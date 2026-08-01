Сегодняшняя цена XP8

Текущая цена XP8 (XP8) сегодня составляет ₽ 0,00085 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XP8 на RUB составляет ₽ 0,00085 за XP8.

На данный момент XP8 занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- XP8. В течение последних 24 часов, XP8 торговался в диапазоне от ₽ 0,00079 (минимум) до ₽ 0,00094 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе XP8 изменился на -2,30% за последний час и на +3,65% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 325,57.

Рыночная информация XP8 (XP8)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 325,57₽ 325,57 ₽ 325,57 Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 23,12K₽ 23,12K ₽ 23,12K Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 27 196 758 27 196 758 27 196 758 Публичный блокчейн TONCOIN

Текущая рыночная капитализация XP8 составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 325,57. Циркулируещее обращение XP8 составляет --, а общее предложение – 27196758. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 23,12K.