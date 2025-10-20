Текущая цена Recall сегодня составляет 0.3712 USD. Следите за обновлениями цены RECALL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RECALL прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Recall сегодня составляет 0.3712 USD. Следите за обновлениями цены RECALL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены RECALL прямо сейчас на MEXC.

Логотип Recall

Recall Курс (RECALL)

Текущая цена 1 RECALL в USD:

$0,3712
$0,3712$0,3712
-4,60%1D
USD
График цены Recall (RECALL) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 04:48:52 (UTC+8)

Информация о ценах Recall (RECALL) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,3592
$ 0,3592$ 0,3592
Мин 24Ч
$ 0,4496
$ 0,4496$ 0,4496
Макс 24Ч

$ 0,3592
$ 0,3592$ 0,3592

$ 0,4496
$ 0,4496$ 0,4496

$ 0,8448301237691339
$ 0,8448301237691339$ 0,8448301237691339

$ 0,2689544073225574
$ 0,2689544073225574$ 0,2689544073225574

-4,33%

-4,60%

+9,98%

+9,98%

Текущая цена Recall (RECALL) составляет $ 0,3712. За последние 24 часа RECALL торговался в диапазоне от $ 0,3592 до $ 0,4496, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена RECALL за все время составляет $ 0,8448301237691339, а минимальная – $ 0,2689544073225574.

Что касается краткосрочной динамики, RECALL изменился на -4,33% за последний час, на -4,60% за 24 часа и на +9,98% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Recall (RECALL)

No.354

$ 74,64M
$ 74,64M$ 74,64M

$ 1,52M
$ 1,52M$ 1,52M

$ 371,20M
$ 371,20M$ 371,20M

201,07M
201,07M 201,07M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

20,10%

BASE

Текущая рыночная капитализация Recall составляет $ 74,64M, при 24-часовом объеме торгов $ 1,52M. Циркулируещее обращение RECALL составляет 201,07M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 371,20M.

История цен Recall (RECALL) в USD

Отслеживайте изменения цены Recall за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,017899-4,60%
30 дней$ +0,2212+147,46%
60 дней$ +0,2212+147,46%
90 дней$ +0,2212+147,46%
Изменение цены Recall сегодня

Сегодня для RECALL зафиксировано изменение $ -0,017899 (-4,60%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Recall за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,2212 (+147,46%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Recall за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то RECALL изменился на $ +0,2212 (+147,46%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Recall за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,2212 (+147,46%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Recall (RECALL)?

Просмотеть страницу истории цен Recall.

Что такое Recall (RECALL)

Recall – это децентрализованный уровень репутации и обнаружения для экономики ИИ-агентов, отвечающий критической потребности в прозрачном, проверяемом ранжировании и координации ИИ-агентов. Опираясь на свое приложение и смарт-контракты, построенные на Base (с кроссчейн-совместимостью через Axelar), Recall хранит проверяемую телеметрию агентов, обеспечивая координацию с минимальным уровнем доверия для пользователей Web3 и предприятий.

Recall доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Recall. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга RECALL, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Recall в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Recall простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Recall (USD)

Сколько будет стоить Recall (RECALL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Recall (RECALL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Recall.

Проверьте прогноз цены Recall!

Токеномика Recall (RECALL)

Понимание токеномики Recall (RECALL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена RECALL прямо сейчас!

Как купить Recall (RECALL)

Ищете как купить Recall? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Recall на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

