сигналы к покупке, а совпадение индикаторов подтверждает эффективность восходящего тренда. Текущая цена находится у верхнего предела торгового диапазона. MACD формирует «золотое пересечение», при этом расстояние между сигнальной и основной линиями увеличивается, что свидетельствует о концентрации и постепенной активизации бычьего импульса. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральной зоне, не показывая признаков перекупленности. Показатели KDJ и StochRSI также поддерживают направленность цены вверх. Волатильность сохраняется на стабильном уровне, а синхронное движение быстрых и медленных индикаторов подтверждает устойчивость покупательской активности. Отсутствие дивергенции не создаёт помех текущему тренду. Распределение рыночной энергии преимущественно смещено в пользу быков, однако экстремальных отклонений пока не наблюдается. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R2 — 0,003609. Это значение находится всего в 0,1% выше текущей цены. Ниже первым уровнем поддержки выступает точка R1, которая теперь играет роль опорного уровня: 0,003591. Следующий уровень поддержки находится в центральной зоне — 0,003575. Далее следует уровень S1 — 0,003557. Разница между нижним и верхним ценовым уровнем крайне мала, а торговый диапазон сжимается до интервала в 0,00005. Для дальнейшего роста необходимо закрепиться выше отметки 0,003609; в противном случае цена может вернуться в колеблющуюся центральную зону.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены SKALE?

Цены на SKALE (SKL) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Принятие и использование сети — чем больше dApp-приложений строится на SKALE, тем выше спрос.
2. Рост экосистемы Ethereum — SKALE получает выгоду как решение уровня 2 для Ethereum.
3. Полезность токена — SKL используется для стейкинга, платежей и управления.
4. Настроения на рынке и общие тренды в криптовалютной индустрии.
5. Конкуренция со стороны других решений уровня 2.
6. Ход разработки и заключённые партнёрские соглашения.
7. Общие показатели принятия DeFi и Web3.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену SKALE?

Люди хотят знать текущую цену SKALE (SKL) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, анализ рынка и определение оптимального времени для инвестирования. SKL — это токен решения для масштабирования Ethereum, поэтому его ценовые движения влияют на стратегии DeFi и планы по оптимизации комиссий за транзакции.

Прогноз цены SKALE

Прогноз цены SKALE (SKL) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SKL в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены SKALE (SKL) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена SKALE потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену SKALE достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены SKL, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены SKALE».

Как купить и инвестировать SKALE в Россия

Готовы приступить к работе с SKALE? Покупка SKL на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить SKALE. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке SKALE (SKL).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и SKALE будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке SKALE (SKL)

Что вы можете сделать с SKALE

Владение SKALE позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое SKALE (SKL)

SKALE is an elastic blockchains which are highly performant, decentralized, configurable, Ethereum compatible. SKL is the native token of SKALE, representing the right to work for validators in the network and the right to pledge and acquire relevant resources for principals.

Источники SKALE

Для более глубокого понимания SKALE рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт SKALE
Обозреватель блоков

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Account AbstractionBase EcosystemEthereum Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 22:28:50 (UTC+8)

Важные обновления индустрии SKALE (SKL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о SKALE

SKL USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по SKL с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами SKL USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте SKALE (SKL) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы SKALE в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
SKL/USDT
₽0,30075346
₽0,30075346₽0,30075346
-0,27%
17.93M (USDT)
SKL/USDC
₽0,30042278
₽0,30042278₽0,30042278
-0,21%
15.70M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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