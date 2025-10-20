Текущая цена StablR Euro сегодня составляет 1.161 USD. Следите за обновлениями цены EURR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены EURR прямо сейчас на MEXC.Текущая цена StablR Euro сегодня составляет 1.161 USD. Следите за обновлениями цены EURR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены EURR прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о EURR

Информация о цене EURR

Whitepaper EURR

Официальный сайт EURR

Токеномика EURR

Прогноз цен EURR

История EURR

Руководство по покупке EURR

Конвертер валют EURR в фиат

EURR на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип StablR Euro

StablR Euro Курс (EURR)

Текущая цена 1 EURR в USD:

$1,161
$1,161$1,161
0,00%1D
USD
График цены StablR Euro (EURR) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:32:27 (UTC+8)

Информация о ценах StablR Euro (EURR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 1,161
$ 1,161$ 1,161
Мин 24Ч
$ 1,161
$ 1,161$ 1,161
Макс 24Ч

$ 1,161
$ 1,161$ 1,161

$ 1,161
$ 1,161$ 1,161

$ 1,4634306829935808
$ 1,4634306829935808$ 1,4634306829935808

$ 1,0191650915551662
$ 1,0191650915551662$ 1,0191650915551662

0,00%

0,00%

+0,17%

+0,17%

Текущая цена StablR Euro (EURR) составляет $ 1,161. За последние 24 часа EURR торговался в диапазоне от $ 1,161 до $ 1,161, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена EURR за все время составляет $ 1,4634306829935808, а минимальная – $ 1,0191650915551662.

Что касается краткосрочной динамики, EURR изменился на 0,00% за последний час, на 0,00% за 24 часа и на +0,17% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация StablR Euro (EURR)

No.1013

$ 13,45M
$ 13,45M$ 13,45M

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 13,45M
$ 13,45M$ 13,45M

11,58M
11,58M 11,58M

11 583 541,95
11 583 541,95 11 583 541,95

ETH

Текущая рыночная капитализация StablR Euro составляет $ 13,45M, при 24-часовом объеме торгов $ 0,00. Циркулируещее обращение EURR составляет 11,58M, а общее предложение – 11583541.95. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 13,45M.

История цен StablR Euro (EURR) в USD

Отслеживайте изменения цены StablR Euro за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 00,00%
30 дней$ -0,018-1,53%
60 дней$ -0,005-0,43%
90 дней$ -0,018-1,53%
Изменение цены StablR Euro сегодня

Сегодня для EURR зафиксировано изменение $ 0 (0,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены StablR Euro за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,018 (-1,53%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены StablR Euro за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то EURR изменился на $ -0,005 (-0,43%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены StablR Euro за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,018 (-1,53%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены StablR Euro (EURR)?

Просмотеть страницу истории цен StablR Euro.

Что такое StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) – это стейблкоин, обеспеченный евро, привязанный к курсу евро и подлежащий обмену в соотношении 1:1. Этот стейблкоин обеспечен фиатными средствами и краткосрочными государственными облигациями. Основная цель StablR Euro (EURR) – предоставить цифровую альтернативу традиционным формам денег, которая более эффективна, безопасна и доступна. StablR Euro (EURR) можно использовать как средство обмена, средство сохранения стоимости и единицу учета. Основные сферы применения StablR Euro (EURR) включают ускорение и удешевление платежей, содействие международной торговле и инвестициям, а также создание более гибких и устойчивых финансовых систем.

StablR Euro доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в StablR Euro. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга EURR, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о StablR Euro в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки StablR Euro простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены StablR Euro (USD)

Сколько будет стоить StablR Euro (EURR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов StablR Euro (EURR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для StablR Euro.

Проверьте прогноз цены StablR Euro!

Токеномика StablR Euro (EURR)

Понимание токеномики StablR Euro (EURR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена EURR прямо сейчас!

