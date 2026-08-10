Сегодняшняя цена Goldfish Gold

Текущая цена Goldfish Gold (GGBR) сегодня составляет ₽ 4,354 с изменением 0,39% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GGBR на RUB составляет ₽ 4,354 за GGBR.

На данный момент Goldfish Gold занимает #3848 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 0,00, при оборотном предложении 0,00 GGBR. В течение последних 24 часов, GGBR торговался в диапазоне от ₽ 4,234 (минимум) до ₽ 4,358 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 644,856162574892828245, тогда как исторический минимум составил ₽ 254,688202392300453532.

В краткосрочной перспективе GGBR изменился на +0,02% за последний час и на +7,42% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 57,97K.

Рыночная информация Goldfish Gold (GGBR)

Место No.3848 Рыночная капитализация ₽ 0,00₽ 0,00 ₽ 0,00 Объем (24Ч) ₽ 57,97K₽ 57,97K ₽ 57,97K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 108,85M₽ 108,85M ₽ 108,85M Оборотное предложение 0,00 0,00 0,00 Макс. предложение 25 000 000 25 000 000 25 000 000 Общее предложение 25 000 000 25 000 000 25 000 000 Коэффициент обращения 0,00% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация Goldfish Gold составляет ₽ 0,00, при 24-часовом объеме торгов ₽ 57,97K. Циркулируещее обращение GGBR составляет 0,00, а общее предложение – 25000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 108,85M.