Текущее общее настроение на рынке TRIA: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Цена < S2 Ниже S2 Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории. Группа МА 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

TRIA_USDT в 4-часовом таймфрейме торгуется ниже центрального уровня 0,008356; текущая цена 0,00826 находится вблизи уровня поддержки S2 — 0,008276. Ценовой уровень расположен у нижней границы диапазона, что свидетельствует о характере краткосрочной структуры — низковолновых колебаний. Система скользящих средних демонстрирует восходящую конфигурацию, а пересечение линий MACD вверх создает технический резонанс, указывая на активное включение покупательских сил снизу. На текущем уровне цена пока не смогла уверенно пробить ключевой уровень S2, и рынок сохраняет тенденцию узкого бокового тренда. Все линии MA и EMA формируют сигналы «покупка», при этом быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, отражая накопление бычьего импульса. MACD завершил формирование сигнала «золотого пересечения», а RSI находится в нейтральной зоне, что говорит о временной балансировке сил быков и медведей. Показатели KDJ и StochRSI находятся в состоянии ожидания, а волатильность остаётся суженной. Распределение импульса сосредоточено вблизи краткосрочных скользящих средних, при этом явных признаков разброса не наблюдается. Рынок лишён одностороннего прорыва, а торговая активность ограничена пределами локального диапазона. Ближайшее сопротивление расположено на уровне S1 — 0,008321, что примерно соответствует расстоянию 0,65% от текущей цены. Центральный уровень 0,008356 выступает вторичной опорной точкой, находясь на расстоянии около 1,16% от текущей цены. Ближайшая поддержка — уровень S2 — 0,008276, всего в 0,19% от текущей стоимости. Дальний опорный уровень R1 находится на отметке 0,008401; для закрепления восходящего движения необходимо преодолеть центральный уровень. Ключевые ценовые уровни плотно сосредоточены в пределах ±1,5% от текущей цены, а основная ликвидность сконцентрирована именно в этом диапазоне.

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