Как купить StablR Euro (EURR)

Ищете как купить StablR Euro? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести StablR Euro на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

EURR на местную валюту

1 StablR Euro (EURR) в VND
30 551,715
1 StablR Euro (EURR) в AUD
A$1,77633
1 StablR Euro (EURR) в GBP
0,87075
1 StablR Euro (EURR) в EUR
0,99846
1 StablR Euro (EURR) в USD
$1,161
1 StablR Euro (EURR) в MYR
RM4,89942
1 StablR Euro (EURR) в TRY
48,73878
1 StablR Euro (EURR) в JPY
¥176,472
1 StablR Euro (EURR) в ARS
ARS$1 566,79272
1 StablR Euro (EURR) в RUB
94,52862
1 StablR Euro (EURR) в INR
101,94741
1 StablR Euro (EURR) в IDR
Rp19 349,99226
1 StablR Euro (EURR) в PHP
68,05782
1 StablR Euro (EURR) в EGP
￡E.55,24038
1 StablR Euro (EURR) в BRL
R$6,24618
1 StablR Euro (EURR) в CAD
C$1,61379
1 StablR Euro (EURR) в BDT
141,73488
1 StablR Euro (EURR) в NGN
1 697,35878
1 StablR Euro (EURR) в COP
$4 535,15625
1 StablR Euro (EURR) в ZAR
R.20,0853
1 StablR Euro (EURR) в UAH
48,6459
1 StablR Euro (EURR) в TZS
T.Sh.2 880,88218
1 StablR Euro (EURR) в VES
Bs243,81
1 StablR Euro (EURR) в CLP
$1 099,467
1 StablR Euro (EURR) в PKR
Rs328,60944
1 StablR Euro (EURR) в KZT
624,86181
1 StablR Euro (EURR) в THB
฿38,02275
1 StablR Euro (EURR) в TWD
NT$35,74719
1 StablR Euro (EURR) в AED
د.إ4,26087
1 StablR Euro (EURR) в CHF
Fr0,91719
1 StablR Euro (EURR) в HKD
HK$9,02097
1 StablR Euro (EURR) в AMD
֏444,14055
1 StablR Euro (EURR) в MAD
.د.م10,75086
1 StablR Euro (EURR) в MXN
$21,3624
1 StablR Euro (EURR) в SAR
ريال4,35375
1 StablR Euro (EURR) в ETB
Br175,79862
1 StablR Euro (EURR) в KES
KSh149,93154
1 StablR Euro (EURR) в JOD
د.أ0,823149
1 StablR Euro (EURR) в PLN
4,22604
1 StablR Euro (EURR) в RON
лв5,07357
1 StablR Euro (EURR) в SEK
kr10,89018
1 StablR Euro (EURR) в BGN
лв1,95048
1 StablR Euro (EURR) в HUF
Ft389,72448
1 StablR Euro (EURR) в CZK
24,31134
1 StablR Euro (EURR) в KWD
د.ك0,355266
1 StablR Euro (EURR) в ILS
3,81969
1 StablR Euro (EURR) в BOB
Bs8,02251
1 StablR Euro (EURR) в AZN
1,9737
1 StablR Euro (EURR) в TJS
SM10,75086
1 StablR Euro (EURR) в GEL
3,1347
1 StablR Euro (EURR) в AOA
Kz1 058,33277
1 StablR Euro (EURR) в BHD
.د.ب0,436536
1 StablR Euro (EURR) в BMD
$1,161
1 StablR Euro (EURR) в DKK
kr7,46523
1 StablR Euro (EURR) в HNL
L30,48786
1 StablR Euro (EURR) в MUR
52,84872
1 StablR Euro (EURR) в NAD
$20,15496
1 StablR Euro (EURR) в NOK
kr11,58678
1 StablR Euro (EURR) в NZD
$2,02014
1 StablR Euro (EURR) в PAB
B/.1,161
1 StablR Euro (EURR) в PGK
K4,8762
1 StablR Euro (EURR) в QAR
ر.ق4,22604
1 StablR Euro (EURR) в RSD
дин.117,21456
1 StablR Euro (EURR) в UZS
soʻm13 987,94859
1 StablR Euro (EURR) в ALL
L96,81579
1 StablR Euro (EURR) в ANG
ƒ2,07819
1 StablR Euro (EURR) в AWG
ƒ2,0898
1 StablR Euro (EURR) в BBD
$2,322
1 StablR Euro (EURR) в BAM
KM1,95048
1 StablR Euro (EURR) в BIF
Fr3 423,789
1 StablR Euro (EURR) в BND
