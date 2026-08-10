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Текущая цена Mina Protocol сегодня составляет 0,04116 RUB. Рыночная капитализация MINA составляет 52 983 185,83249601553 RUB. Отслеживайте обновления цен MINA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Mina Protocol сегодня составляет 0,04116 RUB. Рыночная капитализация MINA составляет 52 983 185,83249601553 RUB. Отслеживайте обновления цен MINA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Mina Protocol Курс (MINA)

Текущая цена 1 MINA в RUB:

₽3,4006392
₽3,4006392₽3,4006392
+0,02%1D
RUB
График цены Mina Protocol (MINA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:18:44 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Mina Protocol

Текущая цена Mina Protocol (MINA) сегодня составляет ₽ 0,04116 с изменением 0,02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MINA на RUB составляет ₽ 0,04116 за MINA.

На данный момент Mina Protocol занимает #372 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 52,98M, при оборотном предложении 1,29B MINA. В течение последних 24 часов, MINA торговался в диапазоне от ₽ 0,04071 (минимум) до ₽ 0,0415 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 819,1027660194, тогда как исторический минимум составил ₽ 3,2938373492509497426.

В краткосрочной перспективе MINA изменился на +0,17% за последний час и на +1,67% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,81K.

Рыночная информация Mina Protocol (MINA)

No.372

₽ 52,98M
₽ 52,98M₽ 52,98M

₽ 56,81K
₽ 56,81K₽ 56,81K

₽ 52,98M
₽ 52,98M₽ 52,98M

1,29B
1,29B 1,29B

--
----

1 287 249 412,84003925
1 287 249 412,84003925 1 287 249 412,84003925

0,01%

MINA

Текущая рыночная капитализация Mina Protocol составляет ₽ 52,98M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,81K. Циркулируещее обращение MINA составляет 1,29B, а общее предложение – 1287249412.84003925. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 52,98M.

История цен Mina Protocol в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,04071
₽ 0,04071₽ 0,04071
Мин 24Ч
₽ 0,0415
₽ 0,0415₽ 0,0415
Макс 24Ч

₽ 0,04071
₽ 0,04071₽ 0,04071

₽ 0,0415
₽ 0,0415₽ 0,0415

₽ 819,1027660194
₽ 819,1027660194₽ 819,1027660194

₽ 3,2938373492509497426
₽ 3,2938373492509497426₽ 3,2938373492509497426

+0,17%

+0,02%

+1,67%

+1,67%

История цен Mina Protocol (MINA) в RUB

Отслеживайте изменения цены Mina Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,00068+0,02%
30 дней₽ -0,00346-7,76%
60 дней₽ -0,0006-1,44%
90 дней₽ -0,02391-36,75%
Изменение цены Mina Protocol сегодня

Сегодня для MINA зафиксировано изменение ₽ +0,00068 (+0,02%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Mina Protocol за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00346 (-7,76%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Mina Protocol за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MINA изменился на ₽ -0,0006 (-1,44%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Mina Protocol за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,02391 (-36,75%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Mina Protocol (MINA)?

Просмотеть страницу истории цен Mina Protocol.

Анализ по Mina Protocol

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Mina Protocol, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Mina Protocol: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке MINA: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотЦена < S2Ниже S2Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

MINA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,04076. Цена находится ниже центральной зоны пивот-точки — 0,04126. Ближайший уровень сопротивления формируют уровни S2 (0,041) и S1 (0,04117). Уровень сопротивления R1 на отметке 0,04143 расположен в верхней части расширенного диапазона. Рыночная структура демонстрирует характер консолидации на низком уровне, при этом участники рынка — быки и медведи — ведут ожесточённую борьбу внутри системы ключевых уровней. Цене пока не удалось пробить зону давления центральной точки. Группа из семи скользящих средних MA полностью выстроена в восходящем порядке. Аналогичная картина наблюдается и у группы экспоненциальных скользящих средних EMA. Индикатор MACD зафиксировал сигнал «золотого пересечения»: направление движений линий быстрого и медленного осцилляторов совпадает. Показатель RSI находится в нейтральном диапазоне. Значения индикаторов KDJ и StochRSI требуют дополнительной проверки. Ширина полос BOLL остаётся на прежнем уровне, что требует дальнейшего наблюдения. Краткосрочные покупательские импульсы проявляются достаточно активно, однако долгосрочные трендовые индикаторы ещё не достигли полной согласованности. Волатильность сохраняется на обычном уровне. Ключевым ближайшим уровнем поддержки является S1 — 0,04117, который находится примерно в 1% от текущей цены. Далеким ориентиром служит уровень R1 — 0,04143, расположенный примерно на 1,6% выше текущего уровня. Ниже следует обратить внимание на уровень S2 — 0,041, где сосредоточены основные рыночные силы.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Mina Protocol?

