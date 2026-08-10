Сегодняшняя цена Bull

Текущая цена Bull (BULL) сегодня составляет ₽ 0,0001435 с изменением 7,83% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BULL на RUB составляет ₽ 0,0001435 за BULL.

На данный момент Bull занимает #1302 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 143,49K, при оборотном предложении 999,96M BULL. В течение последних 24 часов, BULL торговался в диапазоне от ₽ 0,0001417 (минимум) до ₽ 0,0001616 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0,8946695151084956925, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0899407406336429925.

В краткосрочной перспективе BULL изменился на -0,90% за последний час и на +3,01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,04K.

Рыночная информация Bull (BULL)

Место No.1302 Рыночная капитализация ₽ 143,49K₽ 143,49K ₽ 143,49K Объем (24Ч) ₽ 56,04K₽ 56,04K ₽ 56,04K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 143,49K₽ 143,49K ₽ 143,49K Оборотное предложение 999,96M 999,96M 999,96M Макс. предложение 999 956 072 999 956 072 999 956 072 Общее предложение 999 956 072 999 956 072 999 956 072 Коэффициент обращения 100,00% Публичный блокчейн SOL

Текущая рыночная капитализация Bull составляет ₽ 143,49K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,04K. Циркулируещее обращение BULL составляет 999,96M, а общее предложение – 999956072. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 143,49K.