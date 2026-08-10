Сегодняшняя цена ARC

Текущая цена ARC (ARC) сегодня составляет ₽ 0,000575 с изменением 1,76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ARC на RUB составляет ₽ 0,000575 за ARC.

На данный момент ARC занимает #1568 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 592,25K, при оборотном предложении 1,03B ARC. В течение последних 24 часов, ARC торговался в диапазоне от ₽ 0,000564 (минимум) до ₽ 0,000589 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 25,41724883372240056, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе ARC изменился на 0,00% за последний час и на -2,38% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 240,96.

Рыночная информация ARC (ARC)

Место No.1568 Рыночная капитализация ₽ 592,25K₽ 592,25K ₽ 592,25K Объем (24Ч) ₽ 240,96₽ 240,96 ₽ 240,96 Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 592,25K₽ 592,25K ₽ 592,25K Оборотное предложение 1,03B 1,03B 1,03B Макс. предложение 1 030 000 000 1 030 000 000 1 030 000 000 Общее предложение 1 030 000 000 1 030 000 000 1 030 000 000 Коэффициент обращения 100,00% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация ARC составляет ₽ 592,25K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 240,96. Циркулируещее обращение ARC составляет 1,03B, а общее предложение – 1030000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 592,25K.