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Текущая цена Decentraland сегодня составляет 0,06708 RUB. Рыночная капитализация MANA составляет 133 214 813,7230430667524 RUB. Отслеживайте обновления цен MANA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Decentraland сегодня составляет 0,06708 RUB. Рыночная капитализация MANA составляет 133 214 813,7230430667524 RUB. Отслеживайте обновления цен MANA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Decentraland Курс (MANA)

Текущая цена 1 MANA в RUB:

₽5,5414788
₽5,5414788₽5,5414788
+1,10%1D
RUB
График цены Decentraland (MANA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 20:05:40 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Decentraland

Текущая цена Decentraland (MANA) сегодня составляет ₽ 0,06708 с изменением 1,10% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MANA на RUB составляет ₽ 0,06708 за MANA.

На данный момент Decentraland занимает #154 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 133,21M, при оборотном предложении 1,99B MANA. В течение последних 24 часов, MANA торговался в диапазоне от ₽ 0,06595 (минимум) до ₽ 0,0676 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 487,5904230592946720983, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,6512195694353429399.

В краткосрочной перспективе MANA изменился на -0,15% за последний час и на +1,29% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,00K.

Рыночная информация Decentraland (MANA)

No.154

₽ 133,21M
₽ 133,21M₽ 133,21M

₽ 54,00K
₽ 54,00K₽ 54,00K

₽ 147,12M
₽ 147,12M₽ 147,12M

1,99B
1,99B 1,99B

2 193 179 327,32014624
2 193 179 327,32014624 2 193 179 327,32014624

0,01%

2017-09-18 00:00:00

₽ 1,98264
₽ 1,98264₽ 1,98264

ETH

Текущая рыночная капитализация Decentraland составляет ₽ 133,21M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,00K. Циркулируещее обращение MANA составляет 1,99B, а общее предложение – 2193179327.32014624. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 147,12M.

История цен Decentraland в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,06595
₽ 0,06595₽ 0,06595
Мин 24Ч
₽ 0,0676
₽ 0,0676₽ 0,0676
Макс 24Ч

₽ 0,06595
₽ 0,06595₽ 0,06595

₽ 0,0676
₽ 0,0676₽ 0,0676

₽ 487,5904230592946720983
₽ 487,5904230592946720983₽ 487,5904230592946720983

₽ 0,6512195694353429399
₽ 0,6512195694353429399₽ 0,6512195694353429399

-0,15%

+1,10%

+1,29%

+1,29%

История цен Decentraland (MANA) в RUB

Отслеживайте изменения цены Decentraland за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,060293+1,10%
30 дней₽ -0,00592-8,11%
60 дней₽ -0,00075-1,11%
90 дней₽ -0,02958-30,61%
Изменение цены Decentraland сегодня

Сегодня для MANA зафиксировано изменение ₽ +0,060293 (+1,10%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Decentraland за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,00592 (-8,11%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Decentraland за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MANA изменился на ₽ -0,00075 (-1,11%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Decentraland за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,02958 (-30,61%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Decentraland (MANA)?

Просмотеть страницу истории цен Decentraland.

Анализ по Decentraland

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Decentraland, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Decentraland: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке MANA: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотПивот ≤ Цена ≤ R1Между Пивот‑R1Чуть левее центрального пивота, в умеренно высоком положении.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

MANA_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной линии уровня 0,06654, при этом текущая цена 0,06666 находится в непосредственной близости к ключевому уровню. Цена расположена в ядре узкого ценового диапазона, образованного уровнями S1 и R1, где между быками и медведями наблюдается кратковременное равновесие. Краткосрочные скользящие средние находятся в восходящем порядке, тогда как долгосрочные остаются практически горизонтальными; индикаторные сигналы демонстрируют локальное расхождение. MACD завершил «золотое пересечение»: быстрая линия поднялась выше медленной, а столбики индикатора из отрицательной зоны перешли в положительную. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что указывает на отсутствие выраженной односторонней динамики. Показатели KDJ и StochRSI также демонстрируют синхронный рост, свидетельствуя о концентрации покупательской активности на коротком временном интервале. Полосы Боллинджера сужаются, цена колеблется около средней полосы, а уровень волатильности находится в стадии низкой компрессии. Первое сопротивление R1 расположено на уровне 0,06704 — это примерно 0,57% выше текущей цены и представляет собой ближайшую ключевую точку тестирования. Второе сопротивление R2 находится на отметке 0,06730, что соответствует примерно 0,96% от текущего уровня и служит дальним ориентиром. Снизу первая поддержка S1 установлена на уровне 0,06628 — примерно 0,57% ниже текущей цены, обеспечивая немедленный буфер для возможной коррекции. Вторая поддержка S2 расположена на уровне 0,06578, что составляет около 1,32% ниже текущей цены и определяет нижний предел возможного снижения.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Decentraland?

Цены на MANA зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Спрос на виртуальную землю — повышение спроса на участки в Decentraland увеличивает полезность и цену MANA.
2. Принятие платформы — рост числа пользователей и разработчиков способствует укреплению экосистемной стоимости.
3. Активность на рынке NFT — объем торгов влияет на спрос на токен.
4. Модный тренд на метавселенные — общий интерес к виртуальным мирам сказывается на цене.
5. Партнерства и интеграции — корпоративные сотрудничества стимулируют принятие проекта.
6. Динамика предложения токена — механизмы сжигания и стейкинг влияют на уровень обращения.
7. Общие настроения на рынке криптовалют — тенденции биткоина и эфириума оказывают влияние на MANA.
8. Развитие игровой и развлекательной сферы — новые функции привлекают пользователей.
9. Новости в сфере регулирования — изменения в политике влияют на токены метавселенных.
10. Конкуренция со стороны других виртуальных миров.

Все эти факторы в совокупности создают волатильность цен на рынках MANA.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Decentraland?

Люди хотят знать текущую цену MANA по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение оптимального времени для инвестирования и анализ рыночных настроений. Как токен метавселенной, цена MANA отражает спрос на виртуальную недвижимость и уровень внедрения платформы. Трейдеры используют ежедневные котировки для определения точек входа и выхода из позиций.

Прогноз цены Decentraland

Прогноз цены Decentraland (MANA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена MANA в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Decentraland (MANA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Decentraland потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Decentraland достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены MANA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Decentraland».

Как купить и инвестировать Decentraland в Россия

Готовы приступить к работе с Decentraland? Покупка MANA на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Decentraland. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Decentraland (MANA).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Decentraland будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Decentraland (MANA)

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Что такое Decentraland (MANA)

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

Whitepaper

Источники Decentraland

Для более глубокого понимания Decentraland рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Decentraland
Обозреватель блоков

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Страница обновлена: 2026-08-10 20:05:40 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Decentraland (MANA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Decentraland

MANA USDT (фьючерсная торговля)

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
MANA/USDT
₽5,5299134
₽5,5299134₽5,5299134
+0,90%
814.95K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 MANA = 5,5414788 RUB