Сегодняшняя цена MapNode

Текущая цена MapNode (MAP) сегодня составляет ₽ 0,00218 с изменением 2,83% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MAP на RUB составляет ₽ 0,00218 за MAP.

На данный момент MapNode занимает #3889 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 MAP. В течение последних 24 часов, MAP торговался в диапазоне от ₽ 0,00211 (минимум) до ₽ 0,00218 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 7,6916084113744911618, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,1588075649341223097.

В краткосрочной перспективе MAP изменился на +0,46% за последний час и на +1,39% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 93,80K.

Рыночная информация MapNode (MAP)

Место No.3889 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 93,80K₽ 93,80K ₽ 93,80K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 2,18M₽ 2,18M ₽ 2,18M Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коэффициент обращения 0,00% Публичный блокчейн MATIC

Текущая рыночная капитализация MapNode составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 93,80K. Циркулируещее обращение MAP составляет 0,00, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 2,18M.