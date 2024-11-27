BOBER

$BOBER – движимы духом дегентов, оснащены менталитетом строителей. Как настоящие бобры, мы не только гонимся за хайпом, но и строим дамбы, создаем ценность и культуру.

Название криптовалютыBOBER

МестоNo.4877

Рыночная капитализация$0,00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0,00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0,00%

Оборотное предложение0

Макс. предложение6 969 393 998

Общее предложение6 969 393 998

Коэффициент обращения0%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.001554678491517715,2024-11-27

Наименьшая цена0.00016167950826132,2025-04-07

Публичный блокчейнEGLD

Введение$BOBER – движимы духом дегентов, оснащены менталитетом строителей. Как настоящие бобры, мы не только гонимся за хайпом, но и строим дамбы, создаем ценность и культуру.

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