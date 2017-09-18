Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Decentraland, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Текущее общее настроение на рынке MANA: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Пивот ≤ Цена ≤ R1 Между Пивот‑R1 Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Средняя < Цена ≤ Верхняя Между средней и верхней полосой Относительно сильный, но не слишком сильный. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

MANA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной линии уровня 0,06654, при этом текущая цена 0,06666 находится в непосредственной близости к ключевому уровню. Цена расположена в ядре узкого ценового диапазона, образованного уровнями S1 и R1, где между быками и медведями наблюдается кратковременное равновесие. Краткосрочные скользящие средние находятся в восходящем порядке, тогда как долгосрочные остаются практически горизонтальными; индикаторные сигналы демонстрируют локальное расхождение. MACD завершил «золотое пересечение»: быстрая линия поднялась выше медленной, а столбики индикатора из отрицательной зоны перешли в положительную. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что указывает на отсутствие выраженной односторонней динамики. Показатели KDJ и StochRSI также демонстрируют синхронный рост, свидетельствуя о концентрации покупательской активности на коротком временном интервале. Полосы Боллинджера сужаются, цена колеблется около средней полосы, а уровень волатильности находится в стадии низкой компрессии. Первое сопротивление R1 расположено на уровне 0,06704 — это примерно 0,57% выше текущей цены и представляет собой ближайшую ключевую точку тестирования. Второе сопротивление R2 находится на отметке 0,06730, что соответствует примерно 0,96% от текущего уровня и служит дальним ориентиром. Снизу первая поддержка S1 установлена на уровне 0,06628 — примерно 0,57% ниже текущей цены, обеспечивая немедленный буфер для возможной коррекции. Вторая поддержка S2 расположена на уровне 0,06578, что составляет около 1,32% ниже текущей цены и определяет нижний предел возможного снижения.

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