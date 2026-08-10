Banana Gun Курс (BANANA)
Текущая цена Banana Gun (BANANA) сегодня составляет ₽ 3.721 с изменением 1.76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BANANA на RUB составляет ₽ 3.721 за BANANA.
На данный момент Banana Gun занимает #901 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 14,92M, при оборотном предложении 4,01M BANANA. В течение последних 24 часов, BANANA торговался в диапазоне от ₽ 3.572 (минимум) до ₽ 3.84 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 6,492.373979469604875, тогда как исторический минимум составил ₽ 229.21791275321437125.
В краткосрочной перспективе BANANA изменился на -0.14% за последний час и на +10.15% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 71,63K.
No.901
40.08%
ETH
Текущая рыночная капитализация Banana Gun составляет ₽ 14,92M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 71,63K. Циркулируещее обращение BANANA составляет 4,01M, а общее предложение – 8402893.46593683. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 37.21M.
-0.14%
-1.76%
+10.15%
+10.15%
Отслеживайте изменения цены Banana Gun за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ -5.49969
|-1.76%
|30 дней
|₽ +0.444
|+13.54%
|60 дней
|₽ +0.791
|+26.99%
|90 дней
|₽ -0.531
|-12.49%
Сегодня для BANANA зафиксировано изменение ₽ -5.49969 (-1.76%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.444 (+13.54%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то BANANA изменился на ₽ +0.791 (+26.99%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.531 (-12.49%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Banana Gun.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Banana Gun, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке BANANA: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|Цена > R2
|Выше R2
|Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
|Группа МА
|1-2 Покупка
|20-40% продаж
|Большинство МА направлены вниз, медвежий тренд.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Цена > Верхняя полоса
|Касание или прорыв верхней полосы
|Входит в «дорогую» зону, волатильность растет.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|0 Покупка
|0-20% продаж
|Все МА направлены вниз, краткосрочные значительно ниже долгосрочных.
БАНАНА_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 3,601, при этом цена находится выше уровня Pivot Point — 3,526. Текущая котировка пробила сопротивление R1 на отметке 3,5429 и достигла зоны R2 — 3,554, что подтверждает доминирование бычьих настроений. Система ключевых уровней показывает выход цены из центральной зоны бокового тренда и переход в фазу восходящего расширения. Уровни S1 и S2 расположены на отметках 3,5149 и 3,4979 соответственно, образуя основные зоны коррекционных откатов вниз. В краткосрочной перспективе скользящие средние формируют сигнал «покупка», а индикатор EMA одновременно подтверждает бычье распределение. MACD продемонстрировал «золотое пересечение», а гистограмма индикатора энергии (Momentum) перешла в положительную область, что свидетельствует о нарастании силы покупателей. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает границ перекупленности, сохраняя пространство для дальнейшего роста. Показатели KDJ и StochRSI согласованно следуют за ценовым движением, демонстрируя совпадение направлений быстрой и медленной линий. Волатильность остается стабильной: полосы Боллинджера не демонстрируют резкого расширения, что указывает на упорядоченный характер восходящего движения. Ближайшее ключевое сопротивление расположено на уровне R2 — 3,554, что примерно соответствует 1,3% от текущей цены. Прорыв этого уровня откроет дополнительное пространство для роста. Первый уровень поддержки ниже — это преобразованный уровень R1 на отметке 3,5429, находящийся примерно в 1,6% от текущей цены. Крепкая поддержка закреплена на уровне Pivot Point — 3,526, что составляет около 2,1% от текущей цены. Вторичная точка защиты — уровень S1 на отметке 3,5149, расположенная примерно в 2,4% от текущей цены. Трейдерам следует внимательно отслеживать время пребывания цены вблизи уровня R2, а также соотношение объемов торгов с динамикой ценового движения.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
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