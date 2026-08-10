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Текущая цена Lido DAO сегодня составляет 0,2942 RUB. Рыночная капитализация LDO составляет 247 961 952,104779759816 RUB. Отслеживайте обновления цен LDO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Lido DAO сегодня составляет 0,2942 RUB. Рыночная капитализация LDO составляет 247 961 952,104779759816 RUB. Отслеживайте обновления цен LDO в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Lido DAO Курс (LDO)

Текущая цена 1 LDO в RUB:

₽24,306804
₽24,306804₽24,306804
+0,65%1D
RUB
График цены Lido DAO (LDO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 19:50:06 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Lido DAO

Текущая цена Lido DAO (LDO) сегодня составляет ₽ 0,2942 с изменением 0,65% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации LDO на RUB составляет ₽ 0,2942 за LDO.

На данный момент Lido DAO занимает #128 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 247,96M, при оборотном предложении 842,83M LDO. В течение последних 24 часов, LDO торговался в диапазоне от ₽ 0,2798 (минимум) до ₽ 0,299 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 1 538,364196290684828879, тогда как исторический минимум составил ₽ 20,1454400064293781912.

В краткосрочной перспективе LDO изменился на +0,27% за последний час и на -8,70% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 293,10K.

Рыночная информация Lido DAO (LDO)

No.128

₽ 247,96M
₽ 247,96M₽ 247,96M

₽ 293,10K
₽ 293,10K₽ 293,10K

₽ 294,20M
₽ 294,20M₽ 294,20M

842,83M
842,83M 842,83M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

0,01%

ETH

Текущая рыночная капитализация Lido DAO составляет ₽ 247,96M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 293,10K. Циркулируещее обращение LDO составляет 842,83M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 294,20M.

История цен Lido DAO в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,2798
₽ 0,2798₽ 0,2798
Мин 24Ч
₽ 0,299
₽ 0,299₽ 0,299
Макс 24Ч

₽ 0,2798
₽ 0,2798₽ 0,2798

₽ 0,299
₽ 0,299₽ 0,299

₽ 1 538,364196290684828879
₽ 1 538,364196290684828879₽ 1 538,364196290684828879

₽ 20,1454400064293781912
₽ 20,1454400064293781912₽ 20,1454400064293781912

+0,27%

+0,65%

-8,70%

-8,70%

История цен Lido DAO (LDO) в RUB

Отслеживайте изменения цены Lido DAO за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,156974+0,65%
30 дней₽ -0,0114-3,74%
60 дней₽ +0,0301+11,39%
90 дней₽ -0,1059-26,47%
Изменение цены Lido DAO сегодня

Сегодня для LDO зафиксировано изменение ₽ +0,156974 (+0,65%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Lido DAO за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0114 (-3,74%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Lido DAO за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то LDO изменился на ₽ +0,0301 (+11,39%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Lido DAO за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,1059 (-26,47%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Lido DAO (LDO)?

Просмотеть страницу истории цен Lido DAO.

Анализ по Lido DAO

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Lido DAO, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Lido DAO: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке LDO: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа≥ 80% покупокВсе МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

LDO_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,2889, находясь между уровнем опоры S1 (0,2885) и центральным уровнем сопротивления (0,2905). Цена расположена выше краткосрочной поддержки и всего в 0,0016 от центральной линии сопротивления. Система ключевых уровней указывает на сжатие цены в узком диапазоне, что свидетельствует о формировании низкоуровневой консолидации. Текущий уровень цен близок к уровню S1; для дальнейшего роста необходимо уверенно закрепиться выше центральной линии сопротивления 0,2905. Система скользящих средних демонстрирует общую покупательную направленность: все семь MA и EMA указывают на восходящее распределение. MACD формирует «золотое пересечение» — разница между быстрой и медленной линиями увеличивается, а общий тренд энергии направлен вверх. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что говорит о наличии дополнительного пространства для роста. Волатильность остается стабильной: полосы Боллинджера сужаются, после чего выравниваются, а цена колеблется вокруг средней линии. Быстрые и медленные индикаторы находятся в согласованном движении, что подчеркивает концентрацию краткосрочных покупательских сил и отсутствие явных признаков дивергенции. Ближайшая ключевая поддержка расположена на уровне 0,2885, всего в 0,0004 от текущей цены; её пробитие откроет путь к тестированию уровня S2 (0,2853). Выше первым сопротивлением является центральный уровень 0,2905, который находится в 0,0016 от текущей цены. При прорыве можно рассчитывать на следующий уровень сопротивления R1 (0,2937), удалённый на 0,0048. Далее следует более удалённый уровень R2 (0,2956), находящийся на расстоянии 0,0067. Торговый диапазон сосредоточен в пределах 0,2885–0,2905; пробитие любой из границ может спровоцировать выбор направления движения в краткосрочной перспективе.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Какие факторы влияют на цены Lido DAO?

Несколько ключевых факторов влияют на цены токена Lido DAO (LDO):

1. Спрос на стейкинг Ethereum — повышение спроса на стейкинг ETH увеличивает TVL и доходы Lido.
2. Распределение протокольных комиссий и вознаграждений среди держателей LDO.
3. Государственные предложения и обновления протокола.
4. Конкуренция со стороны других провайдеров ликвидного стейкинга.
5. Общие настроения на рынке DeFi.
6. Регуляторные изменения, затрагивающие услуги стейкинга.
7. Обновления сети Ethereum и изменения правил стейкинга.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Lido DAO?

Люди хотят знать текущую цену Lido DAO (LDO) по нескольким ключевым причинам: принятие инвестиционных решений, отслеживание портфелей, оптимизация вознаграждений за стейкинг и выбор подходящего момента для входа на рынок. LDO управляет решениями в рамках протокола стейкинга Ethereum, поэтому колебания цены играют важнейшую роль для участников DeFi и валидаторов.

Прогноз цены Lido DAO

Прогноз цены Lido DAO (LDO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена LDO в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Lido DAO (LDO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Lido DAO потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Lido DAO достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены LDO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Lido DAO».

Как купить и инвестировать Lido DAO в Россия

Готовы приступить к работе с Lido DAO? Покупка LDO на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Lido DAO. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Lido DAO (LDO).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Lido DAO будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Lido DAO (LDO)

Что вы можете сделать с Lido DAO

Владение Lido DAO позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Что такое Lido DAO (LDO)

Lido DAO - это сообщество, создающее сервис ликвидного стейкинга для Ethereum. Lido позволяет пользователям получать вознаграждение за стейкинг без блокировки активов или поддержания инфраструктуры стейкинга. Стейкинг Lido готов к запуску вместе с нулевой фазой Ethereum 2.0.

Whitepaper

Источники Lido DAO

Для более глубокого понимания Lido DAO рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Lido DAO
Обозреватель блоков

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Arbitrum EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Index Coop Defi Index

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Страница обновлена: 2026-08-10 19:50:06 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Lido DAO (LDO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Lido DAO

LDO USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по LDO с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами LDO USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Lido DAO (LDO) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Lido DAO в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
LDO/USDT
₽24,323328
₽24,323328₽24,323328
+0,58%
1.01M (USDT)
LDO/USDC
₽24,29028
₽24,29028₽24,29028
+0,47%
184.55K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 LDO = 24,306804 RUB