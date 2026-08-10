Сегодняшняя цена Fruits

Текущая цена Fruits (FRTS) сегодня составляет ₽ 0.000007112 с изменением 0.97% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FRTS на RUB составляет ₽ 0.000007112 за FRTS.

На данный момент Fruits занимает #2557 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 149,83K, при оборотном предложении 21,07B FRTS. В течение последних 24 часов, FRTS торговался в диапазоне от ₽ 0.000007028 (минимум) до ₽ 0.000007221 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 199.3006490246399937071, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.0000031479410899104.

В краткосрочной перспективе FRTS изменился на -0.10% за последний час и на +15.45% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 73,19K.

Рыночная информация Fruits (FRTS)

Место No.2557 Рыночная капитализация ₽ 149,83K₽ 149,83K ₽ 149,83K Объем (24Ч) ₽ 73,19K₽ 73,19K ₽ 73,19K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 711.20K₽ 711.20K ₽ 711.20K Оборотное предложение 21,07B 21,07B 21,07B Общее предложение 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Публичный блокчейн FRTS

Текущая рыночная капитализация Fruits составляет ₽ 149,83K, при 24-часовом объеме торгов ₽ 73,19K. Циркулируещее обращение FRTS составляет 21,07B, а общее предложение – 100000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 711.20K.