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Текущая цена TerraClassicUSD сегодня составляет 0.005048 RUB. Рыночная капитализация USTC составляет 28,149,653.488786682112 RUB. Отслеживайте обновления цен USTC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена TerraClassicUSD сегодня составляет 0.005048 RUB. Рыночная капитализация USTC составляет 28,149,653.488786682112 RUB. Отслеживайте обновления цен USTC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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TerraClassicUSD Курс (USTC)

Текущая цена 1 USTC в RUB:

₽0.41640952
₽0.41640952₽0.41640952
-0,90%1D
RUB
График цены TerraClassicUSD (USTC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:45:23 (UTC+8)

Сегодняшняя цена TerraClassicUSD

Текущая цена TerraClassicUSD (USTC) сегодня составляет ₽ 0.005048 с изменением 0.90% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации USTC на RUB составляет ₽ 0.005048 за USTC.

На данный момент TerraClassicUSD занимает #548 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 28,15M, при оборотном предложении 5,58B USTC. В течение последних 24 часов, USTC торговался в диапазоне от ₽ 0.005012 (минимум) до ₽ 0.00512 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 86.3497071, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.3278776239134132828.

В краткосрочной перспективе USTC изменился на -0.08% за последний час и на +0.45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 64,55K.

Рыночная информация TerraClassicUSD (USTC)

No.548

₽ 28,15M
₽ 28,15M₽ 28,15M

₽ 64,55K
₽ 64,55K₽ 64,55K

₽ 30.69M
₽ 30.69M₽ 30.69M

5,58B
5,58B 5,58B

6,079,480,119.398918
6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918

6,079,480,119.398918
6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918

91.72%

ETH

Текущая рыночная капитализация TerraClassicUSD составляет ₽ 28,15M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 64,55K. Циркулируещее обращение USTC составляет 5,58B, а общее предложение – 6079480119.398918. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 30.69M.

История цен TerraClassicUSD в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.005012
₽ 0.005012₽ 0.005012
Мин 24Ч
₽ 0.00512
₽ 0.00512₽ 0.00512
Макс 24Ч

₽ 0.005012
₽ 0.005012₽ 0.005012

₽ 0.00512
₽ 0.00512₽ 0.00512

₽ 86.3497071
₽ 86.3497071₽ 86.3497071

₽ 0.3278776239134132828
₽ 0.3278776239134132828₽ 0.3278776239134132828

-0.08%

-0.89%

+0.45%

+0.45%

История цен TerraClassicUSD (USTC) в RUB

Отслеживайте изменения цены TerraClassicUSD за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.00378172-0.89%
30 дней₽ -0.000679-11.86%
60 дней₽ -0.000843-14.31%
90 дней₽ -0.00226-30.93%
Изменение цены TerraClassicUSD сегодня

Сегодня для USTC зафиксировано изменение ₽ -0.00378172 (-0.89%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены TerraClassicUSD за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.000679 (-11.86%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены TerraClassicUSD за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то USTC изменился на ₽ -0.000843 (-14.31%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены TerraClassicUSD за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.00226 (-30.93%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены TerraClassicUSD (USTC)?

Просмотеть страницу истории цен TerraClassicUSD.

Анализ по TerraClassicUSD

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний TerraClassicUSD, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке TerraClassicUSD: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке USTC: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

USTC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,00495; текущая цена 0,005004 близка к уровню сопротивления R2 — 0,005006. Ценовой уровень находится в верхней части диапазона хаба, а краткосрочная структура демонстрирует характер колебаний на высоких уровнях. Скользящие средние MA и EMA сохраняют бычью конфигурацию, что подтверждает наличие покупательной поддержки снизу. Рынок в целом расположен вблизи ключевого уровня сопротивления, где между быками и медведями разворачивается ожесточённая борьба у верхней границы хаба. Индикатор MACD находится в состоянии «мертвого пересечения», что указывает на признаки ослабления восходящего импульса. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральной зоне, не формируя экстремальных сигналов перекупленности или перепроданности. Быстрый и медленный индикаторы показывают расхождение: бычий тренд скользящих средних противоречит сигналам коррекции от осцилляторов. Волатильность остаётся стабильной, недостаёт концентрированной динамики для одностороннего прорыва. Торговая настройка осторожна: рыночные участники проявляют осторожность, и выбор направления в краткосрочной перспективе будет зависеть от объёмов торгов. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R2 — 0,005006, всего в 0,000002 от текущей цены. Первое ключевое поддержание находится на уровне R1 — 0,004984, отстоящем от текущей цены на 0,000020. Далёкие уровни поддержки представлены центральным значением 0,004950 и уровнем S1 — 0,004928. Если цена не сможет уверенно пробить R2, она может вернуться к проверке эффективности нижних уровней поддержки хаба. Ключевые ценовые отметки сосредоточены в узком диапазоне, что делает текущую ситуацию преимущественно характерной для бокового движения.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены TerraClassicUSD?

Цены на USTC зависят от: 1) Настроений рынка в отношении усилий по восстановлению экосистемы Terra; 2) Объема торгов и ликвидности на биржах; 3) Решений, касающихся управления сообществом, а также механизмов сжигания токенов; 4) Общих трендов на рынке криптовалют и корреляции с биткоином; 5) Регуляторных новостей, влияющих на стейблкоины; 6) Спекуляций, связанных с возможными инициативами по повторному привязыванию курса.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену TerraClassicUSD?

Люди хотят знать текущую цену USTC, поскольку это волатильная криптовалюта, которая потеряла привязку к доллару США во время краха экосистемы Terra в мае 2022 года. Инвесторы, трейдеры и держатели отслеживают её курс для принятия торговых решений, управления портфелем, а также для спекуляций на возможное восстановление или дальнейшее падение.

Прогноз цены TerraClassicUSD

Прогноз цены TerraClassicUSD (USTC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена USTC в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены TerraClassicUSD (USTC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена TerraClassicUSD потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену TerraClassicUSD достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены USTC, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены TerraClassicUSD».

Как купить и инвестировать TerraClassicUSD в Россия

Готовы приступить к работе с TerraClassicUSD? Покупка USTC на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить TerraClassicUSD. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке TerraClassicUSD (USTC).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и TerraClassicUSD будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке TerraClassicUSD (USTC)

Что вы можете сделать с TerraClassicUSD

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Что такое TerraClassicUSD (USTC)

Стэйблкоины Terra предлагают мгновенные расчеты, низкие комиссии и беспрепятственный трансграничный обмен, что нравится миллионам пользователей и торговцев. Terra стремится сделать свои стэйблкоины доступными для всех разработчиков на всех блокчейнах. В настоящее время она работает на Ethereum и Solana и скоро появится на других блокчейнах.

Источники TerraClassicUSD

Для более глубокого понимания TerraClassicUSD рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт TerraClassicUSD
Обозреватель блоков

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Alleged SEC SecuritiesAurora EcosystemBNB Chain Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 23:45:23 (UTC+8)

Важные обновления индустрии TerraClassicUSD (USTC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о TerraClassicUSD

USTC USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по USTC с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами USTC USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте TerraClassicUSD (USTC) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы TerraClassicUSD в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
USTC/USDT
₽0.41632703
₽0.41632703₽0.41632703
-0.89%
12.78M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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