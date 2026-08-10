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Текущая цена Bull сегодня составляет 0,0001435 RUB. Рыночная капитализация BULL составляет 143 493,696332 RUB. Отслеживайте обновления цен BULL в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Bull сегодня составляет 0,0001435 RUB. Рыночная капитализация BULL составляет 143 493,696332 RUB. Отслеживайте обновления цен BULL в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Bull Курс (BULL)

Текущая цена 1 BULL в RUB:

₽0,01183875
₽0,01183875₽0,01183875
-7,83%1D
RUB
График цены Bull (BULL) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:54:11 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Bull

Текущая цена Bull (BULL) сегодня составляет ₽ 0,0001435 с изменением 7,83% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BULL на RUB составляет ₽ 0,0001435 за BULL.

На данный момент Bull занимает #1302 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 143,49K, при оборотном предложении 999,96M BULL. В течение последних 24 часов, BULL торговался в диапазоне от ₽ 0,0001417 (минимум) до ₽ 0,0001616 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0,8946695151084956925, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0899407406336429925.

В краткосрочной перспективе BULL изменился на -0,90% за последний час и на +3,01% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,04K.

Рыночная информация Bull (BULL)

No.1302

₽ 143,49K
₽ 143,49K₽ 143,49K

₽ 56,04K
₽ 56,04K₽ 56,04K

₽ 143,49K
₽ 143,49K₽ 143,49K

999,96M
999,96M 999,96M

999 956 072
999 956 072 999 956 072

999 956 072
999 956 072 999 956 072

100,00%

SOL

Текущая рыночная капитализация Bull составляет ₽ 143,49K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,04K. Циркулируещее обращение BULL составляет 999,96M, а общее предложение – 999956072. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 143,49K.

История цен Bull в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0001417
₽ 0,0001417₽ 0,0001417
Мин 24Ч
₽ 0,0001616
₽ 0,0001616₽ 0,0001616
Макс 24Ч

₽ 0,0001417
₽ 0,0001417₽ 0,0001417

₽ 0,0001616
₽ 0,0001616₽ 0,0001616

₽ 0,8946695151084956925
₽ 0,8946695151084956925₽ 0,8946695151084956925

₽ 0,0899407406336429925
₽ 0,0899407406336429925₽ 0,0899407406336429925

-0,90%

-7,82%

+3,01%

+3,01%

История цен Bull (BULL) в RUB

Отслеживайте изменения цены Bull за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,001005722-7,82%
30 дней₽ -0,0000514-26,38%
60 дней₽ -0,0017895-92,58%
90 дней₽ -0,0066235-97,88%
Изменение цены Bull сегодня

Сегодня для BULL зафиксировано изменение ₽ -0,001005722 (-7,82%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Bull за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0000514 (-26,38%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Bull за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BULL изменился на ₽ -0,0017895 (-92,58%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Bull за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0066235 (-97,88%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Bull (BULL)?

Просмотеть страницу истории цен Bull.

Анализ по Bull

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Bull, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Bull: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке BULL: Бычье, бычье 68% | медвежье 32%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA5-6 Покупка60–80% покупокБольшинство МА направлены вверх, преобладает бычий тренд.

**Рыночная структура** BULL_USDT на 4-часовом таймфрейме: текущая цена — 0,003428, находится ниже центральной зоны 0,003443 на уровне 0,44%, приближаясь к средней оси системы ключевых уровней. Скользящие средние MA и EMA на коротких временных интервалах демонстрируют преобладание покупок, а цена торгуется выше уровня скользящих средних. **Динамика рыночной силы** MACD сформировал сигнал пересечения быстрой и медленной линий вверху, при этом обе линии находятся около нулевой линии. Индекс относительной силы RSI удерживается в нейтральном диапазоне, что свидетельствует об отсутствии выраженного одностороннего доминирования бычьих или медвежьих настроений. Краткосрочные и трендовые индикаторы расположены согласованно, а уровень волатильности находится в фазе сжатия. **Ключевые уровни цен** Выше текущей цены: - Уровень R1 — 0,003528 (+2,9% к текущей цене); - Уровень R2 — 0,003636 (+6,1% к текущей цене). Ниже текущей цены: - Уровень S1 — 0,003335 (-2,7% к текущей цене); - Уровень S2 — 0,003250 (-5,2% к текущей цене) — служит дальним ориентиром.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены Bull

Прогноз цены Bull (BULL) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BULL в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Bull (BULL) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Bull потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Bull достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BULL, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Bull».

Как купить и инвестировать Bull в Россия

Готовы приступить к работе с Bull? Покупка BULL на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Bull. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Bull (BULL).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Bull будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Bull (BULL)

Что вы можете сделать с Bull

Владение Bull позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Bull (BULL)

BULL – это мемкоин.

Источники Bull

Для более глубокого понимания Bull рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Обозреватель блоков

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BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemGaming (GameFi)

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:54:11 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Bull (BULL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Bull

BULL USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по BULL с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BULL USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Bull (BULL) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Bull в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BULL/USD1
₽0,01197075
₽0,01197075₽0,01197075
-6,68%
369.91M (USDT)
BULL/USDT
₽0,011814
₽0,011814₽0,011814
-7,90%
371.82M (USDT)

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Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 BULL = 0,01183875 RUB