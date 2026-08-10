Lido DAO Курс (LDO)
Текущая цена Lido DAO (LDO) сегодня составляет ₽ 0,2942 с изменением 0,65% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LDO на RUB составляет ₽ 0,2942 за LDO.
На данный момент Lido DAO занимает #128 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 247,96M, при оборотном предложении 842,83M LDO. В течение последних 24 часов, LDO торговался в диапазоне от ₽ 0,2798 (минимум) до ₽ 0,299 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1 538,364196290684828879, тогда как исторический минимум составил ₽ 20,1454400064293781912.
В краткосрочной перспективе LDO изменился на +0,27% за последний час и на -8,70% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 293,10K.
No.128
0,01%
ETH
Текущая рыночная капитализация Lido DAO составляет ₽ 247,96M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 293,10K. Циркулируещее обращение LDO составляет 842,83M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 294,20M.
+0,27%
+0,65%
-8,70%
-8,70%
Отслеживайте изменения цены Lido DAO за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (RUB)
|Изменение (%)
|Сегодня
|₽ +0,156974
|+0,65%
|30 дней
|₽ -0,0114
|-3,74%
|60 дней
|₽ +0,0301
|+11,39%
|90 дней
|₽ -0,1059
|-26,47%
Сегодня для LDO зафиксировано изменение ₽ +0,156974 (+0,65%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0114 (-3,74%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то LDO изменился на ₽ +0,0301 (+11,39%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,1059 (-26,47%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
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Просмотеть страницу истории цен Lido DAO.
Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Lido DAO, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.
Текущее общее настроение на рынке LDO: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;
|Размерность индикатора
|Заключение модели
|Пропорция/Порог
|Краткий обзор
|KDJ
|Золотой крест
|K > D
|Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
|StochRSI
|20‑80
|Нейтральная зона
|Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
|Точка пивот
|S1 ≤ Цена < Пивот
|Между S1-Пивот
|Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
|Группа МА
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
|MACD
|Золотой крест
|DIF > DEA
|Наблюдается бычий момент.
|BOLL (20,2)
|Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя
|Между нижней и средней полосой
|Относительно слабый, но не слишком слабый.
|RSI (14)
|Нейтрально
|30‑70
|В пределах нормы, еще есть запас.
|Группа EMA
|7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа
|≥ 80% покупок
|Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
LDO_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,2889, находясь между уровнем опоры S1 (0,2885) и центральным уровнем сопротивления (0,2905). Цена расположена выше краткосрочной поддержки и всего в 0,0016 от центральной линии сопротивления. Система ключевых уровней указывает на сжатие цены в узком диапазоне, что свидетельствует о формировании низкоуровневой консолидации. Текущий уровень цен близок к уровню S1; для дальнейшего роста необходимо уверенно закрепиться выше центральной линии сопротивления 0,2905. Система скользящих средних демонстрирует общую покупательную направленность: все семь MA и EMA указывают на восходящее распределение. MACD формирует «золотое пересечение» — разница между быстрой и медленной линиями увеличивается, а общий тренд энергии направлен вверх. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что говорит о наличии дополнительного пространства для роста. Волатильность остается стабильной: полосы Боллинджера сужаются, после чего выравниваются, а цена колеблется вокруг средней линии. Быстрые и медленные индикаторы находятся в согласованном движении, что подчеркивает концентрацию краткосрочных покупательских сил и отсутствие явных признаков дивергенции. Ближайшая ключевая поддержка расположена на уровне 0,2885, всего в 0,0004 от текущей цены; её пробитие откроет путь к тестированию уровня S2 (0,2853). Выше первым сопротивлением является центральный уровень 0,2905, который находится в 0,0016 от текущей цены. При прорыве можно рассчитывать на следующий уровень сопротивления R1 (0,2937), удалённый на 0,0048. Далее следует более удалённый уровень R2 (0,2956), находящийся на расстоянии 0,0067. Торговый диапазон сосредоточен в пределах 0,2885–0,2905; пробитие любой из границ может спровоцировать выбор направления движения в краткосрочной перспективе.
Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.
В 2040 году цена Lido DAO потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.
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