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Текущая цена Aztec сегодня составляет 0,01372 RUB. Рыночная капитализация AZTEC составляет 39 508 106,512 RUB. Отслеживайте обновления цен AZTEC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Aztec сегодня составляет 0,01372 RUB. Рыночная капитализация AZTEC составляет 39 508 106,512 RUB. Отслеживайте обновления цен AZTEC в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Aztec Курс (AZTEC)

Текущая цена 1 AZTEC в RUB:

₽1,13355
₽1,13355₽1,13355
-1,99%1D
RUB
График цены Aztec (AZTEC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:22:17 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Aztec

Текущая цена Aztec (AZTEC) сегодня составляет ₽ 0,01372 с изменением 1,99% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AZTEC на RUB составляет ₽ 0,01372 за AZTEC.

На данный момент Aztec занимает #405 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 39,51M, при оборотном предложении 2,88B AZTEC. В течение последних 24 часов, AZTEC торговался в диапазоне от ₽ 0,0134 (минимум) до ₽ 0,01415 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3,2502822034533675, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,169322557451702225.

В краткосрочной перспективе AZTEC изменился на -0,08% за последний час и на -0,22% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 59,80K.

Рыночная информация Aztec (AZTEC)

No.405

₽ 39,51M
₽ 39,51M₽ 39,51M

₽ 59,80K
₽ 59,80K₽ 59,80K

₽ 142,00M
₽ 142,00M₽ 142,00M

2,88B
2,88B 2,88B

10 350 000 000
10 350 000 000 10 350 000 000

10 350 000 000
10 350 000 000 10 350 000 000

27,82%

ETH

Текущая рыночная капитализация Aztec составляет ₽ 39,51M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 59,80K. Циркулируещее обращение AZTEC составляет 2,88B, а общее предложение – 10350000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 142,00M.

История цен Aztec в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0134
₽ 0,0134₽ 0,0134
Мин 24Ч
₽ 0,01415
₽ 0,01415₽ 0,01415
Макс 24Ч

₽ 0,0134
₽ 0,0134₽ 0,0134

₽ 0,01415
₽ 0,01415₽ 0,01415

₽ 3,2502822034533675
₽ 3,2502822034533675₽ 3,2502822034533675

₽ 1,169322557451702225
₽ 1,169322557451702225₽ 1,169322557451702225

-0,08%

-1,99%

-0,22%

-0,22%

История цен Aztec (AZTEC) в RUB

Отслеживайте изменения цены Aztec за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0230157-1,99%
30 дней₽ -0,00014-1,02%
60 дней₽ -0,00223-13,99%
90 дней₽ -0,01047-43,29%
Изменение цены Aztec сегодня

Сегодня для AZTEC зафиксировано изменение ₽ -0,0230157 (-1,99%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Aztec за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00014 (-1,02%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Aztec за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то AZTEC изменился на ₽ -0,00223 (-13,99%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Aztec за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,01047 (-43,29%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Aztec (AZTEC)?

Просмотеть страницу истории цен Aztec.

Анализ по Aztec

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Aztec, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Aztec: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке AZTEC: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

AZTEC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,01400; текущая цена 0,01405 находится в непосредственной близости от уровня сопротивления R1 — 0,01411. Ценовая структура расположена в верхней половине диапазона между уровнями S2 и R2, при этом краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует бычье распределение, тогда как долгосрочная группа остаётся практически горизонтальной. Система ключевых уровней указывает на то, что цена преодолела основное сопротивление по центральной оси, а рыночный центр масс немного сместился вверх. Индикатор MACD формирует «золотое пересечение»: разница между сигнальной и основной линиями увеличивается, а столбики индикатора энергии меняют направление с отрицательного на положительное. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне и не достигает зон перекупленности или перепроданности, что свидетельствует об отсутствии экстремальных эмоциональных факторов, влияющих на текущую волатильность. Показатели KDJ и StochRSI одновременно движутся вверх, что указывает на концентрацию силы покупателей на коротком временном интервале. Полосы Боллинджера продолжают сужаться, что говорит о низкой волатильности и стадии сжатия ценового диапазона; рынок ждёт направляющего прорыва. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,01411, что всего на 0,00006 выше текущей цены. Следующий уровень сопротивления — R2 — находится на отметке 0,01418, на расстоянии 0,00013 от текущего курса. Ближайшая поддержка — на уровне центральной зоны 0,01400, что всего на 0,00005 ниже текущей цены. Следующий уровень поддержки — S1 — расположен на отметке 0,01393, на расстоянии 0,00012 от текущего курса. Ключевым моментом является способность цены надёжно удержаться выше уровня R1 при росте объёмов торгов.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены Aztec

Прогноз цены Aztec (AZTEC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена AZTEC в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Aztec (AZTEC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Aztec потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Aztec достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены AZTEC, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Aztec».

Как купить и инвестировать Aztec в Россия

Готовы приступить к работе с Aztec? Покупка AZTEC на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Aztec. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Aztec (AZTEC).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Aztec будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Aztec (AZTEC)

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Что такое Aztec (AZTEC)

Aztec – ведущая сеть 2 уровня на Ethereum, ориентированный на конфиденциальность, которая позволяет разработчикам создавать приложения, защищающие конфиденциальность пользователей. При поддержке серии B на сумму 100 миллионов долларов, возглавляемой a16z, Aztec возглавляет команда криптографов мирового уровня, которые изобрели стандарт для бездоверительного подтверждения на стороне клиента, что сделало возможным создание приложений, обеспечивающих конфиденциальность.

Источники Aztec

Для более глубокого понимания Aztec рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Aztec
Обозреватель блоков

Категория :

CoinList LaunchpadEthereum EcosystemLayer 2 (L2)

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:22:17 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Aztec (AZTEC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Aztec

AZTEC USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по AZTEC с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами AZTEC USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Aztec (AZTEC) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Aztec в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
AZTEC/USDT
₽1,1319
₽1,1319₽1,1319
-2,34%
4.35M (USDT)
AZTEC/USDC
₽1,1319
₽1,1319₽1,1319
-2,27%
4.03M (USDT)

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₽32,0925₽32,0925

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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