$1,5093
1 StablR Euro (EURR) в BSD
$1,161
1 StablR Euro (EURR) в JMD
$186,31728
1 StablR Euro (EURR) в KHR
4 681,44225
1 StablR Euro (EURR) в KMF
Fr492,264
1 StablR Euro (EURR) в LAK
25 239,12993
1 StablR Euro (EURR) в LKR
රු352,35189
1 StablR Euro (EURR) в MDL
L19,70217
1 StablR Euro (EURR) в MGA
Ar5 206,2723
1 StablR Euro (EURR) в MOP
P9,288
1 StablR Euro (EURR) в MVR
17,7633
1 StablR Euro (EURR) в MWK
MK2 012,1291
1 StablR Euro (EURR) в MZN
MT74,1879
1 StablR Euro (EURR) в NPR
रु163,16694
1 StablR Euro (EURR) в PYG
8 233,812
1 StablR Euro (EURR) в RWF
Fr1 684,611
1 StablR Euro (EURR) в SBD
$9,55503
1 StablR Euro (EURR) в SCR
15,87087
1 StablR Euro (EURR) в SRD
$46,08009
1 StablR Euro (EURR) в SVC
$10,15875
1 StablR Euro (EURR) в SZL
L20,15496
1 StablR Euro (EURR) в TMT
m4,07511
1 StablR Euro (EURR) в TND
د.ت3,411018
1 StablR Euro (EURR) в TTD
$7,87158
1 StablR Euro (EURR) в UGX
Sh4 044,924
1 StablR Euro (EURR) в XAF
Fr654,804
1 StablR Euro (EURR) в XCD
$3,1347
1 StablR Euro (EURR) в XOF
Fr654,804
1 StablR Euro (EURR) в XPF
Fr118,422
1 StablR Euro (EURR) в BWP
P15,5574
1 StablR Euro (EURR) в BZD
$2,33361
1 StablR Euro (EURR) в CVE
$110,48076
1 StablR Euro (EURR) в DJF
Fr206,658
1 StablR Euro (EURR) в DOP
$73,66545
1 StablR Euro (EURR) в DZD
د.ج151,46406
1 StablR Euro (EURR) в FJD
$2,6703
1 StablR Euro (EURR) в GNF
Fr10 094,895
1 StablR Euro (EURR) в GTQ
Q8,89326
1 StablR Euro (EURR) в GYD
$242,8812
1 StablR Euro (EURR) в ISK
kr141,642

Источники StablR Euro

Для более глубокого понимания StablR Euro рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт StablR Euro
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о StablR Euro

Сколько стоит StablR Euro (EURR) на сегодня?
Актуальная цена EURR в USD – 1,161 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена EURR в USD?
Текущая цена EURR в USD составляет $ 1,161. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация StablR Euro?
Рыночная капитализация EURR составляет $ 13,45M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение EURR?
Циркулирующее предложение EURR составляет 11,58M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) EURR?
EURR достиг максимальной цены (ATH) в 1,4634306829935808 USD.
Какова была минимальная цена EURR за все время (ATL)?
EURR достиг минимальной цены (ATL) в 1,0191650915551662 USD.
Каков объем торгов EURR?
Объем торгов за последние 24 часа для EURR составляет $ 0,00 USD.
Вырастет ли EURR в цене в этом году?
EURR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены EURR для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:32:27 (UTC+8)

Важные обновления индустрии StablR Euro (EURR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор EURR в USD

Сумма

EURR
EURR
USD
USD

1 EURR = 1,161 USD

Торговля EURR

EURR/USDT
$1,161
$1,161$1,161
0,00%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах