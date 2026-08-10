Текущее общее настроение на рынке AZTEC: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

AZTEC_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,01400; текущая цена 0,01405 находится в непосредственной близости от уровня сопротивления R1 — 0,01411. Ценовая структура расположена в верхней половине диапазона между уровнями S2 и R2, при этом краткосрочная группа скользящих средних демонстрирует бычье распределение, тогда как долгосрочная группа остаётся практически горизонтальной. Система ключевых уровней указывает на то, что цена преодолела основное сопротивление по центральной оси, а рыночный центр масс немного сместился вверх. Индикатор MACD формирует «золотое пересечение»: разница между сигнальной и основной линиями увеличивается, а столбики индикатора энергии меняют направление с отрицательного на положительное. Индикатор RSI находится в нейтральной зоне и не достигает зон перекупленности или перепроданности, что свидетельствует об отсутствии экстремальных эмоциональных факторов, влияющих на текущую волатильность. Показатели KDJ и StochRSI одновременно движутся вверх, что указывает на концентрацию силы покупателей на коротком временном интервале. Полосы Боллинджера продолжают сужаться, что говорит о низкой волатильности и стадии сжатия ценового диапазона; рынок ждёт направляющего прорыва. Ближайшее сопротивление расположено на уровне R1 — 0,01411, что всего на 0,00006 выше текущей цены. Следующий уровень сопротивления — R2 — находится на отметке 0,01418, на расстоянии 0,00013 от текущего курса. Ближайшая поддержка — на уровне центральной зоны 0,01400, что всего на 0,00005 ниже текущей цены. Следующий уровень поддержки — S1 — расположен на отметке 0,01393, на расстоянии 0,00012 от текущего курса. Ключевым моментом является способность цены надёжно удержаться выше уровня R1 при росте объёмов торгов.

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