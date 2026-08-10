TRIA Курс (TRIA)
Текущая цена TRIA (TRIA) сегодня составляет ₽ 0,00834 с изменением 3,60% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TRIA на RUB составляет ₽ 0,00834 за TRIA.
На данный момент TRIA занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- TRIA. В течение последних 24 часов, TRIA торговался в диапазоне от ₽ 0,00799 (минимум) до ₽ 0,00839 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.
В краткосрочной перспективе TRIA изменился на +1,95% за последний час и на +1,83% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 34,61K.
ETH
Текущая рыночная капитализация TRIA составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 34,61K. Циркулируещее обращение TRIA составляет --, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 83,40M.
+1,95%
+3,60%
+1,83%
+1,83%
Отслеживайте изменения цены TRIA за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,0239381
|+3,60%
|30 дней
|₽ -0,00031
|-3,59%
|60 дней
|₽ -0,01715
|-67,29%
|90 дней
|₽ -0,03269
|-79,68%
Сегодня для TRIA зафиксировано изменение ₽ +0,0239381 (+3,60%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00031 (-3,59%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то TRIA изменился на ₽ -0,01715 (-67,29%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,03269 (-79,68%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен TRIA.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний TRIA, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке TRIA: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Цена < S2
|Ниже S2
|Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
TRIA_USDT в 4-часовом таймфрейме торгуется ниже центрального уровня 0,008356; текущая цена 0,00826 находится вблизи уровня поддержки S2 — 0,008276. Ценовой уровень расположен у нижней границы диапазона, что свидетельствует о характере краткосрочной структуры — низковолновых колебаний. Система скользящих средних демонстрирует восходящую конфигурацию, а пересечение линий MACD вверх создает технический резонанс, указывая на активное включение покупательских сил снизу. На текущем уровне цена пока не смогла уверенно пробить ключевой уровень S2, и рынок сохраняет тенденцию узкого бокового тренда. Все линии MA и EMA формируют сигналы «покупка», при этом быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, отражая накопление бычьего импульса. MACD завершил формирование сигнала «золотого пересечения», а RSI находится в нейтральной зоне, что говорит о временной балансировке сил быков и медведей. Показатели KDJ и StochRSI находятся в состоянии ожидания, а волатильность остаётся суженной. Распределение импульса сосредоточено вблизи краткосрочных скользящих средних, при этом явных признаков разброса не наблюдается. Рынок лишён одностороннего прорыва, а торговая активность ограничена пределами локального диапазона. Ближайшее сопротивление расположено на уровне S1 — 0,008321, что примерно соответствует расстоянию 0,65% от текущей цены. Центральный уровень 0,008356 выступает вторичной опорной точкой, находясь на расстоянии около 1,16% от текущей цены. Ближайшая поддержка — уровень S2 — 0,008276, всего в 0,19% от текущей стоимости. Дальний опорный уровень R1 находится на отметке 0,008401; для закрепления восходящего движения необходимо преодолеть центральный уровень. Ключевые ценовые уровни плотно сосредоточены в пределах ±1,5% от текущей цены, а основная ликвидность сконцентрирована именно в этом диапазоне.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена TRIA потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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|Время (UTC+8)
|Тип
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