LA

Lagrange создает два основных продукта: децентрализованную сеть ZK Prover и ZK Coprocessor. Сеть ZK Prover от Lagrange – это фундаментальный уровень, который обеспечивает универсальную генерацию доказательств для различных сценариев использования, таких как роллапы, сопроцессинг ZK и обмен сообщениями кроссчейн. ZK Coprocessor позволяет разработчикам доказывать пользовательские SQL-запросы над данными ончейн, непосредственно из смарт-контрактов.

Название криптовалютыLA

МестоNo.304

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)20,42%

Оборотное предложение193 000 000

Макс. предложение1 000 000 000

Общее предложение1 000 000 000

Коэффициент обращения0.193%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум4.502285725294072,2025-06-04

Наименьшая цена0.20794173832654628,2025-06-04

Публичный блокчейнETH

ВведениеLagrange создает два основных продукта: децентрализованную сеть ZK Prover и ZK Coprocessor. Сеть ZK Prover от Lagrange – это фундаментальный уровень, который обеспечивает универсальную генерацию доказательств для различных сценариев использования, таких как роллапы, сопроцессинг ZK и обмен сообщениями кроссчейн. ZK Coprocessor позволяет разработчикам доказывать пользовательские SQL-запросы над данными ончейн, непосредственно из смарт-контрактов.

Сектор

Соцсети

etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
LA/USDT
Lagrange
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (LA)
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Сумма 24ч (USDT)
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График
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