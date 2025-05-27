Что такое Apertum (APTM)

APTM – это EVM-совместимый блокчейн 1 уровня, построенный как субсеть на Avalanche. Его экосистема, основанная на DAO, обеспечивает эффективное развертывание смарт-контрактов, интеграцию Web3, поддержку dApp и удобную для разработчиков инфраструктуру, а также использует дефляционную модель для повышения долгосрочной устойчивости.

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Apertum Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Apertum, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена APTM в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Apertum.

История цен Apertum

Отслеживание траектории движения цены APTM дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории APTM в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Apertum.

Как купить Apertum (APTM)

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APTM на местную валюту

1 APTM к VND ₫ 22 358,952 1 APTM к AUD A$ 1,34288 1 APTM к GBP ￡ 0,63656 1 APTM к EUR € 0,76736 1 APTM к USD $ 0,872 1 APTM к MYR RM 3,68856 1 APTM к TRY ₺ 33,97312 1 APTM к JPY ¥ 125,19304 1 APTM к RUB ₽ 69,86464 1 APTM к INR ₹ 74,44264 1 APTM к IDR Rp 14 295,07968 1 APTM к PHP ₱ 48,42216 1 APTM к EGP ￡E. 43,39944 1 APTM к BRL R$ 4,94424 1 APTM к CAD C$ 1,19464 1 APTM к BDT ৳ 106,23576 1 APTM к NGN ₦ 1 379,73944 1 APTM к UAH ₴ 36,25776 1 APTM к VES Bs 81,968 1 APTM к PKR Rs 245,56392 1 APTM к KZT ₸ 443,98752 1 APTM к THB ฿ 28,53184 1 APTM к TWD NT$ 26,16 1 APTM к AED د.إ 3,20024 1 APTM к CHF Fr 0,71504 1 APTM к HKD HK$ 6,82776 1 APTM к MAD .د.م 7,99624 1 APTM к MXN $ 16,77728

Источники Apertum

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Apertum Какова цена Apertum (APTM) сегодня? Текущая цена Apertum (APTM) составляет 0,872 USD . Какова рыночная капитализация Apertum (APTM)? Текущая рыночная капитализация Apertum составляет $ 3,40M USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения APTM на его рыночную цену в реальном времени 0,872 USD . Каково оборотное предложение Apertum (APTM)? Текущее оборотное предложение Apertum (APTM) составляет 3,90M USD . Какова была самая высокая цена Apertum (APTM)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена Apertum (APTM) составляет 1,78 USD . Каков 24-часовой объем торгов Apertum (APTM)? 24-часовой объем торгов Apertum (APTM) составляет $ 201,29K USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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