Текущая цена Tesla сегодня составляет 425.33 USD. Следите за обновлениями цены TSLAON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены TSLAON прямо сейчас на MEXC.

Логотип Tesla

Tesla Курс (TSLAON)

Текущая цена 1 TSLAON в USD:

$425,33
$425,33
-2,40%1D
USD
График цены Tesla (TSLAON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:56:12 (UTC+8)

Информация о ценах Tesla (TSLAON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 417,78
$ 417,78
Мин 24Ч
$ 444,79
$ 444,79
Макс 24Ч

$ 417,78
$ 417,78

$ 444,79
$ 444,79

$ 473,8661895239948
$ 473,8661895239948

$ 329,3669085162907
$ 329,3669085162907

+0,83%

-2,40%

-2,35%

-2,35%

Текущая цена Tesla (TSLAON) составляет $ 425,33. За последние 24 часа TSLAON торговался в диапазоне от $ 417,78 до $ 444,79, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена TSLAON за все время составляет $ 473,8661895239948, а минимальная – $ 329,3669085162907.

Что касается краткосрочной динамики, TSLAON изменился на +0,83% за последний час, на -2,40% за 24 часа и на -2,35% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Tesla (TSLAON)

No.1497

$ 4,23M
$ 4,23M

$ 60,49K
$ 60,49K

$ 4,23M
$ 4,23M

9,95K
9,95K

9 945,17597527
9 945,17597527

ETH

Текущая рыночная капитализация Tesla составляет $ 4,23M, при 24-часовом объеме торгов $ 60,49K. Циркулируещее обращение TSLAON составляет 9,95K, а общее предложение – 9945.17597527. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,23M.

История цен Tesla (TSLAON) в USD

Отслеживайте изменения цены Tesla за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -10,4589-2,40%
30 дней$ -11,56-2,65%
60 дней$ +145,33+51,90%
90 дней$ +145,33+51,90%
Изменение цены Tesla сегодня

Сегодня для TSLAON зафиксировано изменение $ -10,4589 (-2,40%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Tesla за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -11,56 (-2,65%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Tesla за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то TSLAON изменился на $ +145,33 (+51,90%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Tesla за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +145,33 (+51,90%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Tesla (TSLAON)?

Просмотеть страницу истории цен Tesla.

Что такое Tesla (TSLAON)

Ondo – компания, занимающаяся технологиями блокчейна. Ее миссия – ускорить переход к открытой экономике путем создания платформ, активов и инфраструктуры, которые выводят финансовые рынки в блокчейн.

Tesla доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Tesla. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга TSLAON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Tesla в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Tesla простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Tesla (USD)

Сколько будет стоить Tesla (TSLAON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Tesla (TSLAON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Tesla.

Проверьте прогноз цены Tesla!

Токеномика Tesla (TSLAON)

Понимание токеномики Tesla (TSLAON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена TSLAON прямо сейчас!

Как купить Tesla (TSLAON)

Ищете как купить Tesla? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Tesla на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

