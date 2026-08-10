Сегодняшняя цена AINFT

Текущая цена AINFT (NFT) сегодня составляет ₽ 0.0000002765 с изменением 1.57% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NFT на RUB составляет ₽ 0.0000002765 за NFT.

На данный момент AINFT занимает #113 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 273,76M, при оборотном предложении 990,11T NFT. В течение последних 24 часов, NFT торговался в диапазоне от ₽ 0.0000002717 (минимум) до ₽ 0.0000002786 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 0.0006312168, тогда как исторический минимум составил ₽ 0.0000214063922134152.

В краткосрочной перспективе NFT изменился на -0.47% за последний час и на +2.90% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 56,33K.

Рыночная информация AINFT (NFT)

Место No.113 Рыночная капитализация ₽ 273,76M₽ 273,76M ₽ 273,76M Объем (24Ч) ₽ 56,33K₽ 56,33K ₽ 56,33K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 276.50M₽ 276.50M ₽ 276.50M Оборотное предложение 990,11T 990,11T 990,11T Макс. предложение 999,990,000,000,000 999,990,000,000,000 999,990,000,000,000 Общее предложение 990,105,592,982,874.717225 990,105,592,982,874.717225 990,105,592,982,874.717225 Коэффициент обращения 99.01% Доля рынка 0.01% Публичный блокчейн TRX

Текущая рыночная капитализация AINFT составляет ₽ 273,76M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 56,33K. Циркулируещее обращение NFT составляет 990,11T, а общее предложение – 990105592982874.717225. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 276.50M.