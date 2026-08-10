Сегодняшняя цена TerraClassicUSD

Текущая цена TerraClassicUSD (USTC) сегодня составляет ₽ 0.005048 с изменением 0.90% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации USTC на RUB составляет ₽ 0.005048 за USTC.

На данный момент TerraClassicUSD занимает #548 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 28,15M, при оборотном предложении 5,58B USTC. В течение последних 24 часов, USTC торговался в диапазоне от ₽ 0.005012 (минимум) до ₽ 0.00512 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 86.3497071, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.3278776239134132828.

В краткосрочной перспективе USTC изменился на -0.08% за последний час и на +0.45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 64,55K.

Рыночная информация TerraClassicUSD (USTC)

Место No.548 Рыночная капитализация ₽ 28,15M₽ 28,15M ₽ 28,15M Объем (24Ч) ₽ 64,55K₽ 64,55K ₽ 64,55K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 30.69M₽ 30.69M ₽ 30.69M Оборотное предложение 5,58B 5,58B 5,58B Макс. предложение 6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918 Общее предложение 6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918 Коэффициент обращения 91.72% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация TerraClassicUSD составляет ₽ 28,15M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 64,55K. Циркулируещее обращение USTC составляет 5,58B, а общее предложение – 6079480119.398918. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 30.69M.