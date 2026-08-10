Aztec Курс (AZTEC)
Текущая цена Aztec (AZTEC) сегодня составляет ₽ 0,01372 с изменением 1,99% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AZTEC на RUB составляет ₽ 0,01372 за AZTEC.
На данный момент Aztec занимает #405 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 39,51M, при оборотном предложении 2,88B AZTEC. В течение последних 24 часов, AZTEC торговался в диапазоне от ₽ 0,0134 (минимум) до ₽ 0,01415 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 3,2502822034533675, тогда как исторический минимум составил ₽ 1,169322557451702225.
В краткосрочной перспективе AZTEC изменился на -0,08% за последний час и на -0,22% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 59,80K.
No.405
27,82%
ETH
Текущая рыночная капитализация Aztec составляет ₽ 39,51M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 59,80K. Циркулируещее обращение AZTEC составляет 2,88B, а общее предложение – 10350000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 142,00M.
-0,08%
-1,99%
-0,22%
-0,22%
Отслеживайте изменения цены Aztec за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -0,0230157
|-1,99%
|30 дней
|₽ -0,00014
|-1,02%
|60 дней
|₽ -0,00223
|-13,99%
|90 дней
|₽ -0,01047
|-43,29%
Сегодня для AZTEC зафиксировано изменение ₽ -0,0230157 (-1,99%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00014 (-1,02%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то AZTEC изменился на ₽ -0,00223 (-13,99%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,01047 (-43,29%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Aztec.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Aztec, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке AZTEC: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Крест смерти
|K < D
|Краткосрочная динамика снижается, температура падает.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
AZTEC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,01400; текущая цена 0,01405 находится в непосредственной близости от уровня сопротивления R1 — 0,01411. Ценовая структура расположена в верхней половине диапазона между уровнями S2 и R2, при этом краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует бычье распределение, тогда как долгосрочная группа остаётся практически горизонтальной. Система ключевых уровней указывает на то, что цена преодолела основное сопротивление по центральной оси, а рыночный центр масс немного сместился вверх. Индикатор MACD формирует «золотое пересечение»: разница между сигнальной и основной линиями увеличивается, а столбики индикатора энергии меняют направление с отрицательного на положительное. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне и не достигает зон перекупленности или перепроданности, что свидетельствует об отсутствии экстремальных эмоциональных факторов, влияющих на текущую волатильность. Показатели KDJ и StochRSI одновременно движутся вверх, что указывает на концентрацию силы покупателей на коротком временном интервале. Полосы Боллинджера продолжают сужаться, что говорит о низкой волатильности и стадии сжатия ценового диапазона; рынок ждёт направляющего прорыва. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,01411, что всего на 0,00006 выше текущей цены. Следующий уровень сопротивления — R2 — находится на отметке 0,01418, на расстоянии 0,00013 от текущего курса. Ближайшая поддержка — на уровне центральной зоны 0,01400, что всего на 0,00005 ниже текущей цены. Следующий уровень поддержки — S1 — расположен на отметке 0,01393, на расстоянии 0,00012 от текущего курса. Ключевым моментом является способность цены надёжно удержаться выше уровня R1 при росте объёмов торгов.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Aztec потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Aztec – ведущая сеть 2 уровня на Ethereum, ориентированный на конфиденциальность, которая позволяет разработчикам создавать приложения, защищающие конфиденциальность пользователей. При поддержке серии B на сумму 100 миллионов долларов, возглавляемой a16z, Aztec возглавляет команда криптографов мирового уровня, которые изобрели стандарт для бездоверительного подтверждения на стороне клиента, что сделало возможным создание приложений, обеспечивающих конфиденциальность.
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