TerraClassicUSD Курс (USTC)
Текущая цена TerraClassicUSD (USTC) сегодня составляет ₽ 0.005048 с изменением 0.90% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации USTC на RUB составляет ₽ 0.005048 за USTC.
На данный момент TerraClassicUSD занимает #548 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 28,15M, при оборотном предложении 5,58B USTC. В течение последних 24 часов, USTC торговался в диапазоне от ₽ 0.005012 (минимум) до ₽ 0.00512 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 86.3497071, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.3278776239134132828.
В краткосрочной перспективе USTC изменился на -0.08% за последний час и на +0.45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 64,55K.
No.548
91.72%
ETH
Текущая рыночная капитализация TerraClassicUSD составляет ₽ 28,15M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 64,55K. Циркулируещее обращение USTC составляет 5,58B, а общее предложение – 6079480119.398918. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 30.69M.
-0.08%
-0.89%
+0.45%
+0.45%
Отслеживайте изменения цены TerraClassicUSD за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0.00378172
|-0.89%
|30 дней
|₽ -0.000679
|-11.86%
|60 дней
|₽ -0.000843
|-14.31%
|90 дней
|₽ -0.00226
|-30.93%
Сегодня для USTC зафиксировано изменение ₽ -0.00378172 (-0.89%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0.000679 (-11.86%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то USTC изменился на ₽ -0.000843 (-14.31%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.00226 (-30.93%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены TerraClassicUSD (USTC)?
Просмотеть страницу истории цен TerraClassicUSD.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний TerraClassicUSD, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке USTC: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|R1 < Цена ≤ R2
|Между R1-R2
|Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Крест смерти
|DIF < DEA
|Наблюдается медвежий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
USTC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,00495; текущая цена 0,005004 близка к уровню сопротивления R2 — 0,005006. Ценовой уровень находится в верхней части диапазона хаба, а краткосрочная структура демонстрирует характер колебаний на высоких уровнях. Скользящие средние MA и EMA сохраняют бычью конфигурацию, что подтверждает наличие покупательной поддержки снизу. Рынок в целом расположен вблизи ключевого уровня сопротивления, где между быками и медведями разворачивается ожесточённая борьба у верхней границы хаба. Индикатор MACD находится в состоянии «мертвого пересечения», что указывает на признаки ослабления восходящего импульса. Индекс относительной силы (RSI) остаётся в нейтральной зоне, не формируя экстремальных сигналов перекупленности или перепроданности. Быстрый и медленный индикаторы показывают расхождение: бычий тренд скользящих средних противоречит сигналам коррекции от осцилляторов. Волатильность остаётся стабильной, недостаёт концентрированной динамики для одностороннего прорыва. Торговая настройка осторожна: рыночные участники проявляют осторожность, и выбор направления в краткосрочной перспективе будет зависеть от объёмов торгов. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R2 — 0,005006, всего в 0,000002 от текущей цены. Первое ключевое поддержание находится на уровне R1 — 0,004984, отстоящем от текущей цены на 0,000020. Далёкие уровни поддержки представлены центральным значением 0,004950 и уровнем S1 — 0,004928. Если цена не сможет уверенно пробить R2, она может вернуться к проверке эффективности нижних уровней поддержки хаба. Ключевые ценовые отметки сосредоточены в узком диапазоне, что делает текущую ситуацию преимущественно характерной для бокового движения.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена TerraClassicUSD потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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