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Текущая цена BAT сегодня составляет 0,06699 RUB. Рыночная капитализация BAT составляет 100 198 594,7692550591925 RUB. Отслеживайте обновления цен BAT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена BAT сегодня составляет 0,06699 RUB. Рыночная капитализация BAT составляет 100 198 594,7692550591925 RUB. Отслеживайте обновления цен BAT в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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BAT Курс (BAT)

Текущая цена 1 BAT в RUB:

₽5,526675
₽5,526675₽5,526675
-1,29%1D
RUB
График цены BAT (BAT) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:29:30 (UTC+8)

Сегодняшняя цена BAT

Текущая цена BAT (BAT) сегодня составляет ₽ 0,06699 с изменением 1,29% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BAT на RUB составляет ₽ 0,06699 за BAT.

На данный момент BAT занимает #152 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 100,20M, при оборотном предложении 1,50B BAT. В течение последних 24 часов, BAT торговался в диапазоне от ₽ 0,06671 (минимум) до ₽ 0,06848 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 158,477520416435966625, тогда как исторический минимум составил ₽ 5,46226736158132590.

В краткосрочной перспективе BAT изменился на +0,23% за последний час и на +3,58% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,01K.

Рыночная информация BAT (BAT)

No.152

₽ 100,20M
₽ 100,20M₽ 100,20M

₽ 56,01K
₽ 56,01K₽ 56,01K

₽ 100,48M
₽ 100,48M₽ 100,48M

1,50B
1,50B 1,50B

1 500 000 000
1 500 000 000 1 500 000 000

1 500 000 000
1 500 000 000 1 500 000 000

99,71%

0,01%

ETH

Текущая рыночная капитализация BAT составляет ₽ 100,20M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,01K. Циркулируещее обращение BAT составляет 1,50B, а общее предложение – 1500000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 100,48M.

История цен BAT в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,06671
₽ 0,06671₽ 0,06671
Мин 24Ч
₽ 0,06848
₽ 0,06848₽ 0,06848
Макс 24Ч

₽ 0,06671
₽ 0,06671₽ 0,06671

₽ 0,06848
₽ 0,06848₽ 0,06848

₽ 158,477520416435966625
₽ 158,477520416435966625₽ 158,477520416435966625

₽ 5,46226736158132590
₽ 5,46226736158132590₽ 5,46226736158132590

+0,23%

-1,29%

+3,58%

+3,58%

История цен BAT (BAT) в RUB

Отслеживайте изменения цены BAT за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,0722258-1,29%
30 дней₽ -0,01955-22,60%
60 дней₽ -0,02557-27,63%
90 дней₽ -0,0417-38,37%
Изменение цены BAT сегодня

Сегодня для BAT зафиксировано изменение ₽ -0,0722258 (-1,29%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены BAT за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,01955 (-22,60%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены BAT за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BAT изменился на ₽ -0,02557 (-27,63%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены BAT за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0417 (-38,37%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены BAT (BAT)?

Просмотеть страницу истории цен BAT.

Анализ по BAT

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний BAT, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке BAT: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке BAT: Бычье, бычье 60% | медвежье 40%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотR1 < Цена ≤ R2Между R1-R2Выше центрального пивота, но не в зоне экстремально высоких цен.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Средняя < Цена ≤ ВерхняяМежду средней и верхней полосойОтносительно сильный, но не слишком сильный.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.

BAT_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 0,06723; текущая цена 0,06762 находится между уровнем сопротивления R1 — 0,06747 и уровнем сопротивления R2 — 0,06775. Цена пробила верхнюю границу краткосрочной структуры ключевых уровней, что подтверждает доминирование бычьих настроений. Скользящие средние MA и EMA образуют конфигурацию «1–2» для покупок, а индикаторы сохраняют направление, соответствующее высокому уровню цен. MACD сформировал «золотое пересечение», при этом быстрая и медленная линии разойдутся в одном направлении, что свидетельствует о концентрации краткосрочного биржевого импульса на покупку. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, не наблюдается сигналов перекупленности или дивергенции, что указывает на сохранение пространства для дальнейших колебаний. Показатели KDJ и StochRSI совпадают с открытым состоянием полос Боллинджера, демонстрируя стабильный уровень волатильности и отсутствие признаков экстремального одностороннего ускорения. На данный момент ключевые уровни следующие: верхнее сопротивление R2 — 0,06775, которое находится всего в 0,2% от текущей цены; нижний уровень поддержки R1, превращённый в уровень сопротивления, — 0,06747, примерно в 0,2% от текущего курса. Далее следует базовый уровень центральной зоны — 0,06723, расположенный примерно в 0,6% от текущей цены. Уровень поддержки S1 — 0,06695 — формирует вторичную защитную зону. Если цена не сможет надёжно закрепиться выше уровня R2, она может вернуться к тестированию уровня R1 и восприимчивости центральной зоны.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены BAT?

Цены на BAT (Basic Attention Token) зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Уровень внедрения браузера Brave — чем больше пользователей, тем выше спрос на токен.
2. Участие рекламодателей в экосистеме Brave Ads.
3. Интеграция издателей и принятие платформы контент-креаторами.
4. Общая рыночная настроение в сфере криптовалют и корреляция с Биткоином.
5. Регуляторные изменения, влияющие на цифровую рекламу.
6. Расширение функциональности токена и появление новых сценариев его использования.
7. Конкуренция со сторонними браузерами, ориентированными на конфиденциальность.
8. Объёмы торгов и ликвидность на биржах.
9. Анонсы партнёрских соглашений и интеграции с различными платформами.
10. Общие тренды в сфере Web3 и децентрализованного интернета.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену BAT?

Люди хотят знать текущую цену BAT по нескольким причинам: принятие торговых решений, отслеживание портфеля, анализ рынка, определение оптимального времени для инвестирования и оценка прибыльности. Полезность BAT в экосистеме браузера Brave делает его особенно актуальным для пользователей, получающих вознаграждения. Мониторинг цены помогает разрабатывать эффективные стратегии покупки/продажи.

Прогноз цены BAT

Прогноз цены BAT (BAT) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BAT в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены BAT (BAT) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена BAT потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену BAT достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BAT, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены BAT».

Как купить и инвестировать BAT в Россия

Готовы приступить к работе с BAT? Покупка BAT на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить BAT. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке BAT (BAT).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и BAT будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке BAT (BAT)

Что вы можете сделать с BAT

Владение BAT позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое BAT (BAT)

The Basic Attention Token is the new token for the digital advertising industry. It pays publishers for their content and users for their attention, while providing advertisers with more in return for their ads.

Источники BAT

Для более глубокого понимания BAT рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт BAT
Обозреватель блоков

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Avalanche EcosystemEnergi EcosystemEthereum Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:29:30 (UTC+8)

Важные обновления индустрии BAT (BAT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о BAT

BAT USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по BAT с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BAT USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте BAT (BAT) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы BAT в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BAT/USDT
₽5,539875
₽5,539875₽5,539875
-1,19%
828.58K (USDT)

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Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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