Сегодняшняя цена BAT

Текущая цена BAT (BAT) сегодня составляет ₽ 0,06699 с изменением 1,29% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BAT на RUB составляет ₽ 0,06699 за BAT.

На данный момент BAT занимает #152 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 100,20M, при оборотном предложении 1,50B BAT. В течение последних 24 часов, BAT торговался в диапазоне от ₽ 0,06671 (минимум) до ₽ 0,06848 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 158,477520416435966625, тогда как исторический минимум составил ₽ 5,46226736158132590.

В краткосрочной перспективе BAT изменился на +0,23% за последний час и на +3,58% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,01K.

Рыночная информация BAT (BAT)

Место No.152 Рыночная капитализация ₽ 100,20M₽ 100,20M ₽ 100,20M Объем (24Ч) ₽ 56,01K₽ 56,01K ₽ 56,01K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 100,48M₽ 100,48M ₽ 100,48M Оборотное предложение 1,50B 1,50B 1,50B Макс. предложение 1 500 000 000 1 500 000 000 1 500 000 000 Общее предложение 1 500 000 000 1 500 000 000 1 500 000 000 Коэффициент обращения 99,71% Доля рынка 0,01% Публичный блокчейн ETH

Текущая рыночная капитализация BAT составляет ₽ 100,20M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,01K. Циркулируещее обращение BAT составляет 1,50B, а общее предложение – 1500000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 100,48M.