Текущее общее настроение на рынке BANANA: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот Цена > R2 Выше R2 Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории. Группа МА 1-2 Покупка 20-40% продаж Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Цена > Верхняя полоса Касание или прорыв верхней полосы Входит в «дорогую» зону, волатильность растет. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 0 Покупка 0-20% продаж Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.

БАНАНА_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 3,601, при этом цена находится выше уровня Pivot Point — 3,526. Текущая котировка пробила сопротивление R1 на отметке 3,5429 и достигла зоны R2 — 3,554, что подтверждает доминирование бычьих настроений. Система ключевых уровней показывает выход цены из центральной зоны бокового тренда и переход в фазу восходящего расширения. Уровни S1 и S2 расположены на отметках 3,5149 и 3,4979 соответственно, образуя основные зоны коррекционных откатов вниз. В краткосрочной перспективе скользящие средние формируют сигнал «покупка», а индикатор EMA одновременно подтверждает бычье распределение. MACD продемонстрировал «золотое пересечение», а гистограмма индикатора энергии (Momentum) перешла в положительную область, что свидетельствует о нарастании силы покупателей. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает границ перекупленности, сохраняя пространство для дальнейшего роста. Показатели KDJ и StochRSI согласованно следуют за ценовым движением, демонстрируя совпадение направлений быстрой и медленной линий. Волатильность остается стабильной: полосы Боллинджера не демонстрируют резкого расширения, что указывает на упорядоченный характер восходящего движения. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R2 — 3,554, что примерно соответствует 1,3% от текущей цены. Прорыв этого уровня откроет дополнительное пространство для роста. Первый уровень поддержки ниже — это преобразованный уровень R1 на отметке 3,5429, находящийся примерно в 1,6% от текущей цены. Крепкая поддержка закреплена на уровне Pivot Point — 3,526, что составляет около 2,1% от текущей цены. Вторичная точка защиты — уровень S1 на отметке 3,5149, расположенная примерно в 2,4% от текущей цены. Трейдерам следует внимательно отслеживать время пребывания цены вблизи уровня R2, а также соотношение объемов торгов с динамикой ценового движения.

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