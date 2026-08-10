Сегодняшняя цена Polytrade

Текущая цена Polytrade (TRADE) сегодня составляет ₽ 0.03717 с изменением 2.54% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TRADE на RUB составляет ₽ 0.03717 за TRADE.

На данный момент Polytrade занимает #1703 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,53M, при оборотном предложении 41,29M TRADE. В течение последних 24 часов, TRADE торговался в диапазоне от ₽ 0.0363 (минимум) до ₽ 0.0384 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 253.3446400075612056, тогда как исторический минимум составил ₽ 2.278077880061696552.

В краткосрочной перспективе TRADE изменился на +0.02% за последний час и на +5.77% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 59,38K.

Рыночная информация Polytrade (TRADE)

Место No.1703 Рыночная капитализация ₽ 1,53M₽ 1,53M ₽ 1,53M Объем (24Ч) ₽ 59,38K₽ 59,38K ₽ 59,38K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 3.72M₽ 3.72M ₽ 3.72M Оборотное предложение 41,29M 41,29M 41,29M Общее предложение 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Публичный блокчейн MATIC

Текущая рыночная капитализация Polytrade составляет ₽ 1,53M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 59,38K. Циркулируещее обращение TRADE составляет 41,29M, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3.72M.