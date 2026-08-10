Mina Protocol Курс (MINA)
Текущая цена Mina Protocol (MINA) сегодня составляет ₽ 0,04116 с изменением 0,02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MINA на RUB составляет ₽ 0,04116 за MINA.
На данный момент Mina Protocol занимает #372 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 52,98M, при оборотном предложении 1,29B MINA. В течение последних 24 часов, MINA торговался в диапазоне от ₽ 0,04071 (минимум) до ₽ 0,0415 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 819,1027660194, тогда как исторический минимум составил ₽ 3,2938373492509497426.
В краткосрочной перспективе MINA изменился на +0,17% за последний час и на +1,67% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,81K.
No.372
0,01%
MINA
Текущая рыночная капитализация Mina Protocol составляет ₽ 52,98M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,81K. Циркулируещее обращение MINA составляет 1,29B, а общее предложение – 1287249412.84003925. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 52,98M.
+0,17%
+0,02%
+1,67%
+1,67%
Отслеживайте изменения цены Mina Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,00068
|+0,02%
|30 дней
|₽ -0,00346
|-7,76%
|60 дней
|₽ -0,0006
|-1,44%
|90 дней
|₽ -0,02391
|-36,75%
Сегодня для MINA зафиксировано изменение ₽ +0,00068 (+0,02%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00346 (-7,76%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то MINA изменился на ₽ -0,0006 (-1,44%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,02391 (-36,75%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Mina Protocol (MINA)?
Просмотеть страницу истории цен Mina Protocol.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Mina Protocol, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке MINA: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Цена < S2
|Ниже S2
|Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MINA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,04076. Цена находится ниже центральной зоны пивот-точки — 0,04126. Ближайший уровень сопротивления формируют уровни S2 (0,041) и S1 (0,04117). Уровень сопротивления R1 на отметке 0,04143 расположен в верхней части расширенного диапазона. Рыночная структура демонстрирует характер консолидации на низком уровне, при этом участники рынка — быки и медведи — ведут ожесточённую борьбу внутри системы ключевых уровней. Цене пока не удалось пробить зону давления центральной точки. Группа из семи скользящих средних MA полностью выстроена в восходящем порядке. Аналогичная картина наблюдается и у группы экспоненциальных скользящих средних EMA. Индикатор MACD зафиксировал сигнал «золотого пересечения»: направление движений линий быстрого и медленного осцилляторов совпадает. Показатель RSI находится в нейтральном диапазоне. Значения индикаторов KDJ и StochRSI требуют дополнительной проверки. Ширина полос BOLL остаётся на прежнем уровне, что требует дальнейшего наблюдения. Краткосрочные покупательские импульсы проявляются достаточно активно, однако долгосрочные трендовые индикаторы ещё не достигли полной согласованности. Волатильность сохраняется на обычном уровне. Ключевым ближайшим уровнем поддержки является S1 — 0,04117, который находится примерно в 1% от текущей цены. Далеким ориентиром служит уровень R1 — 0,04143, расположенный примерно на 1,6% выше текущего уровня. Ниже следует обратить внимание на уровень S2 — 0,041, где сосредоточены основные рыночные силы.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Mina Protocol потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
Готовы приступить к работе с Mina Protocol? Покупка MINA на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Mina Protocol. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Mina Protocol (MINA).
Владение Mina Protocol позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin
Покупка Mina Protocol (MINA) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.
Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.
Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.
Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.
Для более глубокого понимания Mina Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
|Время (UTC+8)
|Тип
|Информация
|02-11 14:20:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
|02-10 18:39:21
|Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
|02-04 11:04:00
|Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
|02-04 00:48:00
|Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
|02-01 01:12:00
|Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
|01-28 07:44:00
|Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост
Открывайте лонг или шорт позиции по MINA с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами MINA USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.
Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Mina Protocol в режиме реального времени и торгуйте напрямую.
Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.