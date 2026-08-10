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Текущая цена Banana Gun сегодня составляет 3.721 RUB. Рыночная капитализация BANANA составляет 14,916,494.49895877603 RUB. Отслеживайте обновления цен BANANA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Banana Gun сегодня составляет 3.721 RUB. Рыночная капитализация BANANA составляет 14,916,494.49895877603 RUB. Отслеживайте обновления цен BANANA в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Banana Gun Курс (BANANA)

Текущая цена 1 BANANA в RUB:

₽306.9825
₽306.9825₽306.9825
-1,76%1D
RUB
График цены Banana Gun (BANANA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:26:56 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Banana Gun

Текущая цена Banana Gun (BANANA) сегодня составляет ₽ 3.721 с изменением 1.76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BANANA на RUB составляет ₽ 3.721 за BANANA.

На данный момент Banana Gun занимает #901 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 14,92M, при оборотном предложении 4,01M BANANA. В течение последних 24 часов, BANANA торговался в диапазоне от ₽ 3.572 (минимум) до ₽ 3.84 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 6,492.373979469604875, тогда как исторический минимум составил ₽ 229.21791275321437125.

В краткосрочной перспективе BANANA изменился на -0.14% за последний час и на +10.15% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 71,63K.

Рыночная информация Banana Gun (BANANA)

No.901

₽ 14,92M
₽ 14,92M₽ 14,92M

₽ 71,63K
₽ 71,63K₽ 71,63K

₽ 37.21M
₽ 37.21M₽ 37.21M

4,01M
4,01M 4,01M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

8,402,893.46593683
8,402,893.46593683 8,402,893.46593683

40.08%

ETH

Текущая рыночная капитализация Banana Gun составляет ₽ 14,92M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 71,63K. Циркулируещее обращение BANANA составляет 4,01M, а общее предложение – 8402893.46593683. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 37.21M.

История цен Banana Gun в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 3.572
₽ 3.572₽ 3.572
Мин 24Ч
₽ 3.84
₽ 3.84₽ 3.84
Макс 24Ч

₽ 3.572
₽ 3.572₽ 3.572

₽ 3.84
₽ 3.84₽ 3.84

₽ 6,492.373979469604875
₽ 6,492.373979469604875₽ 6,492.373979469604875

₽ 229.21791275321437125
₽ 229.21791275321437125₽ 229.21791275321437125

-0.14%

-1.76%

+10.15%

+10.15%

История цен Banana Gun (BANANA) в RUB

Отслеживайте изменения цены Banana Gun за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -5.49969-1.76%
30 дней₽ +0.444+13.54%
60 дней₽ +0.791+26.99%
90 дней₽ -0.531-12.49%
Изменение цены Banana Gun сегодня

Сегодня для BANANA зафиксировано изменение ₽ -5.49969 (-1.76%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Banana Gun за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.444 (+13.54%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Banana Gun за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BANANA изменился на ₽ +0.791 (+26.99%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Banana Gun за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.531 (-12.49%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Banana Gun (BANANA)?

Просмотеть страницу истории цен Banana Gun.

Анализ по Banana Gun

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Banana Gun, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Banana Gun: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке BANANA: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА1-2 Покупка20-40% продажБольшинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Цена > Верхняя полосаКасание или прорыв верхней полосыВходит в «дорогую» зону, волатильность растет.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA0 Покупка0-20% продажВсе МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

БАНАНА_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 3,601, при этом цена находится выше уровня Pivot Point — 3,526. Текущая котировка пробила сопротивление R1 на отметке 3,5429 и достигла зоны R2 — 3,554, что подтверждает доминирование бычьих настроений. Система ключевых уровней показывает выход цены из центральной зоны бокового тренда и переход в фазу восходящего расширения. Уровни S1 и S2 расположены на отметках 3,5149 и 3,4979 соответственно, образуя основные зоны коррекционных откатов вниз. В краткосрочной перспективе скользящие средние формируют сигнал «покупка», а индикатор EMA одновременно подтверждает бычье распределение. MACD продемонстрировал «золотое пересечение», а гистограмма индикатора энергии (Momentum) перешла в положительную область, что свидетельствует о нарастании силы покупателей. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает границ перекупленности, сохраняя пространство для дальнейшего роста. Показатели KDJ и StochRSI согласованно следуют за ценовым движением, демонстрируя совпадение направлений быстрой и медленной линий. Волатильность остается стабильной: полосы Боллинджера не демонстрируют резкого расширения, что указывает на упорядоченный характер восходящего движения. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R2 — 3,554, что примерно соответствует 1,3% от текущей цены. Прорыв этого уровня откроет дополнительное пространство для роста. Первый уровень поддержки ниже — это преобразованный уровень R1 на отметке 3,5429, находящийся примерно в 1,6% от текущей цены. Крепкая поддержка закреплена на уровне Pivot Point — 3,526, что составляет около 2,1% от текущей цены. Вторичная точка защиты — уровень S1 на отметке 3,5149, расположенная примерно в 2,4% от текущей цены. Трейдерам следует внимательно отслеживать время пребывания цены вблизи уровня R2, а также соотношение объемов торгов с динамикой ценового движения.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Banana Gun?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена Banana Gun (BANANA):

1. Настроения рынка и общие тренды в сфере криптовалют.
2. Объём торгов и уровень ликвидности на биржах.
3. Полезность токена в экосистеме Banana Gun.
4. Уровень принятия токена сообществом и рост числа пользователей.
5. Анонсы партнёрств и развитие платформы.
6. Динамика предложения и структура токеномики.
7. Общие условия на рынке DeFi.
8. Регуляторные новости, затрагивающие мем-токены.
9. Популярность в социальных сетях и упоминания от инфлюэнсеров.
10. Конкуренция со стороны аналогичных проектов.

В совокупности эти факторы создают ценовую волатильность, характерную для криптовалют с низкой капитализацией.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Banana Gun?

Люди хотят знать текущую цену Banana Gun (BANANA) по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, отслеживание портфеля, определение оптимального момента для покупки/продажи, расчет прибыли и убытков, а также поддержание актуальности информации о результатах своих инвестиций. Активным трейдерам необходимы цены в режиме реального времени, чтобы эффективно реализовывать свои стратегии.

Прогноз цены Banana Gun

Прогноз цены Banana Gun (BANANA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BANANA в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Banana Gun (BANANA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Banana Gun потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Banana Gun достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BANANA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Banana Gun».

Как купить и инвестировать Banana Gun в Россия

Готовы приступить к работе с Banana Gun? Покупка BANANA на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Banana Gun. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Banana Gun (BANANA).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Banana Gun будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Banana Gun (BANANA)

Что вы можете сделать с Banana Gun

Владение Banana Gun позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Banana Gun (BANANA)

Banana Gun - это Telegram-бот, который позволяет вам "подглядывать" за предстоящими запусками или безопасно покупать токены, которые уже появились в продаже. Мы стремимся стать вашим основным снайпером / ручным покупателем в Ethereum Network и, возможно, в других сетях.

Источники Banana Gun

Для более глубокого понимания Banana Gun рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Banana Gun
Обозреватель блоков

Категория :

Arbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)Binance HODLer Airdrops

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:26:56 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Banana Gun (BANANA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Banana Gun

BANANA USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по BANANA с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BANANA USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Banana Gun (BANANA) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Banana Gun в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BANANA/USDT
₽306.9825
₽306.9825₽306.9825
-1.73%
19.28K (USDT)

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