RECALL на местную валюту

1 Recall (RECALL) в VND
9 768,128
1 Recall (RECALL) в AUD
A$0,567936
1 Recall (RECALL) в GBP
0,2784
1 Recall (RECALL) в EUR
0,319232
1 Recall (RECALL) в USD
$0,3712
1 Recall (RECALL) в MYR
RM1,570176
1 Recall (RECALL) в TRY
15,575552
1 Recall (RECALL) в JPY
¥56,4224
1 Recall (RECALL) в ARS
ARS$550,738304
1 Recall (RECALL) в RUB
30,223104
1 Recall (RECALL) в INR
32,583936
1 Recall (RECALL) в IDR
Rp6 186,664192
1 Recall (RECALL) в PHP
21,744896
1 Recall (RECALL) в EGP
￡E.17,661696
1 Recall (RECALL) в BRL
R$1,997056
1 Recall (RECALL) в CAD
C$0,515968
1 Recall (RECALL) в BDT
45,405184
1 Recall (RECALL) в NGN
542,686976
1 Recall (RECALL) в COP
$1 450
1 Recall (RECALL) в ZAR
R.6,432896
1 Recall (RECALL) в UAH
15,527296
1 Recall (RECALL) в TZS
T.Sh.923,382272
1 Recall (RECALL) в VES
Bs78,6944
1 Recall (RECALL) в CLP
$351,1552
1 Recall (RECALL) в PKR
Rs104,296064
1 Recall (RECALL) в KZT
199,460608
1 Recall (RECALL) в THB
฿12,171648
1 Recall (RECALL) в TWD
NT$11,421824
1 Recall (RECALL) в AED
د.إ1,362304
1 Recall (RECALL) в CHF
Fr0,293248
1 Recall (RECALL) в HKD
HK$2,884224
1 Recall (RECALL) в AMD
֏141,731584
1 Recall (RECALL) в MAD
.د.م3,426176
1 Recall (RECALL) в MXN
$6,826368
1 Recall (RECALL) в SAR
ريال1,392
1 Recall (RECALL) в ETB
Br56,114304
1 Recall (RECALL) в KES
KSh47,877376
1 Recall (RECALL) в JOD
د.أ0,2631808
1 Recall (RECALL) в PLN
1,351168
1 Recall (RECALL) в RON
лв1,622144
1 Recall (RECALL) в SEK
kr3,485568
1 Recall (RECALL) в BGN
лв0,623616
1 Recall (RECALL) в HUF
Ft124,730624
1 Recall (RECALL) в CZK
7,772928
1 Recall (RECALL) в KWD
د.ك0,1135872
1 Recall (RECALL) в ILS
1,221248
1 Recall (RECALL) в BOB
Bs2,557568
1 Recall (RECALL) в AZN
0,63104
1 Recall (RECALL) в TJS
SM3,429888
1 Recall (RECALL) в GEL
1,005952
1 Recall (RECALL) в AOA
Kz340,238208
1 Recall (RECALL) в BHD
.د.ب0,1395712
1 Recall (RECALL) в BMD
$0,3712
1 Recall (RECALL) в DKK
kr2,383104
1 Recall (RECALL) в HNL
L9,703168
1 Recall (RECALL) в MUR
16,897024
1 Recall (RECALL) в NAD
$6,436608
1 Recall (RECALL) в NOK
kr3,700864
1 Recall (RECALL) в NZD
$0,642176
1 Recall (RECALL) в PAB
B/.0,3712
1 Recall (RECALL) в PGK
K1,55904
1 Recall (RECALL) в QAR
ر.ق1,351168
1 Recall (RECALL) в RSD
дин.37,446656
1 Recall (RECALL) в UZS
soʻm4 526,828544
1 Recall (RECALL) в ALL
L30,9024
1 Recall (RECALL) в ANG
ƒ0,664448
1 Recall (RECALL) в AWG
ƒ0,66816
1 Recall (RECALL) в BBD
$0,7424
1 Recall (RECALL) в BAM
KM0,623616
1 Recall (RECALL) в BIF
Fr1 091,6992
1 Recall (RECALL) в BND
$0,478848
1 Recall (RECALL) в BSD
$0,3712
1 Recall (RECALL) в JMD
$59,46624
1 Recall (RECALL) в KHR
1 496,7712
1 Recall (RECALL) в KMF
Fr157,3888
1 Recall (RECALL) в LAK
8 069,565056
1 Recall (RECALL) в LKR
රු112,484736
1 Recall (RECALL) в MDL
L6,288128
1 Recall (RECALL) в MGA
Ar1 679,635456
1 Recall (RECALL) в MOP
P2,965888
1 Recall (RECALL) в MVR
5,67936
1 Recall (RECALL) в MWK
MK644,444032
1 Recall (RECALL) в MZN
MT23,723392
1 Recall (RECALL) в NPR
रु52,075648
1 Recall (RECALL) в PYG
2 613,9904
1 Recall (RECALL) в RWF
Fr537,8688
1 Recall (RECALL) в SBD
$3,051264
1 Recall (RECALL) в SCR
5,193088
1 Recall (RECALL) в SRD
$14,732928
1 Recall (RECALL) в SVC
$3,240576
1 Recall (RECALL) в SZL
L6,436608
1 Recall (RECALL) в TMT
m1,2992
1 Recall (RECALL) в TND
د.ت1,0902144
1 Recall (RECALL) в TTD
$2,513024
1 Recall (RECALL) в UGX
Sh1 293,2608
1 Recall (RECALL) в XAF
Fr209,3568
1 Recall (RECALL) в XCD
$1,00224
1 Recall (RECALL) в XOF
Fr209,3568
1 Recall (RECALL) в XPF
Fr37,8624
1 Recall (RECALL) в BWP
P4,966656
1 Recall (RECALL) в BZD
$0,7424
1 Recall (RECALL) в CVE
$35,264
1 Recall (RECALL) в DJF
Fr65,7024
1 Recall (RECALL) в DOP
$23,660288
1 Recall (RECALL) в DZD
د.ج48,419328
1 Recall (RECALL) в FJD
$0,85376
1 Recall (RECALL) в GNF
Fr3 227,584
1 Recall (RECALL) в GTQ
Q2,835968
1 Recall (RECALL) в GYD
$77,52512
1 Recall (RECALL) в ISK
kr45,2864

Источники Recall

Для более глубокого понимания Recall рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Recall
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Recall

Сколько стоит Recall (RECALL) на сегодня?
Актуальная цена RECALL в USD – 0,3712 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена RECALL в USD?
Текущая цена RECALL в USD составляет $ 0,3712. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Recall?
Рыночная капитализация RECALL составляет $ 74,64M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение RECALL?
Циркулирующее предложение RECALL составляет 201,07M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) RECALL?
RECALL достиг максимальной цены (ATH) в 0,8448301237691339 USD.
Какова была минимальная цена RECALL за все время (ATL)?
RECALL достиг минимальной цены (ATL) в 0,2689544073225574 USD.
Каков объем торгов RECALL?
Объем торгов за последние 24 часа для RECALL составляет $ 1,52M USD.
Вырастет ли RECALL в цене в этом году?
RECALL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены RECALL для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Recall (RECALL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор RECALL в USD

Сумма

RECALL
RECALL
USD
USD

1 RECALL = 0,3711 USD

Торговля RECALL

RECALL/USDC
$0,3715
$0,3715$0,3715
-4,30%
RECALL/USDT
$0,3712
$0,3712$0,3712
-4,27%

