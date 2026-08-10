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Текущая цена TRIA сегодня составляет 0,00834 RUB. Рыночная капитализация TRIA составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен TRIA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена TRIA сегодня составляет 0,00834 RUB. Рыночная капитализация TRIA составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен TRIA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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TRIA Курс (TRIA)

Текущая цена 1 TRIA в RUB:

₽0,688884
₽0,688884₽0,688884
+3,60%1D
RUB
График цены TRIA (TRIA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:21:18 (UTC+8)

Сегодняшняя цена TRIA

Текущая цена TRIA (TRIA) сегодня составляет ₽ 0,00834 с изменением 3,60% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TRIA на RUB составляет ₽ 0,00834 за TRIA.

На данный момент TRIA занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- TRIA. В течение последних 24 часов, TRIA торговался в диапазоне от ₽ 0,00799 (минимум) до ₽ 0,00839 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе TRIA изменился на +1,95% за последний час и на +1,83% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 34,61K.

Рыночная информация TRIA (TRIA)

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₽ 34,61K
₽ 34,61K₽ 34,61K

₽ 83,40M
₽ 83,40M₽ 83,40M

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ETH

Текущая рыночная капитализация TRIA составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 34,61K. Циркулируещее обращение TRIA составляет --, а общее предложение – 10000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 83,40M.

История цен TRIA в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,00799
₽ 0,00799₽ 0,00799
Мин 24Ч
₽ 0,00839
₽ 0,00839₽ 0,00839
Макс 24Ч

₽ 0,00799
₽ 0,00799₽ 0,00799

₽ 0,00839
₽ 0,00839₽ 0,00839

--
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--
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+1,95%

+3,60%

+1,83%

+1,83%

История цен TRIA (TRIA) в RUB

Отслеживайте изменения цены TRIA за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,0239381+3,60%
30 дней₽ -0,00031-3,59%
60 дней₽ -0,01715-67,29%
90 дней₽ -0,03269-79,68%
Изменение цены TRIA сегодня

Сегодня для TRIA зафиксировано изменение ₽ +0,0239381 (+3,60%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены TRIA за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00031 (-3,59%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены TRIA за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то TRIA изменился на ₽ -0,01715 (-67,29%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены TRIA за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,03269 (-79,68%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены TRIA (TRIA)?

Просмотеть страницу истории цен TRIA.

Анализ по TRIA

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний TRIA, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке TRIA: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке TRIA: Бычье, бычье 55% | медвежье 45%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотЦена < S2Ниже S2Ниже, чем недавний «самый дешевый» диапазон, в низкой территории.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

TRIA_USDT в 4-часовом таймфрейме торгуется ниже центрального уровня 0,008356; текущая цена 0,00826 находится вблизи уровня поддержки S2 — 0,008276. Ценовой уровень расположен у нижней границы диапазона, что свидетельствует о характере краткосрочной структуры — низковолновых колебаний. Система скользящих средних демонстрирует восходящую конфигурацию, а пересечение линий MACD вверх создает технический резонанс, указывая на активное включение покупательских сил снизу. На текущем уровне цена пока не смогла уверенно пробить ключевой уровень S2, и рынок сохраняет тенденцию узкого бокового тренда. Все линии MA и EMA формируют сигналы «покупка», при этом быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, отражая накопление бычьего импульса. MACD завершил формирование сигнала «золотого пересечения», а RSI находится в нейтральной зоне, что говорит о временной балансировке сил быков и медведей. Показатели KDJ и StochRSI находятся в состоянии ожидания, а волатильность остаётся суженной. Распределение импульса сосредоточено вблизи краткосрочных скользящих средних, при этом явных признаков разброса не наблюдается. Рынок лишён одностороннего прорыва, а торговая активность ограничена пределами локального диапазона. Ближайшее сопротивление расположено на уровне S1 — 0,008321, что примерно соответствует расстоянию 0,65% от текущей цены. Центральный уровень 0,008356 выступает вторичной опорной точкой, находясь на расстоянии около 1,16% от текущей цены. Ближайшая поддержка — уровень S2 — 0,008276, всего в 0,19% от текущей стоимости. Дальний опорный уровень R1 находится на отметке 0,008401; для закрепления восходящего движения необходимо преодолеть центральный уровень. Ключевые ценовые уровни плотно сосредоточены в пределах ±1,5% от текущей цены, а основная ликвидность сконцентрирована именно в этом диапазоне.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены TRIA

Прогноз цены TRIA (TRIA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена TRIA в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены TRIA (TRIA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена TRIA потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену TRIA достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены TRIA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены TRIA».

Как купить и инвестировать TRIA в Россия

Готовы приступить к работе с TRIA? Покупка TRIA на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить TRIA. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке TRIA (TRIA).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и TRIA будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке TRIA (TRIA)

Что вы можете сделать с TRIA

Владение TRIA позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое TRIA (TRIA)

Tria – это самоуправляемый необанк, который объединяет расходы, торговлю и заработок во всех сетях без мостов, газа или хранителей. Цифровые деньги развиваются быстрее, чем инфраструктура, которая их поддерживает. Стейблкоины, токенизированные активы и платежи ончейн теперь широко известны, но большинство людей и предприятий по-прежнему не могут легко их использовать. Сложные шаги, такие как мосты, управление газом и переключение сетей, создают барьеры, из-за которых криптовалюта кажется медленной и технически сложной, а не простой и удобной в использовании. Tria устраняет этот разрыв, перестраивая процесс перемещения денег ончейн. Он работает как самоуправляемый необанк для повседневных пользователей и как взаимодействующая платежная инфраструктура для разработчиков и учреждений – два связанных между собой слоя, которые обеспечивают бесперебойную работу криптовалюты как для потребителей, так и для предприятий.

Источники TRIA

Для более глубокого понимания TRIA рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт TRIA
Обозреватель блоков

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Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

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Страница обновлена: 2026-08-10 23:21:18 (UTC+8)

Важные обновления индустрии TRIA (TRIA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о TRIA

TRIA USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте TRIA (TRIA) рынками на MEXC

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TRIA/USDT
₽0,688884
₽0,688884₽0,688884
+3,60%
4.22M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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