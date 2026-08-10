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Текущая цена Polytrade сегодня составляет 0.03717 RUB. Рыночная капитализация TRADE составляет 1,534,707.48375 RUB. Отслеживайте обновления цен TRADE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Polytrade сегодня составляет 0.03717 RUB. Рыночная капитализация TRADE составляет 1,534,707.48375 RUB. Отслеживайте обновления цен TRADE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Polytrade Курс (TRADE)

Текущая цена 1 TRADE в RUB:

₽3.070242
₽3.070242₽3.070242
-2,54%1D
RUB
График цены Polytrade (TRADE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 23:20:25 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Polytrade

Текущая цена Polytrade (TRADE) сегодня составляет ₽ 0.03717 с изменением 2.54% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации TRADE на RUB составляет ₽ 0.03717 за TRADE.

На данный момент Polytrade занимает #1703 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 1,53M, при оборотном предложении 41,29M TRADE. В течение последних 24 часов, TRADE торговался в диапазоне от ₽ 0.0363 (минимум) до ₽ 0.0384 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 253.3446400075612056, тогда как исторический минимум составил ₽ 2.278077880061696552.

В краткосрочной перспективе TRADE изменился на +0.02% за последний час и на +5.77% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 59,38K.

Рыночная информация Polytrade (TRADE)

No.1703

₽ 1,53M
₽ 1,53M₽ 1,53M

₽ 59,38K
₽ 59,38K₽ 59,38K

₽ 3.72M
₽ 3.72M₽ 3.72M

41,29M
41,29M 41,29M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

MATIC

Текущая рыночная капитализация Polytrade составляет ₽ 1,53M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 59,38K. Циркулируещее обращение TRADE составляет 41,29M, а общее предложение – 100000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 3.72M.

История цен Polytrade в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0.0363
₽ 0.0363₽ 0.0363
Мин 24Ч
₽ 0.0384
₽ 0.0384₽ 0.0384
Макс 24Ч

₽ 0.0363
₽ 0.0363₽ 0.0363

₽ 0.0384
₽ 0.0384₽ 0.0384

₽ 253.3446400075612056
₽ 253.3446400075612056₽ 253.3446400075612056

₽ 2.278077880061696552
₽ 2.278077880061696552₽ 2.278077880061696552

+0.02%

-2.54%

+5.77%

+5.77%

История цен Polytrade (TRADE) в RUB

Отслеживайте изменения цены Polytrade за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0.0800166-2.54%
30 дней₽ +0.00552+17.44%
60 дней₽ -0.00119-3.11%
90 дней₽ -0.00893-19.38%
Изменение цены Polytrade сегодня

Сегодня для TRADE зафиксировано изменение ₽ -0.0800166 (-2.54%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Polytrade за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0.00552 (+17.44%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Polytrade за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то TRADE изменился на ₽ -0.00119 (-3.11%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Polytrade за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0.00893 (-19.38%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Polytrade (TRADE)?

Просмотеть страницу истории цен Polytrade.

Анализ по Polytrade

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Polytrade, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Polytrade?

Цены на торговые токены зависят от нескольких ключевых факторов:

Спрос и предложение: Объем торгов и ликвидность рынка напрямую влияют на движение цен.

Рыночный настрой: Уровень доверия инвесторов, новости и активность в социальных сетях определяют давление на покупку и продажу.

Полезность и внедрение: Реальные сценарии использования и интеграция в платформы стимулируют спрос.

Токеномика: Общий объем предложения, уровень обращения, вознаграждения за стейкинг и механизмы уничтожения токенов.

Партнерства: Стратегические альянсы и включения в криптовалютные биржи повышают видимость проекта.

Регуляторные новости: Политика государственных органов и обновления в сфере соблюдения нормативных требований вызывают волатильность.

Рыночные тренды: Общие условия на рынке криптовалют и корреляция с биткоином.

Технический анализ: Формирования графических паттернов и торговые индикаторы помогают инвесторам принимать решения.

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Polytrade?

Люди хотят знать текущие цены на криптовалютные торги по нескольким ключевым причинам:

1. Инвестиционные решения — актуальные цены помогают определить, когда лучше покупать, продавать или удерживать позиции.
2. Отслеживание портфеля — мониторинг прибыли/убытков и общей эффективности портфеля.
3. Тайминг рынка — выявление оптимальных точек входа и выхода для сделок.
4. Управление рисками — оценка уровня риска и принятие обоснованных решений относительно размера позиций.
5. Боязнь упустить выгодные возможности или крупные ценовые движения — FOMO (Fear of Missing Out).
6. Ежедневная торговля — активным трейдерам необходимы данные в режиме реального времени для разработки внутридневных стратегий.

Информация о ценах в режиме реального времени является ключевой для принятия обоснованных финансовых решений на волатильном рынке криптовалют.

Прогноз цены Polytrade

Прогноз цены Polytrade (TRADE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена TRADE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены Polytrade (TRADE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Polytrade потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Polytrade достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены TRADE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Polytrade».

Как купить и инвестировать Polytrade в Россия

Готовы приступить к работе с Polytrade? Покупка TRADE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Polytrade. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Polytrade (TRADE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Polytrade будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Polytrade (TRADE)

Что вы можете сделать с Polytrade

Владение Polytrade позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

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Покупка Polytrade (TRADE) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

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Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое Polytrade (TRADE)

POLYTRADE is a blockchain-based decentralized protocol that aims to transform receivables financing & connect buyers, sellers, insurers, & investors for a seamless trading experience. The global DeFi market worth is increasing in trillions with a large number of total value locked in it every day. Polytrade will harness the massive liquidity pool of the crypto world by tokenizing real-world invoices and bringing them on-chain into the DeFi space.

Источники Polytrade

Для более глубокого понимания Polytrade рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Polytrade
Обозреватель блоков

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Arbitrum EcosystemBase EcosystemBNB Chain Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 23:20:25 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Polytrade (TRADE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Polytrade

TRADE USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по TRADE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами TRADE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Polytrade (TRADE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Polytrade в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
TRADE/USDT
₽3.070242
₽3.070242₽3.070242
-2.56%
1.59M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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