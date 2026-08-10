Сегодняшняя цена Mina Protocol

Текущая цена Mina Protocol (MINA) сегодня составляет ₽ 0,04116 с изменением 0,02% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MINA на RUB составляет ₽ 0,04116 за MINA.

На данный момент Mina Protocol занимает #372 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 52,98M, при оборотном предложении 1,29B MINA. В течение последних 24 часов, MINA торговался в диапазоне от ₽ 0,04071 (минимум) до ₽ 0,0415 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 819,1027660194, тогда как исторический минимум составил ₽ 3,2938373492509497426.

В краткосрочной перспективе MINA изменился на +0,17% за последний час и на +1,67% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,81K.

Рыночная информация Mina Protocol (MINA)

Место No.372 Рыночная капитализация ₽ 52,98M₽ 52,98M ₽ 52,98M Объем (24Ч) ₽ 56,81K₽ 56,81K ₽ 56,81K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 52,98M₽ 52,98M ₽ 52,98M Оборотное предложение 1,29B 1,29B 1,29B Макс. предложение ---- -- Общее предложение 1 287 249 412,84003925 1 287 249 412,84003925 1 287 249 412,84003925 Доля рынка 0,01% Публичный блокчейн MINA

Текущая рыночная капитализация Mina Protocol составляет ₽ 52,98M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,81K. Циркулируещее обращение MINA составляет 1,29B, а общее предложение – 1287249412.84003925. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 52,98M.