Что такое MGO (MGO)

Mango Network｜Мультивиртуальная омничейн-инфраструктурная сеть, интегрирующая ключевые преимущества Move и OPStack | Поддерживает MoveVM и EVM. Mango Network – это блокчейн первого уровня (L1) с мультивиртуальной омничейн-инфраструктурой, ориентированной на решение таких ключевых проблем Web3-приложений и DeFi-протоколов, как фрагментированный пользовательский опыт и разрозненная ликвидность. Обладая пропускной способностью свыше 29 745 TPS, сеть сочетает в себе преимущества технологии OPStack и языка Move, создавая эффективную блокчейн-инфраструктуру с поддержкой кроссчейн-коммуникаций и совместимости между несколькими виртуальными машинами, обеспечивая разработчикам и пользователям безопасную, модульную и высокопроизводительную Web3-среду.

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MGO Прогноз Цены

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MGO на местную валюту

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Источники MGO

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