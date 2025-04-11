Что такое Nil Token (NIL)

Nillion – это сеть свободного доступа, которая переосмысливает безопасное децентрализованное хранение данных и вычисления для ИИ и блокчейнов. Сеть создает новую возможность для децентрализованных ИИ и блокчейнов хранить и обрабатывать данные, не видя их, открывая значительное «белое пространство». Инструменты позволяют разработчикам создавать приложения для работы с частными данными.

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Nil Token Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Nil Token, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена NIL в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Nil Token.

История цен Nil Token

Отслеживание траектории движения цены NIL дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории NIL в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Nil Token.

Как купить Nil Token (NIL)

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NIL на местную валюту

1 NIL к VND ₫ 10,730.7585 1 NIL к AUD A$ 0.66123 1 NIL к GBP ￡ 0.31806 1 NIL к EUR € 0.36828 1 NIL к USD $ 0.4185 1 NIL к MYR RM 1.84977 1 NIL к TRY ₺ 15.92811 1 NIL к JPY ¥ 60.142635 1 NIL к RUB ₽ 34.82757 1 NIL к INR ₹ 36.02448 1 NIL к IDR Rp 6,974.99721 1 NIL к KRW ₩ 593.612955 1 NIL к PHP ₱ 23.83776 1 NIL к EGP ￡E. 21.47742 1 NIL к BRL R$ 2.456595 1 NIL к CAD C$ 0.57753 1 NIL к BDT ৳ 50.860305 1 NIL к NGN ₦ 668.52864 1 NIL к UAH ₴ 17.3259 1 NIL к VES Bs 29.7135 1 NIL к PKR Rs 117.35577 1 NIL к KZT ₸ 216.276615 1 NIL к THB ฿ 14.01138 1 NIL к TWD NT$ 13.546845 1 NIL к AED د.إ 1.535895 1 NIL к CHF Fr 0.338985 1 NIL к HKD HK$ 3.243375 1 NIL к MAD .د.م 3.89205 1 NIL к MXN $ 8.48718

Источники Nil Token

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Nil Token Какова цена Nil Token (NIL) сегодня? Текущая цена Nil Token (NIL) составляет 0.4185 USD . Какова рыночная капитализация Nil Token (NIL)? Текущая рыночная капитализация Nil Token составляет $ 81.67M USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения NIL на его рыночную цену в реальном времени 0.4185 USD . Каково оборотное предложение Nil Token (NIL)? Текущее оборотное предложение Nil Token (NIL) составляет 195.15M USD . Какова была самая высокая цена Nil Token (NIL)? По состоянию на 2025-04-12 самая высокая цена Nil Token (NIL) составляет 2.8799 USD . Каков 24-часовой объем торгов Nil Token (NIL)? 24-часовой объем торгов Nil Token (NIL) составляет $ 5.09M USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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