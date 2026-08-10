Текущее общее настроение на рынке LDO: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Золотой крест K > D Краткосрочная динамика нарастает, температура повышается. StochRSI 20‑80 Нейтральная зона Нормальный темп, никаких экстремальных сигналов. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных. MACD Золотой крест DIF > DEA Наблюдается бычий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 7 Покупка 0 Нейтрально 0 Продажа ≥ 80% покупок Все МА направлены вверх, краткосрочные значительно выше долгосрочных.

LDO_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется на уровне 0,2889, находясь между уровнем опоры S1 (0,2885) и центральным уровнем сопротивления (0,2905). Цена расположена выше краткосрочной поддержки и всего в 0,0016 от центральной линии сопротивления. Система ключевых уровней указывает на сжатие цены в узком диапазоне, что свидетельствует о формировании низкоуровневой консолидации. Текущий уровень цен близок к уровню S1; для дальнейшего роста необходимо уверенно закрепиться выше центральной линии сопротивления 0,2905. Система скользящих средних демонстрирует общую покупательную направленность: все семь MA и EMA указывают на восходящее распределение. MACD формирует «золотое пересечение» — разница между быстрой и медленной линиями увеличивается, а общий тренд энергии направлен вверх. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне и не достигает экстремальных значений перекупленности или перепроданности, что говорит о наличии дополнительного пространства для роста. Волатильность остается стабильной: полосы Боллинджера сужаются, после чего выравниваются, а цена колеблется вокруг средней линии. Быстрые и медленные индикаторы находятся в согласованном движении, что подчеркивает концентрацию краткосрочных покупательских сил и отсутствие явных признаков дивергенции. Ближайшая ключевая поддержка расположена на уровне 0,2885, всего в 0,0004 от текущей цены; её пробитие откроет путь к тестированию уровня S2 (0,2853). Выше первым сопротивлением является центральный уровень 0,2905, который находится в 0,0016 от текущей цены. При прорыве можно рассчитывать на следующий уровень сопротивления R1 (0,2937), удалённый на 0,0048. Далее следует более удалённый уровень R2 (0,2956), находящийся на расстоянии 0,0067. Торговый диапазон сосредоточен в пределах 0,2885–0,2905; пробитие любой из границ может спровоцировать выбор направления движения в краткосрочной перспективе.

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