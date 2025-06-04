LA

Lagrange создает два основных продукта: децентрализованную сеть ZK Prover и ZK Coprocessor. Сеть ZK Prover от Lagrange – это фундаментальный уровень, который обеспечивает универсальную генерацию доказательств для различных сценариев использования, таких как роллапы, сопроцессинг ZK и обмен сообщениями кроссчейн. ZK Coprocessor позволяет разработчикам доказывать пользовательские SQL-запросы над данными ончейн, непосредственно из смарт-контрактов.

Название криптовалютыLA

МестоNo.304

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)20,42%

Оборотное предложение193 000 000

Макс. предложение1 000 000 000

Общее предложение1 000 000 000

Коэффициент обращения0.193%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум4.502285725294072,2025-06-04

Наименьшая цена0.20794173832654628,2025-06-04

Публичный блокчейнETH

ВведениеLagrange создает два основных продукта: децентрализованную сеть ZK Prover и ZK Coprocessor. Сеть ZK Prover от Lagrange – это фундаментальный уровень, который обеспечивает универсальную генерацию доказательств для различных сценариев использования, таких как роллапы, сопроцессинг ZK и обмен сообщениями кроссчейн. ZK Coprocessor позволяет разработчикам доказывать пользовательские SQL-запросы над данными ончейн, непосредственно из смарт-контрактов.

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