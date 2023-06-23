AI Network

AIN/USDT
0.01030--
$0.00
Макс 24ч
0.01087
Мин 24ч
0.01000
Объем 24ч (AIN)
434.21K
Сумма 24ч (USDT)
4.50K
Макс 24ч
0.01087
Мин 24ч
0.01000
Объем 24ч (AIN)
434.21K
Сумма 24ч (USDT)
4.50K
График
Информация о токене
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Глубина
AIN
AI Network стремится стать «Интернетом для ИИ» в эпоху Web3, предлагая платформу, на которой люди могут беспрепятственно создавать искусственный интеллект и взаимодействовать с ним, способствуя сотрудничеству и улучшая человеческий опыт.
Обзор
Название криптовалюты
AIN
Время выпуска
--
Связанные ссылки
Цена выпуска
--
Макс. предложение
700000000
Книга ордеров
0.00001
0.00001
0.0001
0.001
0.01

Цена(USDT)

(AIN)

(USDT)

0.01030$0.00
Сделки на рынке
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Спот
5X-X Фьючерсы
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