TSLAON на местную валюту

1 Tesla (TSLAON) в VND
11 192 558,95
1 Tesla (TSLAON) в AUD
A$650,7549
1 Tesla (TSLAON) в GBP
314,7442
1 Tesla (TSLAON) в EUR
365,7838
1 Tesla (TSLAON) в USD
$425,33
1 Tesla (TSLAON) в MYR
RM1 794,8926
1 Tesla (TSLAON) в TRY
17 855,3534
1 Tesla (TSLAON) в JPY
¥64 650,16
1 Tesla (TSLAON) в ARS
ARS$620 012,0476
1 Tesla (TSLAON) в RUB
34 498,5163
1 Tesla (TSLAON) в INR
37 369,4938
1 Tesla (TSLAON) в IDR
Rp7 088 830,4978
1 Tesla (TSLAON) в PHP
24 924,338
1 Tesla (TSLAON) в EGP
￡E.20 237,2014
1 Tesla (TSLAON) в BRL
R$2 292,5287
1 Tesla (TSLAON) в CAD
C$591,2087
1 Tesla (TSLAON) в BDT
51 924,2864
1 Tesla (TSLAON) в NGN
621 823,9534
1 Tesla (TSLAON) в COP
$1 654 980,2965
1 Tesla (TSLAON) в ZAR
R.7 387,9821
1 Tesla (TSLAON) в UAH
17 736,261
1 Tesla (TSLAON) в TZS
T.Sh.1 055 405,3554
1 Tesla (TSLAON) в VES
Bs89 319,3
1 Tesla (TSLAON) в CLP
$404 063,5
1 Tesla (TSLAON) в PKR
Rs120 283,324
1 Tesla (TSLAON) в KZT
228 793,5136
1 Tesla (TSLAON) в THB
฿13 942,3174
1 Tesla (TSLAON) в TWD
NT$13 100,164
1 Tesla (TSLAON) в AED
د.إ1 560,9611
1 Tesla (TSLAON) в CHF
Fr336,0107
1 Tesla (TSLAON) в HKD
HK$3 304,8141
1 Tesla (TSLAON) в AMD
֏162 399,5006
1 Tesla (TSLAON) в MAD
.د.م3 925,7959
1 Tesla (TSLAON) в MXN
$7 830,3253
1 Tesla (TSLAON) в SAR
ريال1 594,9875
1 Tesla (TSLAON) в ETB
Br63 773,9802
1 Tesla (TSLAON) в KES
KSh54 948,3827
1 Tesla (TSLAON) в JOD
د.أ301,55897
1 Tesla (TSLAON) в PLN
1 552,4545
1 Tesla (TSLAON) в RON
лв1 862,9454
1 Tesla (TSLAON) в SEK
kr3 998,102
1 Tesla (TSLAON) в BGN
лв714,5544
1 Tesla (TSLAON) в HUF
Ft143 063,9988
1 Tesla (TSLAON) в CZK
8 919,1701
1 Tesla (TSLAON) в KWD
د.ك130,15098
1 Tesla (TSLAON) в ILS
1 403,589
1 Tesla (TSLAON) в BOB
Bs2 930,5237
1 Tesla (TSLAON) в AZN
723,061
1 Tesla (TSLAON) в TJS
SM3 913,036
1 Tesla (TSLAON) в GEL
1 148,391
1 Tesla (TSLAON) в AOA
Kz387 718,0681
1 Tesla (TSLAON) в BHD
.د.ب159,92408
1 Tesla (TSLAON) в BMD
$425,33
1 Tesla (TSLAON) в DKK
kr2 739,1252
1 Tesla (TSLAON) в HNL
L11 156,4059
1 Tesla (TSLAON) в MUR
19 365,2749
1 Tesla (TSLAON) в NAD
$7 422,0085
1 Tesla (TSLAON) в NOK
kr4 249,0467
1 Tesla (TSLAON) в NZD
$735,8209
1 Tesla (TSLAON) в PAB
B/.425,33
1 Tesla (TSLAON) в PGK
K1 786,386
1 Tesla (TSLAON) в QAR
ر.ق1 543,9479
1 Tesla (TSLAON) в RSD
дин.42 971,0899
1 Tesla (TSLAON) в UZS
soʻm5 124 456,6527
1 Tesla (TSLAON) в ALL
L35 383,2027
1 Tesla (TSLAON) в ANG
ƒ761,3407
1 Tesla (TSLAON) в AWG
ƒ765,594
1 Tesla (TSLAON) в BBD
$850,66
1 Tesla (TSLAON) в BAM
KM714,5544
1 Tesla (TSLAON) в BIF
Fr1 250 895,53
1 Tesla (TSLAON) в BND
$548,6757
1 Tesla (TSLAON) в BSD
$425,33
1 Tesla (TSLAON) в JMD
$68 278,2249
1 Tesla (TSLAON) в KHR
1 715 036,8925
1 Tesla (TSLAON) в KMF
Fr180 339,92
1 Tesla (TSLAON) в LAK
9 246 304,1629
1 Tesla (TSLAON) в LKR
රු128 806,9372
1 Tesla (TSLAON) в MDL
L7 239,1166
1 Tesla (TSLAON) в MGA
Ar1 898 792,2124
1 Tesla (TSLAON) в MOP
P3 398,3867
1 Tesla (TSLAON) в MVR
6 507,549
1 Tesla (TSLAON) в MWK
MK735 863,433
1 Tesla (TSLAON) в MZN
MT27 178,587
1 Tesla (TSLAON) в NPR
रु59 627,0127
1 Tesla (TSLAON) в PYG
3 016 440,36
1 Tesla (TSLAON) в RWF
Fr616 303,17
1 Tesla (TSLAON) в SBD
$3 500,4659
1 Tesla (TSLAON) в SCR
5 814,2611
1 Tesla (TSLAON) в SRD
$16 860,0812
1 Tesla (TSLAON) в SVC
$3 713,1309
1 Tesla (TSLAON) в SZL
L7 422,0085
1 Tesla (TSLAON) в TMT
m1 492,9083
1 Tesla (TSLAON) в TND
د.ت1 248,76888
1 Tesla (TSLAON) в TTD
$2 879,4841
1 Tesla (TSLAON) в UGX
Sh1 481 849,72
1 Tesla (TSLAON) в XAF
Fr240 311,45
1 Tesla (TSLAON) в XCD
$1 148,391
1 Tesla (TSLAON) в XOF
Fr240 311,45
1 Tesla (TSLAON) в XPF
Fr43 383,66
1 Tesla (TSLAON) в BWP
P6 099,2322
1 Tesla (TSLAON) в BZD
$850,66
1 Tesla (TSLAON) в CVE
$40 410,6033
1 Tesla (TSLAON) в DJF
Fr75 283,41
1 Tesla (TSLAON) в DOP
$26 987,1885
1 Tesla (TSLAON) в DZD
د.ج55 501,3117
1 Tesla (TSLAON) в FJD
$978,259
1 Tesla (TSLAON) в GNF
Fr3 698 244,35
1 Tesla (TSLAON) в GTQ
Q3 249,5212
1 Tesla (TSLAON) в GYD
$88 830,1705
1 Tesla (TSLAON) в ISK
kr51 890,26

Источники Tesla

Для более глубокого понимания Tesla рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Tesla
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Tesla

Сколько стоит Tesla (TSLAON) на сегодня?
Актуальная цена TSLAON в USD – 425,33 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена TSLAON в USD?
Текущая цена TSLAON в USD составляет $ 425,33. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Tesla?
Рыночная капитализация TSLAON составляет $ 4,23M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение TSLAON?
Циркулирующее предложение TSLAON составляет 9,95K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) TSLAON?
TSLAON достиг максимальной цены (ATH) в 473,8661895239948 USD.
Какова была минимальная цена TSLAON за все время (ATL)?
TSLAON достиг минимальной цены (ATL) в 329,3669085162907 USD.
Каков объем торгов TSLAON?
Объем торгов за последние 24 часа для TSLAON составляет $ 60,49K USD.
Вырастет ли TSLAON в цене в этом году?
TSLAON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены TSLAON для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Tesla (TSLAON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор TSLAON в USD

Сумма

TSLAON
TSLAON
USD
USD

1 TSLAON = 425,33 USD

Торговля TSLAON

TSLAON/USDT
$425,33
$425,33$425,33
-2,39%