Несколько ключевых факторов влияют на цены протокола MINA:

1. Принятие технологии: Уникальная технология «сжатого блокчейна» MINA, использующая zk-SNARKs, привлекает разработчиков и инвесторов.

2. Настроения рынка: Общие тенденции криптовалютного рынка и уровень доверия инвесторов существенно сказываются на динамике цен MINA.

3. Рост сети: Растущее участие валидаторов, развитие dApp и увеличение числа пользователей способствуют повышению спроса.

4. Партнёрства: Стратегические сотрудничества с другими проектами или предприятиями укрепляют авторитет и расширяют использование MINA.

5. Динамика токен-снабжения: Вознаграждения за стейкинг, уровень инфляции и текущий объём циркулирующих токенов оказывают влияние на давление на цены.

6. Регуляторная среда: Политика правительств в отношении криптовалют, ориентированных на конфиденциальность, формирует поведение инвесторов.

7. Конкуренция: Соотношение производительности MINA с другими блокчейнами уровня 1 и протоколами с использованием zero-knowledge.

8. Технические разработки: Обновления протокола, внедрение новых функций и прогресс в реализации дорожной карты влияют на долгосрочную стоимость.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Mina Protocol?

Люди хотят знать текущую цену протокола Mina (MINA) по нескольким ключевым причинам:

1. Инвестиционные решения — трейдерам и инвесторам необходима актуальная цена для покупки, продажи или удержания позиций.
2. Отслеживание портфеля — чтобы контролировать стоимость и эффективность своих владений MINA.
3. Анализ рынка — для оценки ценовых тенденций и моделей волатильности.
4. Расчет прибыли и убытков — для определения доходов или потерь по существующим инвестициям.
5. Торговые возможности — для выявления точек входа и выхода при краткосрочных сделках.
6. Должная осмотрительность — для проведения исследований перед принятием инвестиционных решений в отношении этого легковесного блокчейн-протокола.

Прогноз цены Mina Protocol

Прогноз цены Mina Protocol (MINA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MINA в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Mina Protocol (MINA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Mina Protocol потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Mina Protocol достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены MINA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Mina Protocol».

Как купить и инвестировать Mina Protocol в Россия

Готовы приступить к работе с Mina Protocol? Покупка MINA на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Mina Protocol. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Mina Protocol (MINA).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Mina Protocol будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Mina Protocol (MINA)

Что вы можете сделать с Mina Protocol

Владение Mina Protocol позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Mina Protocol (MINA)

Mina is the first cryptocurrency protocol with a succinct blockchain. Current cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum store hundreds of gigabytes of data, and as time goes on, their blockchains will only increase in size. With Mina however, no matter how much the usage grows, the blockchain always stays the same size - about 22kb1 (the size of a few tweets). This means participants can quickly sync and verify the network.

Whitepaper

Источники Mina Protocol

Для более глубокого понимания Mina Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Mina Protocol
Обозреватель блоков

Категория :

CoinList LaunchpadLayer 1 (L1)Made in USA

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Страница обновлена: 2026-08-10 20:18:44 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Mina Protocol (MINA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Mina Protocol

MINA USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Mina Protocol (MINA) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MINA/USDT
₽3,4014654
₽3,4014654₽3,4014654
+0,12%
1.39M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 MINA = 3,4006392 RUB