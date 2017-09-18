Decentraland Курс (MANA)
Текущая цена Decentraland (MANA) сегодня составляет ₽ 0,06708 с изменением 1,10% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MANA на RUB составляет ₽ 0,06708 за MANA.
На данный момент Decentraland занимает #154 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 133,21M, при оборотном предложении 1,99B MANA. В течение последних 24 часов, MANA торговался в диапазоне от ₽ 0,06595 (минимум) до ₽ 0,0676 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 487,5904230592946720983, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,6512195694353429399.
В краткосрочной перспективе MANA изменился на -0,15% за последний час и на +1,29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,00K.
No.154
0,01%
2017-09-18 00:00:00
ETH
Текущая рыночная капитализация Decentraland составляет ₽ 133,21M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,00K. Циркулируещее обращение MANA составляет 1,99B, а общее предложение – 2193179327.32014624. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 147,12M.
-0,15%
+1,10%
+1,29%
+1,29%
Отслеживайте изменения цены Decentraland за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,060293
|+1,10%
|30 дней
|₽ -0,00592
|-8,11%
|60 дней
|₽ -0,00075
|-1,11%
|90 дней
|₽ -0,02958
|-30,61%
Сегодня для MANA зафиксировано изменение ₽ +0,060293 (+1,10%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00592 (-8,11%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то MANA изменился на ₽ -0,00075 (-1,11%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,02958 (-30,61%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Decentraland.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Decentraland, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке MANA: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Пивот ≤ Цена ≤ R1
|Между Пивот‑R1
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Средняя < Цена ≤ Верхняя
|Между средней и верхней полосой
|Относительно сильный, но не слишком сильный.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MANA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной линии уровня 0,06654, при этом текущая цена 0,06666 находится в непосредственной близости к ключевому уровню. Цена расположена в ядре узкого ценового диапазона, образованного уровнями S1 и R1, где между быками и медведями наблюдается кратковременное равновесие. Краткосрочные скользящие средние находятся в восходящем порядке, тогда как долгосрочные остаются практически горизонтальными; индикаторные сигналы демонстрируют локальное расхождение. MACD завершил «золотое пересечение»: быстрая линия поднялась выше медленной, а столбики индикатора из отрицательной зоны перешли в положительную. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что указывает на отсутствие выраженной односторонней динамики. Показатели KDJ и StochRSI также демонстрируют синхронный рост, свидетельствуя о концентрации покупательской активности на коротком временном интервале. Полосы Боллинджера сужаются, цена колеблется около средней полосы, а уровень волатильности находится в стадии низкой компрессии. Первое сопротивление R1 расположено на уровне 0,06704 — это примерно 0,57% выше текущей цены и представляет собой ближайшую ключевую точку тестирования. Второе сопротивление R2 находится на отметке 0,06730, что соответствует примерно 0,96% от текущего уровня и служит дальним ориентиром. Снизу первая поддержка S1 установлена на уровне 0,06628 — примерно 0,57% ниже текущей цены, обеспечивая немедленный буфер для возможной коррекции. Вторая поддержка S2 расположена на уровне 0,06578, что составляет около 1,32% ниже текущей цены и определяет нижний предел возможного снижения.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Decentraland потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.
Для более глубокого понимания Decentraland рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:
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